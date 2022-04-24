Заходите к ним на огонек: зачем латыши и литовцы посещают Белоруссию

С 15 апреля по 15 мая Белоруссия разрешила безвизовый въезд жителям Литвы и Латвии. Это вызвало негодование латвийских и литовских властей, принявшихся запугивать собственное население — мол, оказавшись на белорусской территории, латыши и литовцы могут стать жертвами «провокаций» и «шантажа». Но несмотря на это, в странах Балтии нашлось достаточное количество желающих съездить «в гости к батьке». Подробности — в материале «Известий».

За спичками

Еще лет 10–15 назад Белоруссия была излюбленным местом шопинга для жителей приграничных территорий Литвы и Латвии. К соседям ездили за продуктами, автомобильным топливом, предметами одежды и быта — всё это было там в два-три раза дешевле. Постепенно разница в ценах, впрочем, стала не столь разительной, а начиная с 2020-го между Белоруссией и Прибалтикой опустился пандемийный «железный занавес». Вскоре же отношения между Минском, Ригой и Вильнюсом испортились до крайности — после того, как власти Литвы и Латвии поддержали неудавшийся «белорусский майдан» 2020 года.

В марте 2022 года Прибалтика столкнулась с ростом цен на потребительские товары, вызванным обрывом экономических связей с РФ. И тогда-то журналисты белорусских телеканалов стали подмечать, что к ним в страну вновь устремились жители Литвы — те, кто сохранил право на посещение белорусской территории в силу наличия там родственников. Опрошенные белорусскими журналистами литовцы жаловались на стоимость топлива на родине и на недостаток определенных товаров в магазинах. Один из них сказал: «Каждый день на десять центов дорожает топливо... Соли вообще не купишь нигде — нет никакой в магазинах. Кто куда ездит покупать... Тут, в приграничных районах, тоже не хватает ее: всю литовцы разобрали». Как рассказала белорусский продавец Инга Вяжель, приезжие литовцы «интересуются продуктами первой необходимости: сахаром, солью, крупами, мукой». Другой продавец Татьяна Гаврилюк подтверждает: «К нам из Литвы постоянно приезжают. Покупают сахар, муку, соль, молочные продукты. Но товар у нас есть постоянно».

Заходите к ним на огонек 1 Фото: РИА Новости/Сергей Самохин

Сами литовцы подтверждают, что у них многое дорожает, а отдельные товары вообще пропали с полок магазинов. «Цены растут на всё! Даже есть дефицит на некоторые товары. Почему-то соль пропала. Жена попросила купить. Взял хлеб вкусный. Всё по мелочи: фасоль, гречка. Гречка пропала еще. Ну так вот, для семьи», — сказал житель Литвы Витольд. «Выгодно, потому что здесь дешевле получается», — подтверждает и литовец Чеслав. На руку оказалось и то, что литовские власти сняли коронавирусные ограничения для своих граждан и теперь по возвращении на родину им не нужно сидеть на недельном карантине.

Белорусское ТВ показало репортаж из магазина в городском поселке Вороново. Туда периодически подъезжали машины с литовскими номерами. Одна из покупательниц рассказала, что прибыла в Белоруссию из Литвы вместе с сыном. Месяц назад у нее умерла мать — и они получили в белорусском Госпогранкомитете разрешение на посещение кладбища. Попутно решили купить продукты и заправиться. «Каждый у нас живет на зарплату и рассчитывает лишь на то, что зарабатывает. И если цена раньше на топливо у нас в Литве была полтора евро, то сейчас два с чем-то. Как быть? А сыну каждый день нужно заправляться, он учится в Вильнюсе. Разница с вашими ценами очевидная», — поделилась жительница Литвы.

Удар по стереотипам

На ситуацию обратил внимание и президент Белоруссии. Он напомнил, что в прошлом году Вильнюс обвинял Минск в организации нашествия нелегальных мигрантов на Литву. «Граница ж была закрыта, боялись ковида из Беларуси. Но дело ж не в ковиде, вы понимаете... Границу закрыли, чтобы мы туда не двигались. Сегодня забыли о беженцах, о ковиде. Открыли границу и просят: хотя бы немного муки, гречки и соли. Ну, благо, «Мозырьсоль» работает, можем тоннами, тысячу тонн продать этой соли. Это тоже наши возможности, чтобы вы знали. Едут, чтобы бак бензина заправить. И будут ехать», — сказал Александр Лукашенко.

