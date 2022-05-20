Лучше вы к нам: Белоруссия продлила безвизовый въезд латышам и литовцам

Власти Белоруссии решили продлить до конца года право безвизового въезда для жителей Литвы и Латвии. Первоначально эта возможность была предоставлена латвийцам и литовцам с 15 апреля по 15 мая, а теперь уже до конца текущего года. Подобный шаг вызвал негодование в Вильнюсе и Риге: там вновь призывают своих жителей не ездить в гости к соседям, поскольку там их «могут использовать в пропагандистских, финансовых и шпионских целях». Подробности — в материале «Известий».

Приезжайте без ограничений

В середине апреля Минск объявил о введении на месяц безвизового режима для граждан Литвы и Латвии. Однако спецслужбы и чиновники этих стран призвали жителей не пользоваться открывшейся им возможностью, так как в Белоруссии якобы можно стать «жертвой провокации» и «целью для вербовки». Однако прислушались к этим увещеваниям далеко не все граждане. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что в страну с 15 апреля по 15 мая проследовали по «безвизу» 35 224 иностранца: 22 454 гражданина Литвы, 9098 граждан и 3672 негражданина Латвии. Приезжие пользовались возможностью купить более дешевые белорусские продукты, горючее, посетить родственников и их могилы.

А 15 мая пресс-служба МИД Белоруссии сообщила: «С учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан главой белорусского государства принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии». В Минске заявили, что этот шаг позволит гражданам соседних государств составить объективное представление о современной Белоруссии, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой народа.

Сергей Венявский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Такой конструктивный подход, основанный на интересах прежде всего простых людей, может служить ориентиром для наших западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе», — подчеркнули в белорусском МИДе.

Там отмечают, что практика «безвиза» продемонстрировала наличие значительного интереса у граждан стран Балтии к Белоруссии. «В течение месяца число граждан балтийских государств, посетивших Беларусь, неуклонно росло. И это несмотря на проводимую властями Литвы и Латвии откровенно антибелорусскую пропаганду и запугивание своих граждан дезинформацией о ситуации в Беларуси», — добавили в министерстве. Там добавили, что воспользоваться правом посетить до конца года Белоруссию без визы можно неограниченное количество раз. Причем передвигаться можно по всей стране без ограничений. В связи с этим уже начали функционировать регулярные автобусные рейсы из стран Балтии в Белоруссию — к негодованию латвийских и литовских «национальных патриотов».

Откликнулись на просьбу литовских «маргиналов»

Решению белорусских властей о продлении безвизового режима предшествовала поездка в Минск нескольких литовцев. Это люди из окружения недавно брошенного в тюрьму оппозиционера Альгирдаса Палецкиса. В Белоруссии они пообщались с президентом Александром Лукашенко и поздравили его с Днем Победы «от имени всех здравомыслящих людей Литвы». Лукашенко ответил: «И мы вас поздравляем» .

Глава неофициальной литовской делегации Эрика Швенченене передала от имени Альгирдаса Палецкиса «привет и наилучшие пожелания» белорусскому народу. Швенченене также поблагодарила Лукашенко за введение им для жителей Литвы и Латвии месячного безвизового режима и попросила продлить его на максимальный срок. «К вам приезжают простые люди. Мы что-то у вас покупаем, те же удобрения, еду… Люди, у которых небольшие зарплаты, привозят из Белоруссии горючее», — продолжала Швенченене.

Президент Белоруссии на это предложение с готовностью откликнулся. «Скажите, в какое место на границе их доставить, и мы привезем вам удобрения, соль, крупу и остальное. Мы сделаем это», — пообещал Александр Лукашенко. В самой Литве представители властей заявили, что факт этого визита выгоден Минску. «Внутренняя белорусская аудитория, у которой нет альтернативных источников информации, знаний, может поверить, что мы в Литве голодаем и умираем без белорусских удобрений», — сказал литовский эксперт по коммуникации Виктор Денисенко.

Сергей Венявский Фото: Getty Images/Maciej Moskwa

Литовская пресса обращает особое внимание на то, что Эрика Швенченене общалась с Лукашенко и в феврале этого года. Ездила она в Белоруссию и в марте на бизнес-форум. По возвращении оппозиционерка рассказала соотечественникам, что Минск — «красивый европейский город, удобный для проживания». Особое впечатление на жительницу Литвы в белорусской столице произвели бесплатная парковка на улицах и бесплатные общественные туалеты. «Там никто не делает бизнес на туалетах. Там, вы же понимаете, не капитализм. Понятное дело, человеку ведь надо ходить в туалет. А в Литве это уже бизнес», — рассуждала Швенченене.

Эрика Швенченене не скрывает своего мнения о том, что Литва должна придерживаться политики нейтралитета, а членство в НАТО для государства, по ее мнению, нежелательно. Такие рассуждения навлекли на нее осуждение правящих литовских элит. Бывший председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас заявил: «Это участие в кампании по дезинформации, которая организована зарубежным государством. И это явно направлено против Литовской Республики». В свою очередь, глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас подчеркнул: «Это политические маргиналы, у них нет никакого влияния в Литве. И их, конечно же, используют для белорусской пропаганды, для создания пропагандистского фона внутри страны».

Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас не считает, что участников поездки к Лукашенко следует как-то наказывать. «Видел, было. Демократические государства не ограничивают глупость своих граждан», — сказал министр. Однако Кащюнас настроен куда менее миролюбиво. «Надо сформировать ответственность за подобные действия. Пока этого нет ни в уголовном кодексе, ни где-то еще. Поэтому они этим и пользуются», — сказал Кащюнас. В свою очередь, Жалимас указал, что есть как минимум три статьи уголовного кодекса, которые в данном случае можно было бы применить: «Помощь другому государству в действиях против Литвы», «Отрицание международных преступлений» и «Антиконституционная деятельность».

Жалимас сетовал: «До сих пор такие расследования не начаты, поскольку, кажется, на самом деле можно безнаказанно насмехаться над Литвой, прикрываясь правом на самовыражение». Сама Швенченене в социальных сетях сообщила, что в марте ей пришлось провести три часа в департаменте госбезопасности (ДГБ). «Думаю, может, на этот раз на таможне нас не задержат и на ночную беседу в ДГБ не пригласят», — написала она в соцсети. В самом ДГБ отметили, что «наблюдают за деятельностью, которая может представлять угрозу нацбезопасности, оценивают ее и предоставляют информацию законодателям и госведомствам».

«Он хочет, чтобы вы приехали и оставили деньги»

Когда стало известно, что Белоруссия продлевает безвизовый режим до конца года, литовские политики задумались о том, что с этим нужно что-то делать. Лауринас Кащюнас заявил, что в Литве планируется развернуть социальную кампанию, чтобы отговорить простых граждан от посещения Белоруссии. Данный вопрос обсуждался на заседании КНБО в ходе рассмотрения отчета об оценке угроз национальной безопасности, представленного разведывательными службами.

Кащюнас пояснил: «Без сомнения, при трехкратном увеличении потоков из Литвы в три раза возрастает и риск того, что поедет человек, который не мог бы туда поехать. Что поедет человек, чьими слабостями или другими деталями жизни воспользуются, и он может оказаться уязвим. Пока нет апокалиптических случаев, чтобы загорелись «красные лампочки», но риски есть, нужно их контролировать...»

Затем к жителям Литвы обратились представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской (обосновавшейся в Вильнюсе). Они призвали литовцев не соблазняться предоставленной Минском возможностью. Глава штаба Валерий Ковалевский сказал агентству BNS, что президент Александр Лукашенко, приглашая соседей в свою страну, преследует множество целей: экономических, финансовых и пропагандистских. «Нужно понимать, что, когда вы приедете туда, спецслужбы будут оценивать вас по-своему. Они будут думать, как вас использовать для влияния на ваши страны. Это могут быть какие-то разговоры о том, как у вас плохо, а могут быть и попытки вербовки, потому что им нужны агенты», — сказал Ковалевский.

Валерий Ковалевский подчеркивает, что власти Белоруссии ожидают также притока средств от приезжих. «Лукашенко ведь пригласил вас в гости не потому, что вы привозите какие-то свои европейские ценности, уважение к демократии. Он хочет, чтобы вы приехали и оставили деньги. Те деньги, за которые вы покупаете бензин, дизтопливо или любые другие продукты. Потому что они там дешевле — и эти деньги идут на поддержание режима», — предупредил глава штаба Тихановской.

Ковалевский жалуется, что, приезжая в Белоруссию, жители Латвии и Литвы создают «странный контраст». Якобы «литовцы и латыши — одни из самых больших сторонников Украины, а когда они приезжают в Беларусь, то оставляют там свои деньги и таким образом поддерживают режим, который воюет с Украиной».

Сергей Венявский Фото: REUTERS/Ints Kalnins

По словам Валерия Ковалевского, Минск также вовсю использует эту ситуацию для активной пропаганды, сообщая, сколько литовцев едет в Белоруссию из-за нужды. «Сам Лукашенко говорит: они там совсем нищие, у них ничего не осталось — ни гречки, ни соли, приезжайте в Беларусь, мы вас накормим. То есть пропаганда начинает просто издеваться над литовцами, латышами. Изображает вас неимущими, которые нищенствуют, которым нечего есть в Литве и Латвии», — заявил он. Поэтому, как считает беглый белорусский оппозиционер, те жители стран Балтии, которым дорога честь своих родных государств, не должны делать подобного подарка белорусским государственным СМИ.

Ситуацию комментирует калининградский политолог Александр Носович, который в связи с этим вспомнил, что в 2019 году, незадолго до начала пандемии COVID-19, Россия ввела электронные визы на въезд в некоторые из своих регионов, которые иностранцам можно было оформлять дистанционно. «У литовских политиков сейчас здорово «бомбит» по поводу безвизового въезда для граждан Литвы в Белоруссию. Собираются даже запускать пропагандистскую кампанию с целью отговорить политически несознательных литовцев ездить в «последнюю диктатуру Европы» за бензином, солью и спичками».