Цветочное противостояние: в Риге хотят снести памятник воинам-освободителям

Трое суток в Риге продолжается «цветочный бунт». Жители города противостоят провокациям местных властей и несут цветы к памятнику воинам Советской армии — освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Вокруг монументального комплекса власти установили заграждение цветов украинского и латвийского флагов. В четверг, 12 апреля, парламент Латвии принял решение о сносе монумента. Возмущенные жители несут вахту, чтобы этого не допустить. Подробности — в материале «Известий».

Сгребали словно мусор

— Свежие цветы и свечи, которые мы принесли к монументу памяти, тяжелая техника сгребала словно строительный мусор. Это плевок нам в душу, унижение нас и нашего праздника. Это свинский поступок нашего латвийского государства. Я живу в деградирующей стране. Люди вновь и вновь несут цветы. Даже если их опять уберут, пусть знают, что мы не сдаемся , — рассказывает «Известиям» 30-летняя рижанка Анастасия.

Три дня подряд она вместе с мужем и маленькими детьми возлагает цветы и зажигает свечи у мемориального комплекса «Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков».

Возмущение Анастасии разделяет жительница Риги Ангела.

Цветочное противостояние Цветы у мемориального комплекса «Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» в Риге Фото: РИА Новости/Стрингер

— Почему это не показывают в мировых СМИ? У меня просто нет слов. Что происходит с политиками? Власти Латвии так и не могут смириться с тем, что население по-прежнему чтит советских героев-освободителей. После приказа властей тракторами сгребать возложенные цветы жители города снова собрались у памятника, зажгли сотни свечей, пели песни военных лет, несмотря на попытки правоохранительных органов перекрыть доступ к мемориалу , — делится впечатлениями женщина.

По ее словам, к мемориалу пришло много молодых людей. Цветы несут как русские жители Риги, так и коренные латыши.

— Я вообще не понимаю, что происходит в их головах. Они ведь сами объявили 9 мая днем траура, люди принесли свечи и цветы, но это, оказывается, запрещено, раз стали так бездушно всё сгребать. Что, получается, траур уже закончился? Это просто какой-то вандализм , — жалуется в беседе с «Известиями» пришедший к памятнику двадцатилетний Эван. У него в войне погибли прадедушки, для семьи 9 Мая всегда было священным праздником.

— Но власти хотят это запретить. Уже нельзя выходить на улицу с георгиевскими лентами, запрещены и любые массовые мероприятия у мемориалов советским воинам, — рассказывает рижанин.

RIAN_8189193 Третьи сутки рижане несут цветы к мемориальному комплексу «Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» и защищают их от попыток властей города подавить стихийную демонстрацию памяти. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Стрингер RIAN_8189199 В этом году латвийские власти объявили 9 мая «днем памяти жертв на Украине» и запретили памятные мероприятия в честь советских воинов-освободителей Фото: РИА Новости/Стрингер RIAN_8189196 Несмотря на запрет, рижане, как и всегда, принесли 9 мая к монументу памяти цветы и свечи Фото: РИА Новости/Стрингер RIAN_8187993 Под запрет в этом году попала также и символика, связанная с Победой, включая георгиевские ленты Фото: РИА Новости/Стрингер RIAN_8189202 Помешать возложению цветов пытались согнав к монументу полицейские силы Фото: РИА Новости/Стрингер RIAN_8189194 По свидетельству очевидцев, цветы к монументу несут и русские жители Риги, и коренные латыши Фото: РИА Новости/Стрингер RIAN_8187980 Муниципальные власти убрали 9 мая цветы и свечи при помощи коммунальной техники, включая бульдозеры. Это вызвало возмущение жителей города Фото: РИА Новости/Стрингер RIAN_8189191 10 и 11 мая рижане продолжили приносить к мемориалу цветы, несмотря на сопротивление городских властей Фото: РИА Новости/Стрингер RIAN_8189201 В Латвии законодательно запрещены георгиевские ленточки, символика российской спецоперации на Украине, а также массовые мероприятия у мемориалов советским воинам Фото: РИА Новости/Стрингер RIAN_8189190 Рижская полиция пыталась оттеснить жителей города от мемориала, применив силовые методы Фото: РИА Новости/Стрингер RIAN_8189211 Многие участники церемонии возложения цветов, включая женщин и несовершеннолетних, были задержаны Фото: РИА Новости/Стрингер RIAN_8189210 По свидетельству очевидцев, в адрес полицейских раздавались крики «позор!» и призывы не трогать женщин и детей Фото: РИА Новости/Стрингер 77777 Вокруг монумента было установлено заграждение цветов украинского и латвийского флагов и пригнаны бульдозеры Фото: соцсети 333 Принесенные рижанами цветы сгребали, словно строительный мусор Фото: соцсети

