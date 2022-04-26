Логистические выводы: проблемой нехватки контейнеров занялись власти

Проблема контейнерных перевозок вышла на уровень правительства РФ . Первый вице-премьер Андрей Белоусов уже провел совещание, на котором поручил профильным ведомствам разработать меры по устранению возможного дефицита на рынке контейнеров из-за ухода ряда компаний, чтобы избежать задержек в поставках потребительских товаров. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к правительству; информацию подтвердил собеседник в одной из компаний, знакомый с ходом совещаний. По их словам, в кабмине хотят знать, когда и как можно компенсировать возникающие риски, например за счет регуляторных послаблений и стимулирования локального производства. Сейчас Россия производит около 1% контейнеров от потребности, уточнили в крупнейших логистических компаниях. Эксперты предложили обеспечить выпадающие ресурсы за счет закупок в Юго-Восточной Азии. По их оценкам, на это понадобится полгода.

Груз проблем

На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел совещание с бизнесом относительно логистических проблем на отечественном рынке . В частности, обсуждался возможный дефицит контейнеров для экспортных и импортных морских перевозок потребительских товаров (за исключением скоропортящихся продуктов). Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к правительству.

Он заметил, что возможное ухудшение ситуации может привести к сбоям и задержкам поставок. Поэтому Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам рассчитать необходимое рынку количество контейнеров, а также предложить, где найти дополнительные объемы при их возможном дефиците, сообщил источник. По его словам, это могут быть регуляторные механизмы и стимулирование отечественных производителей.

Логистические выводы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Собеседник издания добавил: на правительственном совещании бизнес просил не вводить зеркальный запрет на заход европейских судов в порты РФ . Ранее ЕС ограничил прием отечественных кораблей. Эта позиция была поддержана, уточнил источник, который присутствовал на совещании. Такое решение позволит не создавать дополнительные барьеры для перемещения грузов, добавил он.

В аппарате Андрея Белоусова «Известиям» подтвердили, что совещание по поводу логистических проблем было. «Известия» направили запрос в пресс-службу правительства.

До введения санкций против РФ на отечественном рынке находилось 1,5 млн контейнеров в 20-футовом эквиваленте, или ДФЭ. Это условная единица, соответствующая объему 6 × 2,4 × 2,4 м. Эти 1,5 млн ДФЭ обслуживали поток импорта и экспорта, который был актуален до 24 февраля , отметил в беседе с «Известиями» источник в одной из крупных логистических компаний. Он знаком с обсуждением проблемы на совещании в правительстве. Около половины контейнеров, то есть порядка 700 тыс. ДФЭ, принадлежали иностранным морским операторам — Maersk, MSC, CMA CGM и другим. В марте они начали объявлять о приостановке работы в России , напомнил собеседник.

Заполнить пустоту

По словам источника в одной из крупных логистических компаний, сейчас грузопотоки сократились, а значит, уменьшится и необходимое рынку количество контейнеров . По оценке собеседника издания, России в ближайшее время может не хватить 300–350 тыс. ДФЭ . Логистические компании надеются, что иностранные игроки не вывезут все свои ресурсы из страны. Плюс бизнес ожидает, что в РФ придут новые операторы с контейнерами, рассказал источник. Кроме того, часть контейнеров можно закупить за рубежом, а часть, вероятно, поставит российская промышленность , добавил он. По словам собеседника, в стране выпускают около 6–12 тыс. ДФЭ в год, то есть около 1% от потребности рынка.

Логистические выводы Фото: ТАСС/Carmen Jaspersen

С такой оценкой отечественного производства согласны в компании «Евросиб СПб-транспортные системы» (один из крупнейших перевозчиков в РФ). Там уверены, что отечественное производство следует наращивать до 50–100 тыс. единиц в год . Вероятно, это займет несколько лет.

В середине апреля Минпромторг сообщал, что предприятия, которые производят контейнеры, могут претендовать на системные меры поддержки в России . Тогда правительство решило увеличить объем субсидирования льготных кредитов для системообразующих промышленных предприятий втрое — до 120 млрд рублей. В итоге кредитный портфель расширится до 1,5 трлн рублей. «Известия» направили запрос в Минпромторг.

Крупнейшим изготовителем контейнеров в России считается «РМ Рейл Абаканвагонмаш». В компании сказали «Известиям», что в сложившейся ситуации есть два выхода. Это приобретение продукции в Китае либо повышение отечественных мощностей до 50 тыс. ДФЭ для закрытия внутренних потребностей. У компании есть для этого резервные площади и компетенции. При наличии господдержки и гарантированного спроса предприятие может увеличить изготовление контейнеров уже через полтора-два года.

Если закупать контейнеры в Юго-Восточной Азии, объем, который необходим России, возможно приобрести за полгода , отметили в «Евросиб СПб-транспортные системы». Эффективными законодательными послаблениями могут стать субсидии и стимулирующие программы для отечественного производства, сказали в компании. В первую очередь это должно коснуться важных компонентов для контейнеров, так как их импортируют в РФ. А также нулевые таможенные пошлины на купленные за рубежом контейнеры.

Логистические выводы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев