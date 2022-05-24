Грузовой перевал: строительство пунктов пропуска на границах РФ ускорят

В России необходимо ускорить создание и модернизацию пограничных пунктов пропуска , чтобы обеспечить быстрое прохождение контроля для бизнеса. Об этом Владимир Путин заявил 24 мая во время совещания по развитию отдельных направлений транспортного комплекса. Президент призвал избавиться от излишней волокиты , которая препятствует реализации проектов в этой сфере. Российская экономика намерена оставаться открытой для внешнего мира , правда, работать она будет только с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном партнерстве.

Открыта миру

После 24 февраля, когда США, страны ЕС и ряд других государств начали усиливать санкционное давление на РФ из-за спецоперации на Украине, Владимир Путин провел уже целую серию совещаний, посвященных работе разных отраслей экономики. На этот раз президент с членами правительства и главами некоторых регионов (на встрече в формате видеоконференции присутствовали, например, губернаторы Севастополя и Астраханской области) обсудил вопросы развития транспортного комплекса.

— Развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов нашей экономики , да, собственно говоря, любой экономики, — заявил в начале совещания Владимир Путин. — В ближайшие годы нам нужно форсировать это направление работы. Мы уже увеличили прямые бюджетные расходы на развитие транспортной инфраструктуры , сформировали программу инфраструктурных бюджетных кредитов.

Реклама

Осуществлять конкретные проекты придется в новых условиях, учитывая напряженные отношения со странами коллективного Запада, которые против РФ ввели уже более 10 тыс. санкций. Несмотря на все сложности, российская экономика намерена оставаться открытой для внешнего мира , заверил Владимир Путин. Россия будет развивать сотрудничество с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном партнерстве.

Грузовой перевал Фото: ТАСС/Виталий Невар

— Действия некоторых стран, их желание «закрыться» от России — не Россию закрыть, а именно закрыться от России — даже в ущерб себе показали, насколько важно в современном мире диверсифицировать транспортные потоки , расширять коридоры в направлении предсказуемых, ответственных партнеров, — подчеркнул президент.

Кандидат экономических наук, замдиректора Института экономики и финансов ГУУ Андрей Сычев считает, что с точки зрения дорожного строительства введение санкций может снизить темпы обновления и возведения магистралей и трасс.

— В связи с тем что износ существующего парка дорожно-строительной техники составляет около 30% и с учетом, что данный вид техники включен в пятую амортизационную группу, то есть срок использования, а соответственно, амортизации составляет от 7 до 10 лет. А, например, асфальтоукладчики более чем на 95% поставляются из так называемых недружественных стран. Доля рынка производителей асфальтовых катков, которые ввели санкции против России, составила в 2020 году более 55%, — пояснил он.

Грузовой перевал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Тем не менее стоит отметить, что по данным Росспецмаша, рост производства дорожно-строительной техники в 2021 году составил 28%, что, с учетом поставок китайской продукции, позволяет надеяться на полное импортозамещение недопоставок такой техники, подчеркнул эксперт.

Оценить перспективы

По словам Владимир Путина, инфраструктура должна ориентироваться на требования завтрашнего дня и открывать пространство возможностей для деловой инициативы . В контексте развития будущих проектов президент напомнил про скептицизм в отношении развития ж/д инфраструктуры Восточного полигона (главная цель заключалась в ликвидации «узких мест» на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока). Некоторые специалисты считали, что большие вложения не окупятся, так как новые пути просто не будут загружены. Такие оценки, однако, не оправдались: востребованность Восточного полигона сейчас гарантирована на годы вперед, заметил глава РФ.

— И практика показывает: как только появляются новые коридоры, обязательно появляются и грузы, которые по ним пойдут . Это так, знаете, всегда: дорога появляется — вокруг нее жизнь начинается, нет дороги — и нет ничего. Другими словами, именно инфраструктурные проекты формируют новые грузопотоки, — уверен Владимир Путин. — И хотел бы вновь подчеркнуть: это особенно важно сейчас, когда конъюнктура на мировых рынках динамично меняется, торговые потоки и вся глобальная экономическая активность переключаются с Запада на более интересные, растущие регионы.

На этом фоне Владимир Путин отметил важность развития транспортных проектов по всей стране, включая модернизацию Мурманского транспортного узла или строительство Северного широтного хода — магистрали длиной 707 км, которая должна соединить станцию Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево Свердловской железной дороги.

Грузовой перевал Фото: РИА Новости/Екатерина Власенко

Сеть железных дорог России в период СССР была развита достаточно хорошо, строительство новых линий — это очень дорогое мероприятие, но существует разветвленная сеть транспортных магистралей, ориентированных на промышленное использование, и вот именно эти дороги можно усовершенствовать для формирования новых маршрутов, отметила в беседе с «Известиями» профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

Между тем президент потребовал избавиться от «любой волокиты», которая затягивает реализацию транспортных проектов. В частности, он призвал ускорить строительство и модернизацию пунктов пропуска на границах, чтобы сделать прохождение таможенного и иного контроля более оперативным для бизнеса . Он напомнил: представители делового сообщества неоднократно сетовали, что оформление грузов и пересечение границ требует много времени, особенно в тех пунктах пропуска, где не хватает современного оборудования и профильных специалистов. При этом проблема касается не только наземных пунктов, но и морских портов.

Летняя подготовка

В конце вступительного слова президент остановился еще на одной не менее актуальной теме, связанной с закрытием аэропортов на юге России. На этом фоне Владимир Путин призвал обеспечить в летний период нужный объем железнодорожных перевозок к черноморским курортам .

— Судя по тому, что я вижу сейчас, уже не хватает там мощностей, поэтому попросил бы и Виталия Геннадьевича (министра транспорта Виталия Савельева. — «Известия») об этом сказать, и руководителя ОАО «РЖД» (Олега Белозерова. — «Известия»), — завершил президент.

Грузовой перевал Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Правда, реакция чиновников на слова президента осталась за кадром, поскольку выступление остальных спикеров прошло уже в закрытом режиме.

— Тенденция последних лет была направлена на сокращение ж/д маршрутов, особенно региональных, из-за их нерентабельности, — заметила Галина Сорокина.

Переориентация на внутренний туризм, по ее мнению, требует комплексных решений. Во-первых, необходимо формировать точки притяжения туристов в регионах, а для этого развивать территориальные бренды, музеи, интересные маршруты, в том числе железнодорожные. Во-вторых, требуется модернизировать железнодорожную инфраструктуру. Кроме того, нужна замена подвижного состава, прежде всего на региональных трассах.

Впрочем, эксперт обратила внимание и на необходимость развития автомобильного туризма. В частности, она напомнила, что, например, в центральной России, Сибири и на Дальнем Востоке проблема стоянок и мест отдыха до сих пор никак не решена. Также в РФ слабо развит водный туризм. По ее словам, стоимость тура на корабле, например, по Волге зачастую значительно превышает стоимость отдыха на традиционных курортах Турции и Египта.

Грузовой перевал Фото: РИА Новости/Андрей Варенков