Друзья, но не союзники: Китай и Россия противостоят угрозам в Евразии

В Москве прошла VII международная конференция «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», организованная Российским советом по международным делам совместно с Китайской академией общественных наук. В России и КНР обеспокоены обострением многочисленных угроз глобальной и региональной безопасности, затрагивающих интересы двух стран. Нестабильность в сопредельных регионах, обострение отношений Москвы и Пекина с Западом требуют совместных мер. Каких именно — разбирались «Известия».

Евразия как пространство для сотрудничества

«Тектонические сдвиги в современном геополитическом ландшафте служат дополнительным катализатором углубления внешнеполитической координации Москвы и Пекина. Вместе с китайскими друзьями придерживаемся конструктивного подхода к выстраиванию отношений с третьими государствами. При этом наши позиции по абсолютному большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки совпадают или весьма близки », — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии VII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», организованной Российским советом по международным делам (РСМД) и Китайской академией общественных наук (КАОН).

Фото:Flicrk.com/Russian Council Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Его китайский коллега Ван И отметил, что безопасность — предпосылка развития, а развитие — это и есть основа безопасности: только координируя развитие безопасности, Россия и Китай могут достичь прочного мира и общего процветания. Наибольшее внимание было приковано к сессии, посвященной теме «Россия, Китай и общие вызовы безопасности в Евразии».

«Евразия — общее пространство для сотрудничества и развития России и Китая. У двух государств есть свои образы будущего в Евразии. Для КНР этот образ воплощен в инициативе «Один пояс — один путь». У России тоже есть евразийская повестка — Евразийский экономический союз — большое евразийское партнерство» , — начал свое выступление старший научный сотрудник ИДВ РАН, старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ МГИМО МИД России Игорь Денисов.

В последнее время обстановка в Евразии накалилась, признали все участники встречи. Если раньше отношения Китая со странами ЕС были довольно спокойными и предсказуемыми, то сейчас ситуация изменилась. Брюссель требует от Пекина встать на сторону Запада в украинском конфликте.

Друзья, но не союзники Фото: Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency

С одной стороны, Китай — крупнейший торговый партнер Европейского союза, готовый всё больше инвестировать за рубеж, с другой — Пекин всегда придерживался нейтралитета и не намерен менять политику, тем более под давлением или угрозами Брюсселя. Подлило масла в огонь и то, что в марте прошлого года ЕС ввел санкции против Пекина «за систематические нарушения прав человека». Китай, в свою очередь, огрызнулся черным списком в отношении 10 европейских парламентариев, политиков и ученых, а также четырех юридических лиц ЕС «за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района» (СУАР).

К тому же стороны отложили подписание договора об инвестициях, который активно готовили последние несколько лет. Он был важен как для Брюсселя, так и для Пекина — он бы предоставил ЕС расширенный доступ на китайский рынок. Литва, отозвавшая посла из Китая, лишь еще больше обострила ситуацию. Пекин начал в ответ сворачивать торговые отношения с Вильнюсом.

Главный зачинщик кризиса

В Китае сразу заявили, что виновником и зачинщиком украинского кризиса были США, которые и сейчас «наживаются на хаосе». Пекин подчеркнул, что именно противоречия в сфере европейской безопасности, копившиеся долгое время, и привели к украинскому кризису.

В КНР не раз призывали создать систему безопасности, которая бы учитывала и российские интересы. Об этом же говорили и эксперты на встрече РСМД и КАОН.

«Холодная война, с одной стороны, окончилась, с другой — НАТО — продукт холодной войны — так и не было распущено. В мире доминирует альянс во главе с США, Россия всегда относилась к этому с большим подозрением. США привели НАТО к пяти раундам расширения на восток за последние два десятилетия после 1999 года, лишь усиливая напряженность между сторонами» , — заявил директор Института европейских исследований КАОН Фэн Чжунпин.

Друзья, но не союзники Фото: Global Look Press/Florian Gaertner

Схожую точку зрения высказывал и президент Китайского института международных исследований Сюй Бу. По его мнению, угрозу безопасности создают США, проникая в разные страны региона и пытаясь настроить их на противодействие России и Китаю.

«Вашингтон создает нестабильность в Евразии и других регионах мира. США намерены превратить Афганистан, кавказские страны, государства Средней Азии в пограничную зону для сдерживания Пекина и Москвы. Нестабильная ситуация в Афганистане, энергетический кризис, возникновение угрозы продовольственной безопасности, обострение геополитической конкуренции — всё это создает угрозы. Мы должны взяться за руки и совместно им противостоять ради лучшего будущего. Китай и Россия, как крупные державы, должны определять конструкцию безопасности в регионе» , — полагает специалист.

По мнению директора Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России Ивана Сафранчука, проблемы безопасности на Евразийском пространстве возникают из-за того, что в региональные дела вмешиваются внешние силы. «Те, кто хочет через эти проблемы оказывать влияние на международных игроков. Чем больше мы отсекаем Запад — США от Европу — от таких проблем, тем лучше. У нас с Китаем здесь согласие, хотя Пекин в целом больше готов сотрудничать с западными странами в то время, как Россия относится к ним с большим подозрением» , — считает специалист.

Взаимодействие на новом уровне

Российские и китайские политологи подчеркивали, что Пекин и Москва давно сближаются на международной арене, активно сотрудничают в сфере безопасности, торговли и энергетики. Так, 4 февраля российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное двусторонне заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. В документе впервые говорилось о том, что страны «выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах». Имелись в виду государства Центральной Азии.

На конференции этим странам также уделялось особое значение.

«Не только Россия, но и Китай довольно активно сотрудничает со странами Центральной Азии в сфере безопасности. Пекин смог стать крупным поставщиком военной техники во все центральноазиатские страны, Таджикистану и Киргизии он в каких-то случаях финансирует капитальное строительство, в каких-то — предоставляет оборудование и технику, идет подготовка военных кадров. В дальнейшем это будет развиваться еще активнее. Но не думаю, что можно говорить о каком-то соперничестве между РФ и КНР — военного присутствия России и масштабной помощи со стороны Москвы в регионе значительно больше» , — заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член РСМД Василий Кашин.

В январе 2021 года глава китайского МИДа Ван И заявил, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пекина «не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела».

Общие усилия

Кашин полагает, что взаимодействие России и Китая нужно развивать на новом уровне. «Мы должны по-другому подходить к сотрудничеству со странами региона. Необходимо, не подвергая сомнению основы наших взаимоотношений и принципов, в числе которых лежит решение лидеров двух стран не создавать союз, фактически усилить практические составляющие нашего сотрудничества, доведя их до уровня формальных союзников» , — уверен политолог.

Взаимодействие между странами растет, но государства нельзя назвать союзниками, поскольку у них всё же разные региональные стратегические интересы, которые при этом могут совпадать. Например, КНР, для которой проблема Тайваня стоит наиболее остро, не признала и никогда не признает независимость Южной Осетии, Абхазии, ДНР и ЛНР.