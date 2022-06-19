Прикрой за собой: параллельный импорт «охладят» заградительные пошлины

Из-за санкций и ухода крупных западных компаний Россия разрешила параллельный импорт: завозят всё, что нужно, без разрешения правообладателя. Однако власти, похоже, решили совершить разворот в торговой политике — ввести заградительные пошлины. В Минпромторге считают, что это защитит местных производителей. Нужен ли в условиях жестких санкций торговый протекционизм и как действовать, чтобы не перегнуть палку, выясняли «Известия».

Товар в пути

В начале мая Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта — тех категорий марок, которые можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя. Ранее правообладатели реализовали продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика.

Как рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр промышленности и торговли Денис Мантуров, за время действия в России параллельного импорта в страну завезли продукцию на $2 млрд. В основном ввозили автомобильные запчасти, потребительскую продукцию и товары критического импорта, которые зарубежные партнеры отказались поставлять напрямую.

Прикрой за собой Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Один из принципов, по которым Минпромторг наполняет перечень, — прекращение поставок на российский рынок. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта. Речь идет о ввозе оригинальных товаров.

Резкий разворот

Однако уже осенью в торговой политике возможен резкий разворот. Как заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, от открытия рынков Россия может перейти к заградительным пошлинам — по мере появления отечественных аналогов. Как пояснил Осьмаков, когда вводится параллельный импорт, создаются условия для «посерения» рынка.

По его словам, этап «борьбы за полку» страна прошла и теперь важно «не свалиться в базар-вокзал а-ля 1990-е» и не дать иностранному поставщику «убить» российские предприятия малого или среднего бизнеса.

Прикрой за собой Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По его словам, обсуждения сейчас идут по каждому пункту товарной номенклатуры. Но протекционизм не будет тотальным: Россия найдет баланс между ним и созданием конкурентных условий. Правительство продолжит искать новые рынки импорта. Кроме того, уже создан инструмент льготного кредитования закупок приоритетных импортных продуктов.

«Избыточная конкурентоспособность»

Введение заградительных пошлин эксперты видят логичным и оправданным следствием легализации параллельного импорта. В структуре перечня товаров, разрешенных к параллельному импорту, поддержку фактически получили именно товары недружественных брендов.

— Заградительные пошлины могут стать тем самым балансиром, который нивелирует избыточную конкурентоспособность таких производителей. В какой-то степени их введение также поможет снизить количество контрафактной продукции, которую недобросовестные импортеры неизбежно будут пытаться ввозить под прикрытием параллельного импорта, — считает управляющий партнер центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД» Дмитрий Светлов.

Запутались в географии

При параллельном импорте гарантийное сопровождение продукции зачастую отсутствует. Возникают и технические проблемы, связанные с тем, что продукция не предназначалась для российского рынка. Так, например, часть смартфонов Samsung, поставляемых в рамках параллельного импорта, невозможно активировать в России, рассказали «Известиям» продавцы телефонов и эксперты в области абонентского оборудования.

Прикрой за собой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Производитель требует, чтобы аппарат активировали только в странах, для продажи в которых он предназначен, — для этого в него надо инсталлировать и некоторое время использовать SIM-карты работающих в этих государствах операторов, которых у подавляющего большинства россиян нет, объяснили собеседники издания. По подсчетам Mobile Research Group, проблема касается примерно 20% ввозимых в РФ смартфонов Samsung.

Не всё и не сразу

С другой стороны, такой разворот товарной политики может негативно отразиться как на ценах, так и на товарном ассортименте. Поэтому необходимо соблюсти баланс между потребностями в импорте и возможностями наших производителей. Заградительные пошлины нужны на готовую продукцию, но при наличии конкурентного рынка.

Там, где отечественные производители не способны заполнить рынок или выпускают продукцию ненадлежащего качества, — заградительные пошлины противопоказаны, отмечает декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

Так, по мнению экспертов и предпринимателей, нужны пошлины на импортное вторсырье, в частности ПЭТФ, изготавливаемый из использованных пластиковых бутылок. Это сырье применяется для производства строительных материалов, для дорожного строительства, а также в качестве наполнителя для товаров народного потребления (мягкие игрушки, зимняя одежда, мягкая мебель, подушки, одеяла, средства личной гигиены и т.д.).

Прикрой за собой Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Импорт флексы подрывает отечественные перерабатывающие мощности. Нам дешевле ввозить зарубежный мусор: из-за низких объемов собираемости и переработки вторичного сырья у нас стоимость ПЭТФ здесь выше, чем за рубежом, — пояснил «Известиям» Владимир Марков, гендиректор «Технониколь».

Но, конечно, нельзя вводить пошлины для жизненно важных товаров, где времени на раскачку нет. Такими товарами являются медикаменты. Аналогично это касается запчастей для авиаотрасли, промышленности и ряда иных направлений, добавляет юрист банкротной практики ЮК «Центральный округ» Анастасия Перова.

Также имеет смысл разрешить ввоз товаров, хотя и подпадающих формально под ту же категорию, что и отечественный производитель, но качественно существенно отличающихся, — смартфонов, автомобилей, мотоциклов, генераторов, указывает Максим Загорский, помощник руководителя группы компаний КППС.

Один из наиболее чувствительных с точки зрения конкуренции — рынок IT-решений. Нельзя запрещать импорт софта, однако российским разработчикам нужны преференции, считают в отрасли.

Прикрой за собой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«К примеру, компании требуется специализированное программное обеспечение. Есть российский продукт и есть иностранный, причем оба сопоставимы по функционалу и качеству. И если бизнес выбирает иностранное решение, то он должен будет заплатить дополнительный налог. Если же российское — то получит льготы, указывает гендиректор R-Style Softlab Лев Френкель. Таким образом, рынок станет более сбалансированным, а отечественные компании получат дополнительный спрос на свою продукцию и средства для развития своих решений.