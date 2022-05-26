Если ВТО: Россия выступила за создание большого евразийского партнерства

Доля расчетов в национальной валюте во взаимной торговле стран ЕАЭС достигла 75% . Об этом Владимир Путин заявил 26 мая на пленарной сессии I Евразийского экономического форума . Президент, который принял участие в ЕЭФ по видеосвязи, в целом выступил за расширение сотрудничества с партнерами по региону. В частности, он предложил приступить к формированию большого евразийского партнерства, которое, например, предполагает создание новых соглашений, дополняющих правила ВТО .

Новые возможности

Интеграционные процессы с ближайшими географическими партнерами по евразийскому региону в условиях жесткого противостояния Запада и России стали еще актуальнее. Главной темой ЕЭФ оказались вопросы более глубокого взаимодействия в промышленной, энергетической, транспортной, финансовой и цифровой среде . В форуме приняли участие более 2 тыс. гостей, включая премьер-министров Армении и Белоруссии, президентов России, Казахстана и Киргизии.

Странам коллективного Запада не удастся отрезать РФ и ее ближайших партнеров от мировой экономики, уверен Владимир Путин . Более того, политика санкций, по оценкам российского президента, наносит ущерб тем странам, которые вводят ограничительные меры. Между тем государства, на которые обращены рестрикции, в том числе и Россия, против которой было введено уже свыше 10 тыс. санкций, наоборот, становятся сильнее.

« Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, то это приведет только к проблемам для тех, кто это делает , — заявил Владимир Путин. — В западных странах уверены, что из мировой экономики, политики, культуры и спорта можно вычеркнуть любого неугодного, кто имеет свою точку зрения и готов ее защищать. Ничего подобного на самом деле не происходит, и добиться этого, как я уже сказал, невозможно».

Если ВТО Фото: официальный сайт президента РФ

В целом политики из стран ЕАЭС выступали за слаженную работу для преодоления текущих экономических сложностей и других вызовов на международной арене. Так, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, к примеру, подчеркнул, что внешний натиск на любое из государств — членов организации нельзя рассматривать в отрыве от всего объединения . На этом фоне он призвал коллег усилить координацию совместных действий.

К активизации сотрудничества традиционно призывает и Минск, который, как и Москва, не понаслышке имеет опыт жизни под санкциями. По мнению премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, одна из главных целей западных ограничений заключается в попытке замедлить технологическое развитие ЕАЭС. В связи с этим он призвал активно заниматься замещением импорта критически важных товаров .

В этом вопросе за предыдущие годы удалось добиться хороших результатов по многим направлениям, которые играют важную роль в укреплении суверенитета РФ, уверен Владимир Путин. Несмотря на то что пока не решены все задачи, процесс развития собственного производства будет продолжаться.

«У нас очень хорошая база, доставшаяся нам еще с прежних времен, надо ее только поддержать. Надо поддержать, надо вкладывать туда ресурсы . И те области, в которые мы раньше не вкладывали соответствующих ресурсов, в том числе, скажем, и административных ресурсов, полагаясь на то, что всё можно купить, продав нефть и газ, нас жизнь теперь сама заставила туда вкладывать деньги», — сказал Владимир Путин.

Если ВТО Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Уход от доллара

В целом у стран ЕАЭС есть большой потенциал для развития сотрудничества по многим направлениям, включая, например, сферу зеленых технологий, охрану окружающей среды и энергосбережения. В своих выступлениях на ЕЭФ все лидеры стран — участниц объединения признали положительный результат экономической интеграции , рассказал «Известиям» принимавший участие в форуме член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заведующий кафедрой экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Сергей Глазьев.

Сейчас ЕЭК готовит ключевой документ стратегического планирования Евразийского экономического союза «Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2035 года» , где будут зафиксированы цели, задачи и перспективные направления экономического развития организации, возможные сценарии и прогноз эффектов интеграции. Он будет принят в июле 2023 года, сообщил Сергей Глазьев.

Кроме того, п о линии ЕАЭС уже сформирована дорожная карта индустриализации , которая содержит более 180 проектов с общим объемом инвестиций свыше $300 млрд, подчеркнул Владимир Путин. Также подготовлена программа развития агроиндустрии , включающая порядка 170 проектов на сумму $16 млрд.

Внутри объединения расширяется практика расчетов в национальных валютах. Их доля во взаимной торговле стран союза уже достигла 75% , сообщил российский президент. РФ также предлагает заняться вопросом постепенного ухода от системы SWIFT.

«Мы считаем важным ускорить диалог на тему собственных международных финансово-расчетных механизмов, включая переход от системы SWIFT к прямым корреспондентским контактам между банками дружественных стран , в том числе при помощи системы передачи финансовых сообщений Центрального банка России», — сказал Владимир Путин.

Если ВТО Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Основные перспективы развития ЕАЭС связаны с активными действиями по расширению интеграции в области валютной, монетарной, образовательной и информационной политики, считает Сергей Глазьев. При этом речь идет о переходе на национальные валюты во взаимной торговле не только в ЕАЭС, но в дальнейшем также в рамках БРИКС и ШОС.

— В кратчайшие сроки необходимо вывести институты развития ЕАЭС из долларовой зоны и ускорить переход к независимой от недружественных стран платежной системе и системе обмена межбанковской информацией . Эти меры будут способствовать замещению импорта и развитию собственной промышленности, росту доходов граждан, суверенизации единого экономического пространства ЕАЭС, — уверен эксперт.

В контексте отказа от торговли в валютах эмитентов недружественных стран необходимо обеспечить дальнейшую отвязку союзной экономики от системы ценообразования, используемой недружественными странами сегодня против России и ЕАЭС, добавил он.

Большая Евразия

Между тем РФ ставит перед собой и партнерами еще одну весьма амбициозную цель, предлагая приступить к формированию большого евразийского партнерства .

«Большая Евразия — это, без преувеличения, большой цивилизационный проект, и главная идея заключается в создании общего пространства равноправного сотрудничества для региональных организаций», — пояснил Владимир Путин.

Эту инициативу уже поддержали Китай и Индия. Кроме того, интерес к ней проявляют многие международные структуры — Шанхайская организация сотрудничества и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

Если ВТО Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

По мнению Владимира Путина, сейчас назрело время сформировать комплексную стратегию развития большого евразийского партнерства, которая должна отражать ключевые международные вызовы, содержать инструменты и механизмы для достижения поставленных целей. При этом необходимо продумать дальнейшие шаги по развитию системы торговых и инвестиционных соглашений, в том числе с участием государств — членов ШОС, АСЕАН и БРИКС.

« Фактически речь может вестись о формировании новых соглашений, развивающих и дополняющих правила ВТО , в рамках которых важно уделить внимание не только тарифам, но и устранению нетарифных барьеров, что может дать более существенные эффекты, не подвергая рискам национальные экономики» , — пояснил Владимир Путин.

По мнению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, этот мегапроект заслуживает дальнейшего изучения. При этом он уверен, что рано или поздно страны региона подойдут к его реализации.

Позже Владимир Путин также созвонился с премьером Италии Марио Драги. В телефонном разговоре они обсудили работу по налаживанию мирной жизни в городах Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля. Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса при условии снятия санкций.