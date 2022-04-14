В Белоруссии на месяц ввели безвизовый въезд для граждан Литвы и Латвии
Граждане Латвии и Литвы смогут с 15 апреля въехать на территорию Белоруссии без визы. Об этом сообщили в Telegram-канале Погранкомитета республики в четверг, 14 апреля.
«Данный порядок будет действовать с 00 часов 15 апреля по 15 мая включительно. В течение этого периода граждане Латвии, имеющие статус негражданина Латвии, и Литвы могут воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь неограниченное количество раз и находиться на всей территории Беларуси», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на фоне длительных коронавирусных ограничений у граждан соседних стран ЕС в настоящее время нет возможности посетить родственников в Белоруссии в связи с отсутствием виз.
Руководство страны предоставило право безвизового въезда, выезда и пребывания в республике, учитывая данные обстоятельства, а также в связи с приближением православных и католических религиозных праздников.
3 апреля Белоруссия сняла ограничения на пересечение границы через наземные пункты пропуска, введенные из-за коронавирусной инфекции, передает RT.
31 марта Роспотребнадзор принял решение о смягчении правил въезда по суше для россиян и граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет REGNUM.
С 1 апреля жители России, а также Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии не должны предъявлять ПЦР-тест на коронавирус при прохождении контроля на сухопутной границе. Прежде это требование было отменено для тех, кто въезжал в Россию на автомобильном транспорте. Помимо этого въезжающим в РФ больше не нужно заполнять соответствующую анкету на сайте госуслуги.
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