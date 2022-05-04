Крепитесь, рубль: с чем связано проседание доллара и евро

Спреды между покупкой и продажей иностранной валюты в банковских отделениях колеблются от 3 до 19 рублей, показал анализ «Известий» . В среднем приобрести наличные доллары можно за 72–85 рублей. При этом на Московской бирже курс рубля в моменте вырос до отметок ниже 67 за «американца», что является рекордом с начала 2020 года. Такое укрепление уже болезненно для экспортеров и бюджета , считают опрошенные «Известиями» эксперты. В мае нацвалюта может остаться на текущих позициях или вовсе уйти до 65 руб./$ . При действующих ограничениях экономические и монетарные рычаги не особо влияют на российскую денежную единицу, но при их смягчении и отмене во второй половине года курс может вернуться к диапазону 85–90 .

Перевес минусов

В ходе торгов на Мосбирже 4 мая российская валюта в моменте укрепилась до отметок ниже 67 рублей за доллар , что стало новым рекордом с марта 2020 года. А евро опустилось ниже 70 . К 18:59 нацвалюта торгуется по 66,30 руб./$ и 70,44 руб./€.

Причина роста курса рубля по-прежнему в существенном превышении предложения валюты над спросом , подчеркнул начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, сказывается пока еще не отмененное правило по продаже 80% валютной выручки экспортерами . Как отметил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, сейчас в поддержку российской денежной единицы выступает устойчивый профицит текущего счета , обеспечивающий приток валюты в страну, тогда как традиционные каналы ее оттока фактически заблокированы.

Ранее, 29 апреля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина обозначила несколько шагов по потенциальному смягчению валютного контроля. В частности, говорилось об обнулении конвертации валютной выручки для несырьевых экспортеров, а для сырьевых — о снижении с 80 до 50%. Также было предложено отказаться от продажи валютной выручки, если деньги поступают от дружественных стран.

Укрепление рубля в том числе обусловлено просадкой спроса на валюту со стороны импортеров в связи майскими праздниками и туристического сектора , отметил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. В то же время более чем втрое упал средний торговый объем в месяц в паре USD/RUB: с 234,4 млрд рублей в апреле 2021 года до 80,5 млрд в этом, привел он.

Впрочем, эксперты указывают больше на минусы «сильного» рубля, чем на плюсы. Избыточное укрепление нацвалюты приводит к падению выручки экспортеров в рублях, что в конечном счете сокращает налогооблагаемую базу и, как следствие, снижает доходы бюджета , пояснил Василий Карпунин. Также чрезмерно крепкий рубль делает невыгодным развитие ряда проектов, ориентированных на экспорт, добавил он. Нынешнее укрепление российской денежной единицы уже болезненно для экспортеров, да и для федерального бюджета — не полезно, согласился Михаил Шульгин.

Крепитесь, рубль1 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Курс ниже 70 руб./$ при средней цене нефти для России ниже $80 за баррель представляет опасность для бюджета и может потребовать бюджетной консолидации, напомнил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. При этом он не исключил просадку курса рубля до 65 за доллар.

Альтернативную позицию выразил Александр Джиоев из «Альфа-Капитала». Сейчас для России крепкий рубль более предпочтителен, чем слабый, считает он. При таких высоких мировых ценах на энергоресурсы бюджет страны может себе это позволить . По словам эксперта, импортозамещение всех «выпавших» звеньев в производственных цепочках потребует времени, с этим совпал и рост затрат на логистику. В результате для поддержания производства на время переориентации предприятий на внутренних поставщиков более крепкий рубль позволит снизить общее инфляционное давление при прочих равных условиях, резюмировал он.

Горизонт планирования

В системно значимых банках 4 мая по состоянию на 17:00 разница между покупкой и продажей инвалюты колеблется от 3 до 19 рублей , показал анализ «Известий». Так, наибольший размер спредов по доллару и евро зафиксирован у ВТБ и Совкомбанка и составляет 16–19 рублей. Например, в первой организации рубли на доллары меняют по 85,8, обратно — по 70, а во второй — 86,7 и 74,7 соответственно. В «Сбере», МКБ, ПСБ и Росбанке спред равен 6–11 рублям. Наименьшую разницу в коридоре 3–6 рублей при операциях с валютой предлагают в РСХБ, Альфа-банке и «Открытии». В среднем банки продавали россиянам наличные доллары по 72–85 рублей.

С 18 апреля ЦБ отменил комиссию в 12% на покупку валюты на бирже и разрешил банкам продавать доллары и евро после запрета, введенного в начале марта, но только те деньги, что поступили в кассы после 9 апреля. Спрос на наличную валюту оценивается как умеренный , сказали «Известиям» в МКБ и «Открытии». В «Сбере» сообщили: спрос на валюту и ее предложение сбалансированы . В Совкомбанке не наблюдают ажиотажа. В РСХБ отметили, что пока не продают наличную валюту физлицам.

Главный экономист TeleTrade Марк Гойхман прогнозирует снижение доли иностранной валюты в портфеле сбережений граждан: с 70–80 до 20–30% для готовых к активным валютным спекуляциям и до 5–10% — для не желающих рисковать. При этом эксперт рекомендует не ждать конкретных курсовых значений для покупки иностранной валюты и не угадывать точку завершения укрепления. Нынешний широкий диапазон колебаний, например 65–75 за евро, выглядит чрезвычайно привлекательным , добавил он.

Говоря о перспективах курса рубля, Марк Гойхман отметил, что пока РФ находится под санкциями и действуют ряд внутренних ограничений, изменения в параметрах монетарной или налогово-бюджетной политики не окажут существенного влияния на нацвалюту.