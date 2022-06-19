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Прикрой за собой: параллельный импорт «охладят» заградительные пошлины

После появления отечественных аналогов рынок может столкнуться с новыми правилами
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Из-за санкций и ухода крупных западных компаний Россия разрешила параллельный импорт: завозят всё, что нужно, без разрешения правообладателя. Однако власти, похоже, решили совершить разворот в торговой политике — ввести заградительные пошлины. В Минпромторге считают, что это защитит местных производителей. Нужен ли в условиях жестких санкций торговый протекционизм и как действовать, чтобы не перегнуть палку, выясняли «Известия».

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Товар в пути

В начале мая Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта — тех категорий марок, которые можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя. Ранее правообладатели реализовали продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика.

Как рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр промышленности и торговли Денис Мантуров, за время действия в России параллельного импорта в страну завезли продукцию на $2 млрд. В основном ввозили автомобильные запчасти, потребительскую продукцию и товары критического импорта, которые зарубежные партнеры отказались поставлять напрямую.

Прикрой за собой
авто
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Один из принципов, по которым Минпромторг наполняет перечень, — прекращение поставок на российский рынок. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта. Речь идет о ввозе оригинальных товаров.

Резкий разворот

Однако уже осенью в торговой политике возможен резкий разворот. Как заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, от открытия рынков Россия может перейти к заградительным пошлинам — по мере появления отечественных аналогов. Как пояснил Осьмаков, когда вводится параллельный импорт, создаются условия для «посерения» рынка.

По его словам, этап «борьбы за полку» страна прошла и теперь важно «не свалиться в базар-вокзал а-ля 1990-е» и не дать иностранному поставщику «убить» российские предприятия малого или среднего бизнеса.

Прикрой за собой
цветы
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По его словам, обсуждения сейчас идут по каждому пункту товарной номенклатуры. Но протекционизм не будет тотальным: Россия найдет баланс между ним и созданием конкурентных условий. Правительство продолжит искать новые рынки импорта. Кроме того, уже создан инструмент льготного кредитования закупок приоритетных импортных продуктов.

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«Избыточная конкурентоспособность»

Введение заградительных пошлин эксперты видят логичным и оправданным следствием легализации параллельного импорта. В структуре перечня товаров, разрешенных к параллельному импорту, поддержку фактически получили именно товары недружественных брендов.

— Заградительные пошлины могут стать тем самым балансиром, который нивелирует избыточную конкурентоспособность таких производителей. В какой-то степени их введение также поможет снизить количество контрафактной продукции, которую недобросовестные импортеры неизбежно будут пытаться ввозить под прикрытием параллельного импорта, — считает управляющий партнер центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД» Дмитрий Светлов.

Запутались в географии

При параллельном импорте гарантийное сопровождение продукции зачастую отсутствует. Возникают и технические проблемы, связанные с тем, что продукция не предназначалась для российского рынка. Так, например, часть смартфонов Samsung, поставляемых в рамках параллельного импорта, невозможно активировать в России, рассказали «Известиям» продавцы телефонов и эксперты в области абонентского оборудования.

Прикрой за собой
смартфоны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Производитель требует, чтобы аппарат активировали только в странах, для продажи в которых он предназначен, — для этого в него надо инсталлировать и некоторое время использовать SIM-карты работающих в этих государствах операторов, которых у подавляющего большинства россиян нет, объяснили собеседники издания. По подсчетам Mobile Research Group, проблема касается примерно 20% ввозимых в РФ смартфонов Samsung.

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Не всё и не сразу

С другой стороны, такой разворот товарной политики может негативно отразиться как на ценах, так и на товарном ассортименте. Поэтому необходимо соблюсти баланс между потребностями в импорте и возможностями наших производителей. Заградительные пошлины нужны на готовую продукцию, но при наличии конкурентного рынка.

Там, где отечественные производители не способны заполнить рынок или выпускают продукцию ненадлежащего качества, — заградительные пошлины противопоказаны, отмечает декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

Так, по мнению экспертов и предпринимателей, нужны пошлины на импортное вторсырье, в частности ПЭТФ, изготавливаемый из использованных пластиковых бутылок. Это сырье применяется для производства строительных материалов, для дорожного строительства, а также в качестве наполнителя для товаров народного потребления (мягкие игрушки, зимняя одежда, мягкая мебель, подушки, одеяла, средства личной гигиены и т.д.).

Прикрой за собой
наполнитель
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Импорт флексы подрывает отечественные перерабатывающие мощности. Нам дешевле ввозить зарубежный мусор: из-за низких объемов собираемости и переработки вторичного сырья у нас стоимость ПЭТФ здесь выше, чем за рубежом, — пояснил «Известиям» Владимир Марков, гендиректор «Технониколь».

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Но, конечно, нельзя вводить пошлины для жизненно важных товаров, где времени на раскачку нет. Такими товарами являются медикаменты. Аналогично это касается запчастей для авиаотрасли, промышленности и ряда иных направлений, добавляет юрист банкротной практики ЮК «Центральный округ» Анастасия Перова.

Также имеет смысл разрешить ввоз товаров, хотя и подпадающих формально под ту же категорию, что и отечественный производитель, но качественно существенно отличающихся, — смартфонов, автомобилей, мотоциклов, генераторов, указывает Максим Загорский, помощник руководителя группы компаний КППС.

Один из наиболее чувствительных с точки зрения конкуренции — рынок IT-решений. Нельзя запрещать импорт софта, однако российским разработчикам нужны преференции, считают в отрасли.

Прикрой за собой
программист
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«К примеру, компании требуется специализированное программное обеспечение. Есть российский продукт и есть иностранный, причем оба сопоставимы по функционалу и качеству. И если бизнес выбирает иностранное решение, то он должен будет заплатить дополнительный налог. Если же российское — то получит льготы, указывает гендиректор R-Style Softlab Лев Френкель. Таким образом, рынок станет более сбалансированным, а отечественные компании получат дополнительный спрос на свою продукцию и средства для развития своих решений.

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