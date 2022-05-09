«Полку» прибыло: как памятная акция прошла в России и мире

В День Победы по всей России прошла ежегодная акция памяти — «Бессмертный полк». В этом году шествие впервые с 2019-го состоялось в традиционном - очном - формате, собрав миллионы участников. Одними из первых почтили героев жители Владивостока — по центральной улице города прошли свыше 35 тыс. человек. Но самым масштабным мероприятие оказалось в столице. По улицам Москвы более миллиона человек пронесли портреты своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне или трудившихся в тылу. К шествию присоединился и Владимир Путин — президент прошел по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика. О том, как в России и мире вспоминали героев, освободивших мир от фашизма, — в материале «Известий».

«За мирное небо и жизни не жалко»

От Белорусского вокзала до Красной площади — семь километров. Этот маршрут выбран в Москве для шествия «Бессмертного полка». Хоть путь и неблизкий, огромное число потомков советских солдат и офицеров готовы пройти его целиком или частично и пронести по главным улицам столицы портреты тех, кого уже нет в живых, но кто своим трудом, мужеством и даже жизнью добыл для нас нынешних Великую победу.

— Война оставила свой след в каждой семье, — говорит "Известиям" одна из участниц шествия Алевтина Захарова. — Хотя день сегодня все же радостный — известие о Победе.

Каждый пришел сегодня сюда по глубоко личным причинам. У кого-то война забрала брата, отца или деда. Кто-то пришел почтить память матерей и бабушек — тружениц тыла. Но всех объединяет одно — благодарность всем тем, кто освободил мир от фашизма.

Алевтина Ивановна принимает участие в акции уже не первый год. До пандемии коронавируса три раза приезжала в Москву на 9 мая, чтобы вместе со всеми пронести по улицам города фотографию своего отца-героя. В этом году — «снова в строю», шутит она.

— Мой папа, Захаров Иван Сергеевич, родился в 1903 году. На фронт ушел в первые дни войны. Мне тогда еще года не было. Мама рассказывала, что он был сапером на Орловско-Курской дуге. Там его и ранили. В шею. Его товарищ признал, когда он с поля боя раненый шел в санчасть. Там сосед из нашей деревни оказался. Он потом маме моей и рассказал, что стало с ее мужем, — рассказала Алевтина Ивановна.

Погиб Иван Захаров в 1943 году в конце июля. В похоронке значилось скупое: «От ран».

Такая история есть почти у каждого в этом строю. Но некоторым все же посчастливилось — их близкие живыми вернулись в войны.

Геннадия Овсиенко, брата другой участницы шествия, Анны Радченко, призвали в 1942 году. Воевал он под Подольском.

— Гена рассказывал мне, что они с товарищами совершали диверсии в лесах, чтобы не дать пройти немцам ближе к Москве. Три дня они вот так держали оборону. Выстояли! Жаль только сильно обморозились. Брат с войны живым вернулся, но пальцы ему ампутировали. Мы ему протез предлагали сделать, а он только отмахивался. Таким твердым был, — вспоминает Анна Анатольевна.

Младший сержант Геннадий Овсиенко запомнился родным весёлым человеком, душой компании — до войны часто играл семье на гитаре.

— За столом, когда все с грустью говорили, что не хватает игры Генки, он лишь улыбался и отвечал: «За мирное небо и жизни не жалко, да и пальцев ещё пять осталось», – улыбается женщина.

«Мы до сих пор помним, как ждали папу с войны»

Погода в День Победы будто вторила словам известной песни — «Праздник со слезами на глазах». Ясное небо сменялось тучами и кратковременным дождем, затем снова выглядывало из-за туч. Боевой дух участников поддерживали как песни военных лет, которые тут все знают наизусть, так и точки с горячим питанием, развернутые по всему маршруту.

Согревшись чаем и перекусив гречкой с тушёнкой, люди становятся еще более открыты к разговорам.



- А у нас застолье было, и тут почтальон отдает ту самую телеграмму, — рассказывает женщина рядом.

Интересуюсь, что за телеграмма. Надежда Буряк, так представилась собеседница, охотно рассказывает: ее отец вернулся в 1945 году с войны, когда семья уже отчаялась увидеть его живым снова.