Гайки закручивали стремительно

По традиции жители латвийской столицы, отмечающие 9 Мая, пришли возлагать цветы к памятнику Освободителям Риги в парке Победы, расположенном на левом берегу Даугавы. Его открыли в 1985 году, и на протяжении последних лет местные власти не раз обсуждали его возможный снос. 12 мая парламент страны разрешил снос монумента.

Вообще правила в отношении празднования 9 Мая в стране ужесточались стремительно. В ноябре 2021-го сейм Латвии запретил публичное использование георгиевских лент. В апреле этого года власти объявили 9 Мая днем памяти погибших на Украине.

Согласно закону о траурных датах, в такие дни запрещается проведение праздничных торжеств. То есть население не сможет устраивать массовые праздничные мероприятия и проводить митинги рядом с монументами советским воинам.

Цветочное противостояние Фото: РИА Новости/Стрингер

Это правило, впрочем, не распространяется на марш памяти Латышского легиона СС, который ежегодно проходит в центре латвийской столицы 16 марта. К нему отношение более лояльное. Цель этого мероприятия — прославление действий коллаборационистов, которые 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией у города Остров в Псковской области.

Так, в этом году городские власти официально запретили мероприятие. Но собравшиеся во главе с лютеранским священником и лидерами консервативной партии «Национальное объединение» заявили, что колонна идет возложить цветы к памятнику Свободы. Безопасность участников при этом охраняла полиция.

В этот же день заявку на шествие подала организация «Латвийский антинацистский комитет». Впрочем, ему рижская дума отказала в проведении акции. По официальной версии — из-за опасений столкновений митингующих.

Помимо этого, власти Латвии и Литвы переименовали в честь Украины улицы, на которых расположены посольства России. Так, в Вильнюсе безымянный переулок, где находится здание дипмиссии РФ, теперь называется «Улица Героев Украины». А в Риге улица Антонияс, где находится российское посольство, теперь носит название «Улица Независимости Украины».

Пытались отговорить

На этот раз власти активно пытались отговорить людей от участия в памятных акциях по случаю праздника 9 Мая. Вначале ссылались на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию (6 мая было зафиксировано 314 случаев, 7 и 8 и вовсе ни одного случая заражения ковидом), потом решили перекрыть часть площади заграждениями.

Хотя власти и не запрещали возлагать цветы к памятнику в индивидуальном порядке, сделать это было нельзя. Всем желающим приходилось класть их на столы, которые относили к памятнику сотрудники городских служб. По подсчетам местных властей, 9 мая в парке Победы побывали несколько тысяч человек.

Ранним утром 10 муниципальные власти убрали цветы и свечи с помощью коммунальной техники, в частности бульдозеров. Как писали местные СМИ, в предыдущие годы ничего подобного не происходило. Кадры облетели соцсети и вызвали волну возмущения. Несмотря на противостояние городских властей, рижане стали вновь и вновь приносить цветы к мемориалу.

