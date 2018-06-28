С утроенной нагрузкой

Московские рестораны и не предполагали, что их ждет такой наплыв посетителей в период чемпионата мира по футболу. На Никольской улице в центре столицы, где даже продажи в отделении «Почти России» выросли в десятикратном размере, спрос на главный напиток футбольных фанатов — пиво — в некоторых точках вырос в 50 раз. Портал iz.ru выяснил, как обстоят дела у заведений на Никольской и именитых центральных ресторанов Москвы, а также хватит ли на всех пива.

Никольская улица, традиционно собирающая толпы во время рождественского фестиваля, снова стала точкой притяжения. С момента открытия чемпионата мира по футболу, стартовавшего 14 июня, ее облюбовали иностранные и российские болельщики. Уже после первого победного матча зарубежных гостей научили кричалкам в поддержку российской сборной.

никольская Болельщики на Никольской улице Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

У отделения «Почты России», работающего на расположенной у Красной площади и ГУМа улице, только за неделю продажи взлетели в 10 раз: иностранцы в первую очередь сметают с прилавков марки и открытки с символикой ЧМ. Что уж говорить о заведениях общепита, куда уже днем выстраиваются очереди. По данным ВТБ, проанализировавшего данные по активности клиентов в общепите, только на Никольской объем операций менее чем за неделю с начала чемпионата достиг 25 млн рублей — это вдвое выше, чем за первую неделю июня.

Только успевай

«Пива пока хватает, но есть проблемы с подвозом партий, из-за того что Никольская переполнена», — рассказали порталу iz.ru в пивном баре Jawsspot в конце Никольской. Большого наплыва посетителей, конечно, ожидали. «Каждый день — как пятница для бара, а в пятницу стало еще хуже — как в выходной, когда весь город гуляет», — отмечают в заведении. По оценкам собеседника портала, пока пива уходит в полтора раза больше, чем обычно. Ставят на то, что за весь фестиваль футбольные болельщики выпьют 20–30 т этого алкогольного напитка.

В пабе London Grill, расположенном неподалеку, загрузка держится уже чуть ли не с утра, в заведении отказались от бронирования столов до окончания чемпионата. В маленьком баре Ciderella в условиях ЧМ загрузку обеспечить не составляет труда — в заведении и так немного места. На страницах в соцсетях заверяют, что напитками для просмотра матчей запаслись впрок.

пиво Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

За пивом идут в любое место, где оно имеется в ассортименте. Так, оно стало главным товаром в кафе «Теремок» на Никольской. Его продажи в дни ЧМ выросли в 40–50 раз, говорит гендиректор сети Михаил Гончаров. «Пиво просто улетает. Для сравнения — мы продавали где-то половину кега в день, это порядка 15–20 л, а сейчас — 25–30 кегов», — отметил он в беседе с порталом iz.ru.

Дефицита из-за ажиотажа не возникло. Спасло «Теремок» то, что у него на складе стабильно значится по 100–200 кегов. Это позволило оперативно пополнить запасы, правда, запустив дополнительный центральный рейс — обычный грузовик перевезти партию пива, которая сейчас продается из одной точки ежедневно, не может.

Сюрприз из 80 бельгийцев

На Никольской ажиотаж не заканчивается. В первую очередь он затронул пивные заведения, которые традиционно транслируют футбольные матчи. Рост там обеспечен не только за счет иностранцев, но и отечественных любителей футбола. В «Гамбринусе» количество посетителей втрое превысил ожидания, рассказали в сети ресторанов порталу iz.ru. К наплыву гостей подготовились заранее: во всех заведениях увеличили количество персонала, делая упор на знании иностранных языков. Дефицита пива нет, хватает на всех — в том числе на тех, кто берет его на вынос, заверяют в сети.

пиво Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам ресторатора Дмитрия Левицкого (открыл в Москве заведения «Куклы пистолеты», бары сети «Дорогая, я перезвоню», ресторан Meat Puppets bar & meatarea и др.), в его заведениях пиво, конечно, не закончилось. Да и в целом в Москве глобального его дефицита не случится, уверен он. Однако какого-то сорта действительно может неожиданно не хватить: предугадать активность и аппетиты болельщиков проблематично.

«Буквально на днях была толпа бельгийцев, которую мы абсолютно не ждали. Сначала пришла компания из пяти человек, а на следующий день — уже все 80, — приводит пример Левицкий. — Конечно, какие-то сорта могут закончиться, потому что не всегда можно предсказать такие авралы. Но на следующий день приходят новые поставки».

Дмитрий Левицкий отмечает, что основную волну иностранных болельщиков принимают заведения, которые находятся в пределах Садового кольца. С ним солидарен ресторан Александр Раппопорт (руководит сетью «Рестораны Раппопорта» с 19 заведениями в Москве, Санкт-Петербурге, Юрмале и Сочи). «В ресторанах, которые находятся в тихих районах Москвы, сейчас, наоборот, затишье — еще большее, чем было до начала чемпионата», — сказал он в беседе с порталом iz.ru. Что касается заведений, работающих в центре, то им было сложно заранее просчитать, каким будет увеличение потока посетителей — никто из российских рестораторов попросту до этого не работал в условиях ЧМ.

Поймали волну

Что касается непосредственно заведений сети Раппопорта, то они и так привыкли работать в состоянии постоянного наплыва клиентов. «Количество официантов не увеличивали, — говорит ресторатор. — Официанты из других смен готовы выйти внеурочно, если понадобится. Но пока в этом особо необходимости нет».

Глава ресторанного холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков отмечает, что с наплывом посетителей приходится непросто, однако это не касается заведений, где не транслируют матчи. Самая большая нагрузка, по-видимому, приходится на одно из заведений сети на Никольской улице — гастромаркет «Вокруг света», созданный совместно с ресторатором Аркадием Новиковым.

пиво Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

По словам Новикова (ему принадлежат заведения Vaниль, Valenok, «Аист», «Рыбы нет» и сеть бургерных #Farш — последние два на Никольской улице), в первые дни чемпионата пришлось туговато — тогда еще было сложно оценить масштабы наплыва гостей. «Так, конечно, непросто, но справляемся. Заведения работают при полной загрузке и даже больше. Персоналу тяжело, они работают на износ», — рассказывает ресторатор. Сейчас уже заведениям удалось подстроиться под ритм, который соизмерим с пятничным спросом.

Без обид за клумбу

Некоторым официантам и барменам еще до конца месяца придется работать в авральном режиме, а в иных случаях — и без выходных. Однако их заряжает атмосфера общего праздника, которую создает чемпионат мира. «Атмосфера прикольная, гости прикольные, всё очень весело и кайфово, поэтому, несмотря на то что мы работаем с утроенной нагрузкой, всё это происходит очень комфортно», — говорится ресторатор Дмитрий Левицкий. По его словам, удовольствие в итоге получают все — и гости, и сотрудники заведений.

пиво Фото: REUTERS/Carl Recine

О том, что приятные воспоминания перекрывают усталость, говорит и гендиректор «Теремка» Михаил Гончаров. «Не обошлось, конечно, без того, что нам сломали два стола, утащили целую клумбу с цветами, — рассказал собеседник. — При таком количестве людей это неудивительно». А небольшие потери из-за разбушевавшихся единичных фанатов легко покроют возросшие доходы, резюмировал он.