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Перечень товаров для параллельного импорта будет пересматриваться раз в квартал

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Перечень товаров для параллельного импорта будет пересматриваться раз в квартал. Об этом 18 мая «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Параллельно потоку: автомобили и запчасти будут ввозить без разрешения
В список Минпромторга, разрешающий параллельный импорт, попали более 50 автомобильных брендов

Уточняется, что изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров.

«По предварительным оценкам, изменение перечня будет носить ежеквартальный характер. Главный критерий, на основании которого будет приниматься решение о расширении или уменьшении перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, — фактические отгрузки импортной продукции в Россию», — заявили в министерстве.

Накануне сообщалось, что продажа потребительских товаров, которые ввезут в РФ без согласия правообладателя, может начаться уже в июне.

30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в РФ востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта — тех товарных категорий марок, ввоз которых будет легализован в Россию без разрешения правообладателя. Сейчас правообладатели реализуют продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы.

Таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять коды товарной номенклатуры таможенной декларации (ТН ВЭД) и наименования брендов с приказом Минпромторга. Согласно документу, сейчас в РФ не действует гражданско-правовая ответственность, если товары будут ввозить в обход официальных каналов дистрибуции.

В Роскачестве рассказали «Известиям», что будут проверять товары, ввезенные по параллельному импорту. Предположительно, в первую закупку войдут верхняя одежда и обувь, косметика, моющие средства, смартфоны и телевизоры. Точный список категорий сформируют с учетом запроса потребителей. Это произойдет летом 2022 года: Роскачество отберет на полках магазинов товары, возможные для параллельного импорта.

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