Севморпуть домой: объем перевозок по СМП собрались увеличить в 2,5 раза

Санкции не повлияли на перевозки по Севморпути, в 2022 году РФ планирует перевезти по нему 32 млн т грузов . Об этом «Известиям» заявили в «Росатоме». К 2024 году эту цифру за счет новых месторождений намерены увеличить в 2,5 раза — до 80 млн т в год. Этот показатель, утвержденный президентом РФ, будет выполнен, заверили в «Росатоме». Там также уточнили: СМП считают перспективным в Китае , Пекин регулярно перевозит грузы по коридору. Санкции не скажутся на строительстве атомного ледокольного флота РФ — суда обеспечены финансированием и более чем на 90% производятся из российских комплектующих, заверили «Известия» в «Атомфлоте».

Путь вне санкций

Пятый пакет санкций ЕС, введенный в апреле, включает эмбарго на импорт угля из России, а также невозможность судам из РФ или с российскими операторами заходить в порты стран ЕС. Кроме того, введен запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Ранее Брюссель закрыл для бортов из РФ и воздушное пространство союза.

21 апреля США также запретили российским судам заходить в американские порты. На этом фоне РФ и другие страны начинают искать другие пути для транспортировки грузов. Одной из таких альтернатив может стать Северный морской путь, проходящий в арктических водах РФ от Мурманска до Чукотки.

Грузопоток по СМП в последние годы стабильно растет, это связано с развитием углеводородных проектов в акватории Обской губы и Енисейском заливе , пояснили «‎Известиям»‎ в пресс-службе «Росатома».

Там уточнили: по итогам 2021 года общий объем перевозок по СМП составил 34,9 млн т . Хотя плановое значение в паспорте федерального проекта «Развитие Северного морского пути» — 31 млн т. В 2022-м план — 32 млн т .

Полярная мощь Дудинка — самый северный международный морской порт в России Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

При этом к 2024 году грузопоток по СМП должен вырасти в 2,5 раза и составить 80 млн т в год . В «Росатоме» подчеркнули: в октябре 2020 года руководители корпораций подтвердили объемы грузоперевозок по СМП к 2024 году: «Новатэк» — 35,5 млн т, «Роснефть» — 30 млн т, «Газпром нефть» — 6,7 млн т и «Норильский никель» — 1,7 млн т.

— Если учесть прогноз по транзитным перевозкам, то показатель, установленный президентом, будет выполнен. В настоящий момент никто из коллег не информировал об изменениях планов по грузопотоку . За горизонтом 2024 года дополнительно грузопоток появится у ряда новых проектов, которые только начали реализовываться, например Баимское и Сырадасайское месторождения. В перспективе до 2030 года грузопоток может вырасти и до 110 млн т , — уточнили в «Росатоме».

По данным за прошлый год, по СМП в основном перевозят сжиженный природный газ и газоконденсат — 19,5 млн т, а также нефть и нефтепродукты — 7,7 млн т. Далее следуют технологическое оборудование и стройматериалы для арктических проектов, железорудный концентрат, древесина, уголь.

Говоря о том, как повлияет на развитие Севморпути уход с российского рынка таких игроков, как крупнейшая в мире транспортная компания Maersk, в «Росатоме» уточнили: « ‎ни одна крупная транспортная иностранная компания не осуществляла перевозки по СМП »‎.

При этом интерес Китая к Севморпути только растет — Поднебесная регулярно осуществляет перевозки по этому маршруту, отметили в «Росатоме». «‎‎Китайские коллеги считают СМП перспективным транспортным морским коридором», — резюмировали в корпорации. Китайская судоходная компания COSCO SHIPPING в период летне-осенней навигации 2020 года выполнила 11 рейсов в акватории СМП, а в 2021 году — уже 14 .

Ледоколы достроят в срок

Ледокольную проводку судов по Севморпути осуществляет «‎Атомфлот» ‎. Главное направление деятельности атомного ледокольного флота — обеспечение крупнейших арктических углеводородных проектов. Например, такой мегапроект как «Ямал СПГ» стал драйвером развития инфраструктуры на Ямальском полуострове и в акватории Северного морского пути.

— Специально для работ в порту Сабетта мы успешно реализовали проект по строительству портового флота . Вот уже несколько лет нами ведется планомерная работа по переходу к круглогодичной навигации, — заявили «‎Известиям»‎ в «‎Атомфлоте»‎. — Сезонная контейнерная линия в акватории СМП имеет все шансы работать на регулярной основе, но при условии обеспечения доставки грузов в обе стороны.

В компании отметили: в летне-осеннюю навигацию 2020 года транзитом через СМП прошло 65 судов, в 2021-м — 86.

Полярная мощь Фото: РИА Новости/Павел Львов

Говоря о влиянии санкций и запрета на поставки в РФ ряда комплектующих, в «Атомфлоте» заверили: «строительство всех атомных ледоколов обеспечено финансированием в полном объеме , который закреплен в контрактных обязательствах».

— В настоящее время в Санкт-Петербурге на площадке АО «Балтийский завод» продолжается строительство трех универсальных атомных ледоколов проекта 22220 со сроком ввода в эксплуатацию: «Урал» в 2022 году, «Якутия» в 2024 году, «Чукотка» в 2026 году, — уточнили в компании.

Сейчас в акватории СМП работают головной универсальный атомный ледокол «Арктика» и первый серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь». Атомные ледоколы более чем на 90% построены из российских комплектующих, подчеркнули в корпорации.

На Дальнем Востоке продолжается строительство головного атомного ледокола «Россия» проекта 10510. Согласно условиям контракта, судно должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году.

Ориентировка на восток

Профессор кафедры регионоведения международных отношений и политологии САФО Константин Зайков в беседе с «‎Известиями» ‎отметил: главная задача правительства по СМП — обеспечить проводку караванов, поскольку в ближайшее время начнется «‎‎перестройка логики движения грузов» .

— Экспорт по СМП в основном шел в западном направлении. И мы видим, что в текущей ситуации необходимо будет поставки переориентировать на восток, а это требует очень мощной ледокольный проводки, потому что большую часть года восточный сектор Арктики покрыт льдом. Здесь действительно нужно принимать существенные решения, — пояснил эксперт.

Полярная мощь Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Произойдет наращивание сырьевой базы, которая будет транспортироваться через российскую Арктику . Для этого необходима реализация тех транспортных проектов, которые планировали в предыдущие десятилетия, продолжил Константин Зайков.

— Это, например, строительство глубоководного порта Индигирка , который позволит соединить Урал с побережьем Северного Ледовитого океана. И те грузы, которые производятся на Урале, сориентировать на перевозку по Севморпути. Есть и аналогичные проекты в сибирской части Арктики , — резюмировал эксперт.

Европейские компании не откажутся от использования СМП , уверен профессор. Но сейчас наиболее острый период внешнеполитической ситуации, потому большинство из них «‎‎взяли паузу и выжидают более благоприятный геополитический климат для того, чтобы снова возобновить работу по Севморпути».

Однако и временный уход европейских игроков с СМП не скажется существенно на развитии маршрута , поскольку транзит еще до начала спецоперации на Украине составлял менее 10% всего грузопотока на Семпорпути.

Чтобы увеличить транзит и привлекательность СМП для иностранных компаний, нужно наладить инфраструктуру, коммуникации, обеспечить логистику. Это национальный приоритет, подчеркнул эксперт.