— Мы до сих пор помним, как ждали папу с войны. Мама в колхозе работала днями и ночами, но так было у всех, — вспоминает Надежда Буряк. — Когда к соседям стали приходить похоронки, то мы надежду потеряли.

Но в 1945 году Илья Буряк вернулся. Оказалось, что телеграмма с информацией о его возвращении затерялась и пришла позже самого фронтовика.

— Папу вернули дважды. Первый раз он сам пришел, а потом и телеграмму донесли, — смеётся женщина.

Дед Ольги Зубовой сержант Юрий Кондрашин был связистом, его призвали в 1942 году. После войны он не раз рассказывал, как его взводу приходилось протягивать кабель через болота, чтобы установить связь с батальоном.

— Они работали рядом с немцами. Дедушка рассказывал, что осенью 1942-го немцы очень близко подошли к их позициям. Он и ещё двое солдат сидели в болоте до самого вечера, пока те не ушли, — рассказала внучка Ольга Зубова.

Шествие "Бессмертного полка" стартовало в Москве в 15:00, а к пяти вечера люди уже подходили к Красной площади. Некоторые остались посмотреть концерт, который организовали на Манежной площади, другие же отправились в сторону метро.

— Для нас День Победы — это особый праздник. Папа всегда собирал всех своих сослуживцев, соседей и праздновал на широкую ногу, — делится воспоминаниями Владислав Пельняк - один из тех, кто не спешит покинуть Красную плошадь. — Нам, детям, было тяжело понять, почему ближе к ночи, когда почти все, что было на столе съедено и выпито, взрослые начинали плакать. От горя или от счастья? Спустя столько лет понял — и от того, и от другого.

В Москве в акции "Бессмертный полк" приняли участие более миллиона человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 9 мая.

«Мы видим ростки неонацизма в мире»

Бессмертный полк проходил не только в столице России. К памятному шествию присоединились - в самых разных форматах - люди со всего всего мира. Например, почтить память героев собрались десятки парижан. Они проследовали от кладбища Пер-Лашез к памятнику русским участникам движения Сопротивления. В Риме акция началась у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано. Люди торжественно пронесли фотографии ветеранов и красные знамена к площади у памятника святого Франциска. Как сообщал ТАСС, на акцию вышли сотни человек — это беспрецедентное количество. Память героев почтили и в испанской столице — потомки советских освободителей прошествовали по центральной улице Мадрида.

В России же одними из первых портреты героев Великой Отечественной торжественно пронесли во Владивостоке. По главной улице города — Светланской — прошли более 35 тыс. человек. Участники акции исполняли песни военных лет, делились историями предков-героев и просто радовались тому, что впервые за три года «Бессмертный полк» проходит в офлайн-режиме. В Иркутске акция собрала свыше 60 тыс. участников. Почтили память героев также в Новосибирске — на улицы города вышли более 200 тыс. человек.



Кроме того, «Бессмертный полк» впервые за много лет прошел и в освобожденных российскими войсками Херсоне и Волчанске в Харьковской области. Мероприятия начались с военных песен. Горожане прошли по улицам с портретами родных и близких, держа в руках красные Знамена Победы и российские флаги, передают корреспонденты «Известий».

— Задачи подсчитать и собрать побольше участников перед нами никогда не стояло. Акция «Бессмертный полк» — не только общественная, но и глубоко личная. Но он традиционно проходит во всех столицах регионов и в городах-миллионниках, — рассказала «Известиям» сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», депутат Госдумы Елена Цунаева. — В этом году мы особенно старались подчеркнуть важность того, что предки-герои не только защитили свою страну от захватчика, но и освободили весь мир от самой страшной идеологии XX века — нацизма. Сейчас, к сожалению, это стало опять актуально, и мы видим ростки неонацизма в мире. Поэтому именно сейчас стоит напомнить новому поколению о том, что советский народ спас мир от этой заразы.

Сохранился и онлайн-формат «Бессмертного полка», запущенный во время пандемии, добавила Елена Цунаева. Он, хоть и был вынужденной мерой на время эпидограничений, полюбился многими людьми, уточнила эксперт. К тому же он позволяет принять участие в мероприятии тем, кто далеко от мест его проведения. Например, в тех странах, где акция не проходит.