Репортажи белорусских телеканалов заметили и в Вильнюсе. А заметив, озаботились — такая картинка очень уж бьет по стереотипам литовской государственной пропаганды, стремящейся представить жизнь в Белоруссии как беспросветный ад. В качестве ответной меры 18 марта власти Литвы приняли решение об ограничении вывоза в Россию и Белоруссию наличных — не более €60 на человека. Такое же ограничение применяется к деньгам для личного пользования, которые имеют при себе работники юридических лиц (например, водители). Если таможенные органы обнаружат, что задекларированная сумма банкнот в евро превышает разрешенную для вывоза, человека через границу не пропустят. Кроме того, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности.

Однако Белоруссия в ответ разрешила жителям Литвы и Латвии въезжать в страну без виз. «Данный порядок будет действовать с 00:00 15 апреля по 15 мая включительно. В течение этого периода граждане Латвии, имеющие статус негражданина Латвии и граждане Литвы могут воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь неограниченное количество раз и находиться на всей территории Белоруссии. Также для этой категории прибывающих разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. Для этого при въезде в Белоруссию в пункте пропуска необходимо устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону, указать населенные пункты и цель их посещения», — заявили в белорусском Госпогранкомитете.

Заходите к ним на огонек 2 Фото: ТАСС/Федосенко Наталия

Чем обусловлено такое решение Минска? Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков пояснил «Известиям», что президент Лукашенко действует на контрасте с политикой Литвы и Латвии, посещение которых белорусскими гражданами сейчас стало куда более сложной задачей. «Скажем, в консульстве Латвии в Витебске заявили об ограничении с 5 апреля 2022 года круга белорусских граждан, которые могут получать визы на въезд в страну. Литва ранее запретила въезд иностранных граждан на свою территорию «в связи с угрозой Covid-19», введя исключение из этого правила для граждан целого ряда государств (включая Украину) или для определенных категорий лиц. Стоит отметить, что, например, МИД Литвы уже рекомендовал своим гражданам не посещать Белоруссию, обвинив ее в «действиях против собственных граждан», а также причастности к российской военной спецоперации на Украине. Вероятно, официальный Минск видит в таком ослаблении визовых ограничений со свой стороны элемент «мягкой силы», — отмечает Нейжмаков.

По его мнению, такой подход действительно может способствовать укреплению более благожелательного или сохранению нейтрального отношения к официальному Минску со стороны граждан Латвии и Литвы, которые смогут посетить Белоруссию для общения с родственниками, с туристическими целями или по экономическим мотивам. Также аналитик напоминает, что сейчас в странах Балтии принимают всевозможные запреты, дабы не допустить массового празднования их гражданами Дня Победы 9 Мая. Но теперь те жители Литвы и Латвии, кому это важно, смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях на территории Белоруссии.

Коварство и любовь

В Риге и Вильнюсе этот шаг Минска восприняли с огромным недовольством. Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы выступил с заявлением о том, что спецслужбы России и Белоруссии «предпринимают всё более активные действия по вербовке литовских граждан». В ДГБ утверждают, что «для установления контакта службы могут принимать такие меры, как моделирование инцидента с правоохранительными, миграционными или иными органами, конфликты с преступниками, угрозы ограничения доступа в Россию или Беларусь по бюрократическим причинам».

Аналогично и латвийский МИД запугивает свое население риском вербовки. «Существует серьезный риск того, что такие действия будут направлены и против граждан Латвии, желающих воспользоваться возможностью безвизового въезда, предлагаемой Белоруссией. Такие путешественники могут стать объектом провокаций со стороны белорусских спецслужб и быть ложно обвинены в нарушении белорусского законодательства с последующим арестом», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Латвии. По неофициальным данным, в Латвии до сотрудников госучреждений (в частности, до педагогов) частным порядком доводят настоятельную рекомендацию — в Белоруссию не ездить.

Заходите к ним на огонек 3 Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Тем не менее поездки из Прибалтики в Белоруссию уже начались. Только за первый день безвизового режима в Белоруссию прибыли 615 человек из Литвы и Латвии. Белорусские пограничники рассказали, что больше всего желающих оказалось из Латвийской Республики: 281 гражданин (и 78 неграждан Латвии). Люди свободно въезжают и выезжают.