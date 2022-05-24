Грузовой перевал: строительство пунктов пропуска на границах РФ ускорят
В России необходимо ускорить создание и модернизацию пограничных пунктов пропуска, чтобы обеспечить быстрое прохождение контроля для бизнеса. Об этом Владимир Путин заявил 24 мая во время совещания по развитию отдельных направлений транспортного комплекса. Президент призвал избавиться от излишней волокиты, которая препятствует реализации проектов в этой сфере. Российская экономика намерена оставаться открытой для внешнего мира, правда, работать она будет только с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном партнерстве.
Открыта миру
После 24 февраля, когда США, страны ЕС и ряд других государств начали усиливать санкционное давление на РФ из-за спецоперации на Украине, Владимир Путин провел уже целую серию совещаний, посвященных работе разных отраслей экономики. На этот раз президент с членами правительства и главами некоторых регионов (на встрече в формате видеоконференции присутствовали, например, губернаторы Севастополя и Астраханской области) обсудил вопросы развития транспортного комплекса.
— Развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов нашей экономики, да, собственно говоря, любой экономики, — заявил в начале совещания Владимир Путин. — В ближайшие годы нам нужно форсировать это направление работы. Мы уже увеличили прямые бюджетные расходы на развитие транспортной инфраструктуры, сформировали программу инфраструктурных бюджетных кредитов.
Осуществлять конкретные проекты придется в новых условиях, учитывая напряженные отношения со странами коллективного Запада, которые против РФ ввели уже более 10 тыс. санкций. Несмотря на все сложности, российская экономика намерена оставаться открытой для внешнего мира, заверил Владимир Путин. Россия будет развивать сотрудничество с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном партнерстве.
— Действия некоторых стран, их желание «закрыться» от России — не Россию закрыть, а именно закрыться от России — даже в ущерб себе показали, насколько важно в современном мире диверсифицировать транспортные потоки, расширять коридоры в направлении предсказуемых, ответственных партнеров, — подчеркнул президент.
Кандидат экономических наук, замдиректора Института экономики и финансов ГУУ Андрей Сычев считает, что с точки зрения дорожного строительства введение санкций может снизить темпы обновления и возведения магистралей и трасс.
— В связи с тем что износ существующего парка дорожно-строительной техники составляет около 30% и с учетом, что данный вид техники включен в пятую амортизационную группу, то есть срок использования, а соответственно, амортизации составляет от 7 до 10 лет. А, например, асфальтоукладчики более чем на 95% поставляются из так называемых недружественных стран. Доля рынка производителей асфальтовых катков, которые ввели санкции против России, составила в 2020 году более 55%, — пояснил он.
Тем не менее стоит отметить, что по данным Росспецмаша, рост производства дорожно-строительной техники в 2021 году составил 28%, что, с учетом поставок китайской продукции, позволяет надеяться на полное импортозамещение недопоставок такой техники, подчеркнул эксперт.
Оценить перспективы
По словам Владимир Путина, инфраструктура должна ориентироваться на требования завтрашнего дня и открывать пространство возможностей для деловой инициативы. В контексте развития будущих проектов президент напомнил про скептицизм в отношении развития ж/д инфраструктуры Восточного полигона (главная цель заключалась в ликвидации «узких мест» на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока). Некоторые специалисты считали, что большие вложения не окупятся, так как новые пути просто не будут загружены. Такие оценки, однако, не оправдались: востребованность Восточного полигона сейчас гарантирована на годы вперед, заметил глава РФ.
— И практика показывает: как только появляются новые коридоры, обязательно появляются и грузы, которые по ним пойдут. Это так, знаете, всегда: дорога появляется — вокруг нее жизнь начинается, нет дороги — и нет ничего. Другими словами, именно инфраструктурные проекты формируют новые грузопотоки, — уверен Владимир Путин. — И хотел бы вновь подчеркнуть: это особенно важно сейчас, когда конъюнктура на мировых рынках динамично меняется, торговые потоки и вся глобальная экономическая активность переключаются с Запада на более интересные, растущие регионы.
На этом фоне Владимир Путин отметил важность развития транспортных проектов по всей стране, включая модернизацию Мурманского транспортного узла или строительство Северного широтного хода — магистрали длиной 707 км, которая должна соединить станцию Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево Свердловской железной дороги.
Сеть железных дорог России в период СССР была развита достаточно хорошо, строительство новых линий — это очень дорогое мероприятие, но существует разветвленная сеть транспортных магистралей, ориентированных на промышленное использование, и вот именно эти дороги можно усовершенствовать для формирования новых маршрутов, отметила в беседе с «Известиями» профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.
Между тем президент потребовал избавиться от «любой волокиты», которая затягивает реализацию транспортных проектов. В частности, он призвал ускорить строительство и модернизацию пунктов пропуска на границах, чтобы сделать прохождение таможенного и иного контроля более оперативным для бизнеса. Он напомнил: представители делового сообщества неоднократно сетовали, что оформление грузов и пересечение границ требует много времени, особенно в тех пунктах пропуска, где не хватает современного оборудования и профильных специалистов. При этом проблема касается не только наземных пунктов, но и морских портов.
Летняя подготовка
В конце вступительного слова президент остановился еще на одной не менее актуальной теме, связанной с закрытием аэропортов на юге России. На этом фоне Владимир Путин призвал обеспечить в летний период нужный объем железнодорожных перевозок к черноморским курортам.
— Судя по тому, что я вижу сейчас, уже не хватает там мощностей, поэтому попросил бы и Виталия Геннадьевича (министра транспорта Виталия Савельева. — «Известия») об этом сказать, и руководителя ОАО «РЖД» (Олега Белозерова. — «Известия»), — завершил президент.
Правда, реакция чиновников на слова президента осталась за кадром, поскольку выступление остальных спикеров прошло уже в закрытом режиме.
— Тенденция последних лет была направлена на сокращение ж/д маршрутов, особенно региональных, из-за их нерентабельности, — заметила Галина Сорокина.
Переориентация на внутренний туризм, по ее мнению, требует комплексных решений. Во-первых, необходимо формировать точки притяжения туристов в регионах, а для этого развивать территориальные бренды, музеи, интересные маршруты, в том числе железнодорожные. Во-вторых, требуется модернизировать железнодорожную инфраструктуру. Кроме того, нужна замена подвижного состава, прежде всего на региональных трассах.
Впрочем, эксперт обратила внимание и на необходимость развития автомобильного туризма. В частности, она напомнила, что, например, в центральной России, Сибири и на Дальнем Востоке проблема стоянок и мест отдыха до сих пор никак не решена. Также в РФ слабо развит водный туризм. По ее словам, стоимость тура на корабле, например, по Волге зачастую значительно превышает стоимость отдыха на традиционных курортах Турции и Египта.
Уже после совещания Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Во время беседы, в частности, обсуждались вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля.