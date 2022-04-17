Мы за ценой не постоим: русские жители Латвии протестуют против «отмены» 9 мая

В Латвии сейчас и власти, и общество с напряжением ждут дня 9 мая. И чем ближе эта дата, тем больше накаляется атмосфера. Многочисленная русская община страны долгие годы праздновала День Победы с размахом — салюты, митинги, торжественные шествия. Это вызывало всё большее недовольство официальной Риги. В нынешней ситуации власти Латвии увидели хороший шанс раз и навсегда покончить с ненавистным праздником. Но многие местные русские не желают прощаться с Днем Победы — и готовы защищать свои права и историческую правду, даже если это потребует конфронтации. Подробности — в материале «Известий».

Решение о запрете

Начиная с 24 февраля в Латвии идут репрессии против жителей страны, поддерживающих спецоперацию России по помощи Донбассу . Одновременно президент Эгил Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш, мэр Риги Мартиньш Стакис и другие политики заявили о необходимости запрета празднования Дня Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Руководитель латвийской полиции Арманд Рукс предупредил, что массовые собрания 9 мая будут строго пресекаться, пояснив, что «свобода слова не безгранична и не может противоречить общим интересам».

Еще в прошлом году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А 31 марта сейм в срочном порядке большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий . В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе, чем в двухстах метрах от любого памятника солдатам советской армии. Также отныне на любых мероприятиях запрещено отмечать дни рождения представителей «коммунистического режима», а также отмечать памятные даты, связанные с с боевыми операциями и победами Красной армии.

Мы за ценой не постоим Мальчик возлагает цветы к памятнику освободителям в Парке Победы в Риге Фото: Global Look Press/Виктор Лисицын

Депутат от праворадикалов Янис Домбрава провозгласил: «В Латвии нет места прославлению русских оккупантов, вооруженных сил России и СССР. Нам нужно где-то провести эти границы. И эта граница очень ясная: либо ты с Латвией, либо ты против Латвии» . Чтобы окончательно исключить торжественное празднование Дня Победы, сейм в срочном порядке постановил считать в этом году дату 9 мая «днем памяти жертв Украины». Соответственно, в этот день придется всюду вывесить государственные флаги Латвии в траурном оформлении. Также предполагается, что «в этот день государственные учреждения и самоуправления не организуют массовых развлечений и праздничных мероприятий, не выдают разрешений на проведение публичных акций».

«Угроза национальной безопасности»

Но по крайней мере людям пока еще не запретили возлагать цветы на могилы и памятники советским солдатам. Но поступают сведения, что уже в скором времени власти могут приступить к «окончательному решению» вопроса о советском памятнике освободителям Риги, находящемся в столичном Парке Победы. Все последние годы этот монумент служил одним из главных «мест силы» русской общины Латвии — ежегодно 9 мая у него собирались десятки и даже сотни тысяч празднующих людей. Власти страны уже давно высказывались о своем желании снести этот крайне раздражающий их памятник. Но монумент находится под защитой российско-латвийского соглашения, заключенного много лет назад. Однако 28 марта министр юстиции Янис Борданс сообщил, что правящая коалиция поддержала его предложение возобновить начатую еще в 2019 году в комиссии сейма по иностранным делам работу по «подготовке решений» по памятнику освободителям. Министр уверен, что «пропагандистский памятник» в Парке Победы представляет «угрозу национальной безопасности».

Борданс призвал коллег в правительстве и общественность «с пониманием» отнестись к тому, что со временем памятник освободителям Риги будет демонтирован. Что касается юридической стороны такого решения, то Борданс прямо заявил: «...у нас нет обязательств. Парк Победы должен стать памятной доской латвийской победы!».

Мы за ценой не постоим Памятник освободителям в Парке Победы. Рига Фото: РИА Новости/Стрингер

11 апреля было отдано распоряжение установить вокруг памятника ограждения. В департаменте развития городской думы Риги заявили, что «техническое состояние комплекса в Парке Победы ухудшилось» и он «считается небезопасным для жителей». Мэр Мартиньш Стакис дополнил: «На уровне сейма и правительства в настоящее время идут обсуждения о дальнейшей судьбе этого объекта. Прежде чем принимать решение о каких-либо дальнейших действиях, необходимо сначала уточнить у законодателя и ответственных министерств, что будет с этим комплексом. До тех пор он будет оставаться закрытым». Рижскому агентству памятников дано поручение «незамедлительно ограничить опасные участки опорных стен объекта — с целью предотвращения угроз здоровью и жизни людей».

