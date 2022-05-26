Если ВТО: Россия выступила за создание большого евразийского партнерства
Доля расчетов в национальной валюте во взаимной торговле стран ЕАЭС достигла 75%. Об этом Владимир Путин заявил 26 мая на пленарной сессии I Евразийского экономического форума. Президент, который принял участие в ЕЭФ по видеосвязи, в целом выступил за расширение сотрудничества с партнерами по региону. В частности, он предложил приступить к формированию большого евразийского партнерства, которое, например, предполагает создание новых соглашений, дополняющих правила ВТО.
Новые возможности
Интеграционные процессы с ближайшими географическими партнерами по евразийскому региону в условиях жесткого противостояния Запада и России стали еще актуальнее. Главной темой ЕЭФ оказались вопросы более глубокого взаимодействия в промышленной, энергетической, транспортной, финансовой и цифровой среде. В форуме приняли участие более 2 тыс. гостей, включая премьер-министров Армении и Белоруссии, президентов России, Казахстана и Киргизии.
Странам коллективного Запада не удастся отрезать РФ и ее ближайших партнеров от мировой экономики, уверен Владимир Путин. Более того, политика санкций, по оценкам российского президента, наносит ущерб тем странам, которые вводят ограничительные меры. Между тем государства, на которые обращены рестрикции, в том числе и Россия, против которой было введено уже свыше 10 тыс. санкций, наоборот, становятся сильнее.
«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, то это приведет только к проблемам для тех, кто это делает, — заявил Владимир Путин. — В западных странах уверены, что из мировой экономики, политики, культуры и спорта можно вычеркнуть любого неугодного, кто имеет свою точку зрения и готов ее защищать. Ничего подобного на самом деле не происходит, и добиться этого, как я уже сказал, невозможно».
В целом политики из стран ЕАЭС выступали за слаженную работу для преодоления текущих экономических сложностей и других вызовов на международной арене. Так, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, к примеру, подчеркнул, что внешний натиск на любое из государств — членов организации нельзя рассматривать в отрыве от всего объединения. На этом фоне он призвал коллег усилить координацию совместных действий.
К активизации сотрудничества традиционно призывает и Минск, который, как и Москва, не понаслышке имеет опыт жизни под санкциями. По мнению премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, одна из главных целей западных ограничений заключается в попытке замедлить технологическое развитие ЕАЭС. В связи с этим он призвал активно заниматься замещением импорта критически важных товаров.
В этом вопросе за предыдущие годы удалось добиться хороших результатов по многим направлениям, которые играют важную роль в укреплении суверенитета РФ, уверен Владимир Путин. Несмотря на то что пока не решены все задачи, процесс развития собственного производства будет продолжаться.
«У нас очень хорошая база, доставшаяся нам еще с прежних времен, надо ее только поддержать. Надо поддержать, надо вкладывать туда ресурсы. И те области, в которые мы раньше не вкладывали соответствующих ресурсов, в том числе, скажем, и административных ресурсов, полагаясь на то, что всё можно купить, продав нефть и газ, нас жизнь теперь сама заставила туда вкладывать деньги», — сказал Владимир Путин.
Уход от доллара
В целом у стран ЕАЭС есть большой потенциал для развития сотрудничества по многим направлениям, включая, например, сферу зеленых технологий, охрану окружающей среды и энергосбережения. В своих выступлениях на ЕЭФ все лидеры стран — участниц объединения признали положительный результат экономической интеграции, рассказал «Известиям» принимавший участие в форуме член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заведующий кафедрой экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Сергей Глазьев.
Сейчас ЕЭК готовит ключевой документ стратегического планирования Евразийского экономического союза «Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2035 года», где будут зафиксированы цели, задачи и перспективные направления экономического развития организации, возможные сценарии и прогноз эффектов интеграции. Он будет принят в июле 2023 года, сообщил Сергей Глазьев.
Кроме того, по линии ЕАЭС уже сформирована дорожная карта индустриализации, которая содержит более 180 проектов с общим объемом инвестиций свыше $300 млрд, подчеркнул Владимир Путин. Также подготовлена программа развития агроиндустрии, включающая порядка 170 проектов на сумму $16 млрд.
Внутри объединения расширяется практика расчетов в национальных валютах. Их доля во взаимной торговле стран союза уже достигла 75%, сообщил российский президент. РФ также предлагает заняться вопросом постепенного ухода от системы SWIFT.
«Мы считаем важным ускорить диалог на тему собственных международных финансово-расчетных механизмов, включая переход от системы SWIFT к прямым корреспондентским контактам между банками дружественных стран, в том числе при помощи системы передачи финансовых сообщений Центрального банка России», — сказал Владимир Путин.
Основные перспективы развития ЕАЭС связаны с активными действиями по расширению интеграции в области валютной, монетарной, образовательной и информационной политики, считает Сергей Глазьев. При этом речь идет о переходе на национальные валюты во взаимной торговле не только в ЕАЭС, но в дальнейшем также в рамках БРИКС и ШОС.
— В кратчайшие сроки необходимо вывести институты развития ЕАЭС из долларовой зоны и ускорить переход к независимой от недружественных стран платежной системе и системе обмена межбанковской информацией. Эти меры будут способствовать замещению импорта и развитию собственной промышленности, росту доходов граждан, суверенизации единого экономического пространства ЕАЭС, — уверен эксперт.
В контексте отказа от торговли в валютах эмитентов недружественных стран необходимо обеспечить дальнейшую отвязку союзной экономики от системы ценообразования, используемой недружественными странами сегодня против России и ЕАЭС, добавил он.
Большая Евразия
Между тем РФ ставит перед собой и партнерами еще одну весьма амбициозную цель, предлагая приступить к формированию большого евразийского партнерства.
«Большая Евразия — это, без преувеличения, большой цивилизационный проект, и главная идея заключается в создании общего пространства равноправного сотрудничества для региональных организаций», — пояснил Владимир Путин.
Эту инициативу уже поддержали Китай и Индия. Кроме того, интерес к ней проявляют многие международные структуры — Шанхайская организация сотрудничества и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.
По мнению Владимира Путина, сейчас назрело время сформировать комплексную стратегию развития большого евразийского партнерства, которая должна отражать ключевые международные вызовы, содержать инструменты и механизмы для достижения поставленных целей. При этом необходимо продумать дальнейшие шаги по развитию системы торговых и инвестиционных соглашений, в том числе с участием государств — членов ШОС, АСЕАН и БРИКС.
«Фактически речь может вестись о формировании новых соглашений, развивающих и дополняющих правила ВТО, в рамках которых важно уделить внимание не только тарифам, но и устранению нетарифных барьеров, что может дать более существенные эффекты, не подвергая рискам национальные экономики», — пояснил Владимир Путин.
По мнению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, этот мегапроект заслуживает дальнейшего изучения. При этом он уверен, что рано или поздно страны региона подойдут к его реализации.
Позже Владимир Путин также созвонился с премьером Италии Марио Драги. В телефонном разговоре они обсудили работу по налаживанию мирной жизни в городах Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля. Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса при условии снятия санкций.