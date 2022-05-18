Перечень товаров для параллельного импорта будет пересматриваться раз в квартал. Об этом 18 мая «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Уточняется, что изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров.

«По предварительным оценкам, изменение перечня будет носить ежеквартальный характер. Главный критерий, на основании которого будет приниматься решение о расширении или уменьшении перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, — фактические отгрузки импортной продукции в Россию», — заявили в министерстве.

Накануне сообщалось, что продажа потребительских товаров, которые ввезут в РФ без согласия правообладателя, может начаться уже в июне.

30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в РФ востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта — тех товарных категорий марок, ввоз которых будет легализован в Россию без разрешения правообладателя. Сейчас правообладатели реализуют продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы.

Таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять коды товарной номенклатуры таможенной декларации (ТН ВЭД) и наименования брендов с приказом Минпромторга. Согласно документу, сейчас в РФ не действует гражданско-правовая ответственность, если товары будут ввозить в обход официальных каналов дистрибуции.

В Роскачестве рассказали «Известиям», что будут проверять товары, ввезенные по параллельному импорту. Предположительно, в первую закупку войдут верхняя одежда и обувь, косметика, моющие средства, смартфоны и телевизоры. Точный список категорий сформируют с учетом запроса потребителей. Это произойдет летом 2022 года: Роскачество отберет на полках магазинов товары, возможные для параллельного импорта.