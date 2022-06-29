Посторонним ввоз разрешен: как в России будет работать параллельный импорт

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон о параллельном импорте. Он освобождает российский бизнес от ответственности за ввоз в страну товаров без разрешения правообладателей. В перечень такой продукции включили 96 наименований. Власти подчеркивают: это не легализация контрафакта — распространение подделок останется запрещенным. Как работает параллельный импорт и какие трудности могут возникнуть у потребителей и компаний — в материале «Известий».

Что такое параллельный импорт

Параллельный импорт — ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя, обычно одновременно (параллельно) с ввозом через официальных дилеров. Он действует в России с 30 марта 2022-го, когда правительство разрешило этот механизм по отдельным категориям товаров.

28 июня Владимир Путин закрепил меру и освободил бизнес от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности: на некоторую продукцию перестанут распространятся положения о защите исключительных прав. Сейчас в перечне, опубликованном в начале мая Минпромторгом, 96 наименований.

Этот механизм — не легализация контрафакта , подчеркивают в Минэкономразвития. «Оборот подделок, как и прежде, будет пресекаться в рамках действующего законодательства. Нормы об отсутствии ответственности бизнеса будут применяться только в случае, установленном правительством», — пояснил директор департамента стратегического развития и инноваций МЭР Рустам Тихонов.

Решение позволит снизить рост цен на импортируемые товары и избежать дефицита в условиях санкций. После начала спецоперации на Украине с российского рынка ушли десятки брендов в самых разных нишах: от косметики и одежды до автомобилей. Теперь отечественные компании смогут закупать эти товары через зарубежных посредников — и, вероятно, через третьи страны, например, Казахстан или Турцию. «Таким образом мы защищаем российский бизнес на случай, если правообладатель сочтет, что его права нарушены, и подаст иск в суд», — отметил Тихонов.

Параллельный импорт действует во многих странах мира и основывается на принципе исчерпания исключительного права: то есть если производитель где-то продал свой товар, значит его можно свободно распространять («правило первой продажи»). К примеру, система защиты «серого» (но не контрафактного) рынка давно существует в США. Вашингтон разрешает ввозить в страну без разрешения правообладателей товары, входящие в специальный перечень и зарегистрированные в Ведомстве по патентам и товарным знакам.

На территории Евросоюза этот механизм действует, например, в отношении запатентованных лекарств. «Параллельный импорт лекарственных средств является законной формой торговли на внутреннем рынке в соответствии с правилами Договора ЕС о свободном перемещении товаров (статья 28), с учетом исключений, касающихся защиты здоровья и жизни человека и защиты промышленного и коммерческого имущества», — подчеркивается на сайте Еврокомиссии.

В России такой способ ввоза товаров тоже применялся в начале «нулевых», но тогда от него решили отказаться, чтобы привлечь в страну иностранных инвесторов.

С чем могут столкнуться покупатели и продавцы

Хотя параллельный импорт означает ввоз исключительно оригинальной продукции и не допускает подделок, и у потребителей, и у предпринимателей могут возникнуть сложности.

Опыт США показывает, что ввезенные без разрешения правообладателей товары часто обходятся покупателям значительно дешевле, но производитель не может контролировать их качество. К тому же владельцы товарного знака в этом случае нередко отказываются от гарантийного обслуживания своей продукции. Если пользователи в итоге недовольны приобретенной вещью, например, поврежденной во время переупаковки или чем-то отличающейся от оригинала, то это еще и подрывает репутацию бренда.

По мнению юристов, в первое время с проблемами могут столкнуться и таможенники. Из-за частичного ослабления контроля на границе есть риск увеличения доли подделок на рынке.

«Таможенные органы, органы внутренних дел будут лишены возможности эффективно исключать контрафакт от ввоза в нашу страну и дальнейшего его оборота, так как подделки будут декларировать как параллельный импорт. Поэтому важно настроить правовые механизмы пресечения под видом параллельного импорта оборота откровенного контрафакта, который зачастую просто опасен для здоровья потребителей», — пояснил адвокат Адвокатской палаты Москвы, управляющий партнер адвокатского бюро «А. Залесов и партнеры», патентный поверенный Алексей Залесов.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в то же время заявили, что таможенные и контрольные процедуры не позволят ввозить в Россию контрафакт под видом параллельного импорта, а запрет механизма приводит к «ограничению конкуренции и монополизации рынка» и позволяет официальным импортерам манипулировать ценой и ассортиментом.

Как покупать подлинные товары

В перечень товаров для параллельного импорта включили продукцию как для промышленности, так и для обычных потребителей. Основные категории — это парфюмерия и косметика, мыло и моющие средства, одежда и обувь, а также игры и игровые консоли, лекарства, часы и музыкальные инструменты, оборудование для некоторых отраслей. Больше всего в списке различных комплектующих для автомобилей и электронных изделий, плюс уже готовая продукция.

Например, без разрешения правообладателя в Россию теперь можно ввозить смартфоны. Но у многих пользователей и продавцов сразу возникли проблемы: оказалось, что часть устройств Samsung, поставляемых в рамках параллельного импорта, невозможно включить. Производитель требует, чтобы аппарат активировали только в странах, для продажи в которых он предназначен — для этого нужна местная SIM-карта, а у большинства россиян ее нет. Это касается примерно 20% ввозимых смартфонов Samsung.

Роспотребнадзор уже порекомендовал гражданам с осторожностью приобретать «параллельную» электронику: правообладатель может наложить ограничения на любые программируемые устройства, особенно с доступом в интернет.

С одеждой или косметикой таких проблем не возникнет, но к покупке все же следует отнестись внимательно: если поддельная футболка не причинит вреда покупателю, то контрафактный крем или лосьон вполне могут. Продавец должен подтвердить подлинность товара, и этим всерьез озаботились маркетплейсы: например, Ozon требует от импортера свидетельство на товарный знак, таможенную декларацию, договоры с поставщиками и договоры купли-продажи, которые подтвердят, что продукция закуплена у правообладателя или официального дистрибьютора. «Яндекс.Маркет» и Wildberries тоже обязывают продавца предоставить необходимые документы.

Данных об объемах параллельного импорта с конца марта пока нет. По словам главы ФАС Максима Шаскольского, поставки должны вырасти во всех категориях, перечисленных в приказе Минпромторга: автомобильные запчасти, бытовая техника, электроника, одежда и обувь.

«Механизм параллельного импорта, который реализуется в рамках международного принципа исчерпания прав, — это не мера противодействия внешнеэкономическим санкциям. Это возврат к нормальной экономической действительности, которая действовала в России до 2002 года и сегодня действует во многих странах мира. Мы хотели распространить этот механизм вообще на все и установить на территории нашей страны международный принцип исчерпания прав, который был до 2002 года. Хотели и хотим. Иначе мы так и будем жить в ситуации, когда правообладатели и дистрибьюторы устанавливают монопольно высокие цены», — отметил он.

Шаскольский добавил, что из перечня можно временно исключить предприятия, которые «локализовали производство, построили завод, вложили деньги и обеспечивают поставку товаров».