Представители русской оппозиции сочли, что заявления о плохом техническом состоянии памятника — часть информационно-пропагандистской компании, призванной подготовить общество к сносу монумента. «Сейчас вот запустили в техпомещения под памятник «правильных журналистов» — и стали появляться фотографии с треснутыми стенами под монументом. Лично для меня выглядит вообще неубедительно — в стройке и ремонте я как раз понимаю», — говорит журналист Алексей Стефанов.

В свою очередь, активист Владимир Линдерман отмечает: «Латвийские власти заблокировали подход к памятнику освободителям Риги. Под мнимым предлогом, что памятник якобы в аварийном состоянии и угрожает безопасности людей. Хотя есть экспертизы, доказывающие, что никакой угрозы нет. Мероприятия фактически запрещены, но нельзя запретить человеку в индивидуальном порядке возложить цветы. Призывы некоторых представителей «русскоязычной общественности» отказаться от празднования Дня Победы из-за событий на Украине следует понимать как проявление трусости и предательства».

Удастся ли отстоять монумент?

Глава общественной организации, «9мая.lv» бывший вице-мэр Риги Вадим Баранник уже попросил предъявить заключение специалистов о состоянии памятника. Возглавляемая им организация готова объявить о сборе пожертвований на ремонт. Готова присоединиться и предпринять и оппозиционная партия «Русский союз Латвии» (РСЛ). Там отмечают, что для того, чтобы лишить противников памятника весомого аргумента, нужно срочно начать его реконструкцию. Власть на это денег не даст, но с декабря 2021 года работает Фонд сохранения исторического наследия со своим банковским счетом. Его открыл член правления Латвийского антинацистского комитета, депутат думы Елгавы от РСЛ Андрей Пагор. Фонд уже занимается сбором средств на реконструкцию памятника.

Бывший мэр Риги Нил Ушаков, ныне представляющий Латвию в Европарламенте, в эфире передачи «900 секунд» на латвийском канале TV3 заявил: «Памятник освободителям сносить нельзя! У каждого должно быть право возложить цветы в память о войне — как 8, так и 9 мая. Латвия должна показать русским жителям, что они свои». Позже экс-мэр заявил в соцсети: «Рассказы про техническое состояние памятника — это, конечно, жульничество. И в целом — памятник трогать нельзя!» В беседе с агентством LETA Нил Ушаков признал, что в 2018 году (когда он возглавлял город) технические службы сделали вывод о повреждении некоторых каменных плит у некоторых несущих стен мемориала. Он подчеркнул, что повреждения имеют декоративный характер.

Мы за ценой не постоим Жители Риги разбирают развалины после освобождения города от немецко-фашистской оккупации. Осень 1944 года Фото: РИА Новости

Но даже если русские Латвии соберут деньги, не факт, что монумент позволят отремонтировать. Многие представители правящей элиты высказываются за демонтаж . Так, член суда Евросоюза от Латвии Инета Зиемеле заявила, что «этот памятник знаменует собой агрессора». Бывший премьер-министр, глава парламентской комиссии по национальной безопасности Марис Кучинскис также высказался за снос памятника.

Справедливости ради, так думают отнюдь не все латыши. Парламентарий Криста Баумане прогнозирует, что «манипуляции вокруг памятника повысят напряженность в обществе». А социолог из Латвийского университета Мартиньш Капранс призывает всё хорошенько взвесить. «Люди думают, что мы сейчас памятник снесем и символ исчезнет. Но символ уже в голове, символ — это не стоящий там каменный блок. Снос никоим образом не решает проблему того, что в Латвии разная социальная память, что в Латвии разные исторические представления. Будут последствия для наших этнических отношений здесь, в стране», — предупреждает Капранс.