Окно из Европы: электронные визы позволят Питеру заработать 1 млрд

Введение электронных виз в Санкт-Петербурге и Ленинградской области может дополнительно привлечь в экономику региона более 1 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Госдуме и в Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО). Иностранным инвесторам станет проще приезжать на бизнес-мероприятия, а болельщики со всей Европы прибудут в город на финал Лиги чемпионов в 2021 году именно по электронной визе, уверены во ФРиО. Параллельно с облегчением визового режима в стране вступает в силу закон об ограничениях для хостелов. Это может спровоцировать рост цен на номера в гостиницах минимум на 15%, считают в Ассоциации туроператоров. Однако в администрации Санкт-Петербурга опасений не разделяют: к началу сезона в городе введут в строй новые отели, а хостелы не закрываются, а переезжают, согласно требованиям закона.

К счастью болельщиков

С 1 октября граждане 53 государств, включая страны ЕС, богатые монархии Персидского залива и крупные азиатские страны — Китай, Индию, Турцию и другие, — могут приехать в Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе. Ее оформляют бесплатно, документ позволяет находиться в Северной столице восемь дней.

Как заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв, нововведение увеличит турпоток в среднем на 20–40% и позволит существенно расширить список гостей таких крупных мероприятий, как Петербургский экономический форум (ПМЭФ) и Инвестиционный форум.

— В 2018 году Санкт-Петербург посетили более 8,2 млн туристов, из них 3,9 млн — иностранцы. После введения электронной визы к 2021 году число гостей города должно увеличиться до 12 млн. Сумма дохода в городской бюджет существенно возрастет. Речь идет суммах более 1 млрд рублей, — подчеркнул депутат.

Тем не менее, мгновенного роста прибыли ждать не стоит — нужно время, чтобы система заработала в полную силу. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. По его словам, многие потенциальные гости Петербурга еще не знают об электронной визе, ей нужна дополнительная промоушн-кампания.

— Чтобы подсчитать будущую выгоду для города, нужно также учитывать средства, которые придут вместе с новыми инвесторами. Можно предположить, что предприниматели будут приезжать на краткосрочные мероприятия — бизнес-встречи — по той же туристической визе, — заявил Вадим Прасов. — В целом доходы города возрастут соразмерно увеличению турпотока, то есть примерно на 30%, а в перспективе и на все 50%. Это порядка 1–2 млрд рублей дополнительных средств.

Он также отметил, что электронные визы сделают Санкт-Петербург более привлекательным местом для проведения различных конференций, форумов с участием европейских делегатов.

— Станет проще и с крупными спортивными мероприятиями, которые предстоит провести в Северной столице, на тот же финал Лиги чемпионов в 2021 году приедет гораздо больше иностранных болельщиков, и, думаю, основная часть — именно по электронной визе, — полагает эксперт. — Выиграют и учреждения культуры: Мариинский театр, многочисленные музеи. Петербург станет полноценной альтернативой тому же Риму или Вене.

«Наводнение» в Петербурге

Однако могут возникнуть и сложности. В тот же день, 1 октября, в России были введены ограничения для хостелов — теперь работать имеют право только те из них, которые находятся в нежилых помещениях и имеют отдельный вход.

В Ассоциации туроператоров (АТОР) «Известиям» заявили, что наложение двух событий — введение электронных виз и увеличившийся в связи с этим турпоток плюс запрет хостелов — к началу высокого сезона может привести к резкому росту цен.

— Электронные визы позволят увеличить турпоток как минимум на 40%. И уже к лету город может столкнуться с серьезной нехваткой мест для размещения гостей, особенно тех, кто рассчитывал отдохнуть бюджетно, — рассказала «Известиям» глава ассоциации Майя Ломидзе. — Если хостелы не предпримут никаких действий, для того чтобы остаться на рынке и соблюсти закон, это негативно повлияет на общую картину и стоимость номеров повысится минимум на 15%.

Однако это предположение опровергли в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга. Как заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства, в городе и области в целом достаточное количество гостиниц и отелей для комфортного размещения всех гостей.

— Хостелы не составляли подавляющую часть рынка. Тем более что повального закрытия всех заведений не произойдет — они переезжают на первые этажи, согласно новым правилам. К началу турсезона в городе откроют новые гостиницы, в том числе бюджетного типа, поэтому ни о каком коллапсе речи не идет, — подчеркнули в комитете.

Майя Ломидзе также отметила, что введение электронных виз положительно скажется на всей туристической отрасли города, а больше всего гостей следует ожидать из ЕС — благодаря визовым послаблениям Северная столица станет привлекательной и для европейских авиакомпаний-лоукостеров.

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«Известия» поговорили с иностранцами из Финляндии и Литвы, которые одними из первых собираются приехать в Россию по новой визе уже в самое ближайшее время.

Как рассказал «Известиям» финский правозащитник Йохан Бекман, единственное, что его смущает, — по электронной визе гражданам Финляндии нельзя будет приехать на поезде «Аллегро». Среди КПП, через которые разрешен въезд по новому формату, есть и аэропорты, и пешеходные погранпереходы, и даже морские порты — но железной дороги нет. Пассажирам поезда придется оформлять традиционные визы.

— Пока «Аллегро» — самый выгодный и быстрый способ прибыть в Санкт-Петербург, всего три часа пути от Хельсинки. Сегодня для нас в Петербург попасть легче, чем в какие-то северные города Финляндии. Надеюсь, что власти России рассмотрят пожелание финнов и усовершенствуют новую систему, — сказал правозащитник.

Константин из Литвы регулярно приезжает в Санкт-Петербург по личным обстоятельствам — здесь у него живут близкие люди. По его словам, срок действия новой визы — восемь дней — нельзя назвать достаточным, чтобы утрясти в России все дела, особенно если это касается бюрократических процедур. Тем не менее Константин собирается опробовать новую визу и уже в октябре приехать по ней в РФ.

— Мне нужно подготовить пакет документов, чтобы получить разрешение на временное проживание (РВП) в Москве, потратить время на все процедуры. Поэтому для меня нововведение будет не совсем удобным — мне надо ехать в столицу, а по электронной визе можно передвигаться только по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Интересно, как власти будут отслеживать маршрут иностранцев? — задался вопросом Константин.

Константин также отметил, что в Литве и в целом в Прибалтике люди восприняли новость об электронных визах с большим воодушевлением.

— Знакомые распространяли информацию в соцсетях. Кстати, больше, чем иностранцы, были рады сами граждане РФ, так как их друзья из зарубежных стран смогут свободно приезжать к ним, — признался собеседник «Известий».

Большой резонанс введение электронных виз вызвало и в Индии. Заведующий консульским отделом посольства России в Индии, старший советник Андрей Фёдоров рассказал «Известиям», что за десять месяцев 2019 года его ведомство выдало более 50 тыс. виз, что существенно выше, чем за весь предыдущий год.

— Приезжать в нашу страну станет проще в первую очередь жителям городов, где нет российских консульских учреждений, — отметил дипломат.

В настоящий момент без визы Россию могут посещать граждане 46 стран.