Цветочное противостояние Фото: РИА Новости/Стрингер

Постепенно ими была усыпана большая часть площади. Некоторые люди пели советские военные песни, многие приходили с российскими флагами. Полиция пыталась оттеснить жителей города от мемориала, применяя силовые методы. Эти споры со стражами порядка попали на видео. Некоторые участники церемонии возложения цветов были задержаны. В некоторых случаях полиция применяли силу.

На следующий день проход к памятнику закрыли. Глава МВД Латвии Мария Голубева потребовала сноса монумента. По ее словам, власти поддерживают такое решение. «Этот памятник вносит раздор, поэтому от памятников оккупации надо избавляться, хотя, может быть, это будет эмоционально сложным моментом для русскоязычного населения», — заявила она. Возмущенные жители устроили ночные дежурства около монумента, чтобы не допустить его сноса.

Не нравится — пора домой

Происходящее резко раскритиковали российские чиновники и дипломаты. Так, посол России в Латвии Михаил Ванин заявил: « Латвийские власти просто испугались масштабов поддержки, масштабов благодарности рижан воинам-освободителям ».

В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что жители Риги «не прогибаются перед запугиванием местных властей, они несли, несут и будут нести цветы к памятнику Освободителям».

Это лишь еще больше раззадорило местные власти. Так, 11 мая у здания местного парламента прошел пикет Новой консервативной партии «За правовую Латвию!» А представитель Нацобъединения, депутат сейма Янис Домбрава и вовсе написал: « В Латвии не должны жить чужестранцы, которые ненавидят Латвию. Скоро будет подан законопроект, по которому этим людям придется покинуть нашу страну ».

Никаких объяснений от политика не последовало. Тем временем в соцсетях разгорелись жаркие споры о том, что подразумевает такая инициатива. Идет ли речь о поправках к закону о гражданстве, которые дают право лишать латвийского гражданства людей, поддерживающих военные преступления, и главное, как он может осуществляться на практике.

А бывшая глава минздрава Илзе Винькеле заявила: «Тем, у кого до сих пор Великая Отечественная война, — тем в Россию, а тем, у кого Вторая мировая, — тем в Европу и Латвию».

Цветочное противостояние Сотрудники полиции задерживают участников церемонии возложения цветов Фото: РИА Новости/Стрингер

Схожую точку зрения высказал театральный режиссер и художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис. « Во время осенних выборов в парламенте будет подниматься только одна тема: какая партия предложит наиболее подходящий и цивилизованный способ депортировать на родину всех тех, кому идеология России ближе ценностей нашей цивилизации », — написал он.

А автор портала TVnet Томс Лусис опубликовал колонку под заголовком «Убирайтесь прочь из Латвии!» В ней он написал, что «каждый, кто в Латвии смеет праздновать День Победы 9 мая, плюет на то, что эта дата значит для Латвии и латышей». « Они плюют на наши ценности, они ненавидят ЕС и Североатлантический альянс. И непонятно, какого черта они все не переехали в страну своей мечты », — говорится в публикации.

Несмотря на такие резкие антироссийские заявления, скорее всего, памятник не снесут, уверен глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

— Действия мэра Риги уже раскритиковали и назвали неумелыми. К тому же власти заявили, что цветы будут оставаться около памятника, пока не завянут. То есть мэр латвийской столицы перестарался, он думал, что его действия будут одобрять и его похвалят, а его, наоборот, отругали. К тому же люди продолжают нести цветы и организовали вахту, чтобы не допустить сноса памятника. Видно, что недовольство достаточно большое. Обострять ситуацию власти сейчас не будут. Курс республиканских властей будет нацелен на разрядку: они прощупали почву и поняли, что монумент сносить нельзя. Но если будет дальнейшее обострение, то тогда на следующем витке эскалации с Россией памятник начнут сносить. На Украине уже снесли не одну сотню таких монументов, в Польше тоже. Так что курс на радикализацию будет продолжен, а это просто временная передышка , — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».

С ним согласен президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.