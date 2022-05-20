Как закалялся рубль: что стало причиной нового раунда укрепления нацвалюты

Банк России может пойти на досрочное снятие ограничений, чтобы сбалансировать курс и вернуть его к равновесному уровню 75 руб./$, считают опрошенные «Известиями» аналитики. 20 мая национальная валюта укрепилась по отношению к американской до 57,07 рубля — максимума с апреля 2018 года, а к европейской — до рекордных с 2017-го 59,02 рубля . Это объясняется превышением предложения валюты над спросом. А также приближением налогового периода для экспортеров и переходом на оплату российского газа в рублях, пояснили эксперты. По их прогнозам, если действующие ограничения сохранятся, в ближайшие месяцы курс может опуститься в диапазон 50–55 руб./$ .

Опять рекорд

В пятницу в ходе торгов на Мосбирже российская валюта в моменте укрепилась до отметок 57,07 руб./$, что стало новым рекордом с апреля 2018 года. В то же время евро впервые с апреля 2017 года упал до отметки 59,02 руб./€. В течение торгового дня курс рубля колебался близ этих же значений и к 16:40 торговался по 59,92 и 62,10 соответственно .

Основной фактор укрепления рубля — в значительных продажах валюты экспортерами перед выплатами НДПИ на 600 млрд рублей на следующей неделе, объясняет стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов: влияет и переход Европы на схему оплаты газа за рубли . Непосредственным поводом для снижения доллара послужили масштабные продажи евро против рубля , согласился ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Поскольку европейская валюта снижается в отношении российской, то должна падать и американская, чтобы удерживать кросс-курс EUR/USD в соответствии с внешними площадками, пояснил он.

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Как закалялся рубль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Такая резкая просадка валют говорит о том, что ситуация с импортом не улучшилась и компании пока не нашли альтернативных путей замещения традиционных логистических связей . Перенастройка экономики продлится еще 12–18 месяцев, — считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

На курсе рубля сказывается и сохранение обязательной продажи компаниями 80% валютной выручки, и высокие цены на сырье , указал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. При этом спрос на валюту резко упал из-за санкционных ограничений — сжался импорт, сократились внешние инвестиции и турпоездки за рубеж, добавил он.

Снять нельзя оставить

Между тем излишнее укрепление рубля снижает доходы российских экспортеров и бюджета , отмечает Михаил Васильев. В ближайшие недели ЦБ скорее продолжит смягчать норму об обязательной продаже выручки экспортеров и валютные ограничения для резидентов , но этого может не хватить для разворота рубля, допустил эксперт. Сейчас в России действуют ограничения Центробанка на продажу физлицам наличных долларов и евро, кроме поступивших в кассы банков с 9 апреля. Этот запрет распространялся и на другие наличные валюты, однако с 20 мая регулятор смягчил его за исключением денежных единиц США и ЕС. При этом продолжает сохраняться лимит на вывоз за рубеж денег — до $10 тыс. на одного человека.

Как закалялся рубль1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Также сохраняется требование в отношении экспортеров, предписывающее им продавать 80% валютной выручки. В качестве послабления регулятор разрешил им реализовывать деньги не позднее 60 рабочих дней со дня зачисления на счета в уполномоченных банках.

По мнению главного аналитика Совкомбанка, для нерезидентов ослаблений мер в ближайшие кварталы не ожидается. Вместе с тем Мосбиржа заявила о намерении в конце июня запустить для них отдельный режим торгов — сейчас они не могут свободно совершать сделки с ценными бумагами. Предполагается, что запрет на вывод средств за рубеж сохранится.

Отмена правил по продаже или снятию наличных долларов и евро, возможно, не будет иметь никакого эффекта , так как это уже зависит не от ЦБ, а от намерений ЕС и США ограничить какую-либо поставку своей наличной валюты в Россию, согласился директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. Однако даже если регулятор пойдет на такой шаг, то в банках попросту может не оказаться наличных, добавил он.

— Судя по заявлениям главы Центробанка по итогам апрельского заседания, снятие ограничений по наличным доллару и евро вряд ли возможно ранее сентября. Однако стремительное укрепление рубля может вынудить регулятора пойти на такие меры раньше планов , — допустил начальник аналитического управления «Зенита» Владимир Евстифеев.

Как закалялся рубль2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Банк России ведет разумную консервативную политику по отношению к контролю по движению капитала, так как турбулентность, связанная с санкциями, далеко не закончена , отметил Сергей Гришунин из НРА. Также сохраняется высокая неопределенность по отношению к выплате внешнего долга и блокировке экспорта газа и нефти, что делает досрочное снятие ограничений на движение капитала маловероятным, заключил он.

Перспективы и риски

В ближайшие недели укрепление рубля может приостановиться , полагает Юрий Попов из «Сбера». Дело в том, что в июне будут погашаться трехмесячные депозиты, открытые в марте по высоким ставкам . Также с учетом произошедшего укрепления рубля спрос на валюту со стороны физлиц может резко вырасти , что окажет некоторое давление на курс, рассказал он, добавив, что в марте на фоне резкого ослабления рубля физлица продали валюту на 570 млрд рублей в чистом выражении и в июне спрос на нее может быть сопоставимым.

По мнению эксперта, после того как будет насыщен повышенный спрос физлиц на валюту — ближе ко второй половине июня, — укрепление рубля может возобновиться , особенно если экспорт из России останется высоким. Не исключено, что в этих условиях в конце II квартала и в начале третьего рубль может укрепиться до уровней около 50 за доллар.

Как закалялся рубль3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Российская валюта может продолжить расти в ближайшие несколько месяцев и постепенно перейти в диапазон 50–55 к доллару и 52–57 к евро , спрогнозировал Михаил Васильев. Пока же ее укрепление помогает снизить стоимость импортных товаров, замедлить инфляцию, стабильная подконтрольность которой позволяет уменьшить ключевую ставку, сделать деньги дешевле и поддержать экономический рост, отметил аналитик. Также сильный рубль выгоден импортерам и потребителям, так как делает заграничные товары дешевле и доступнее, добавил он.