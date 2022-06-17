Выключение из правил: часть смартфонов Samsung не активируются в РФ

Часть смартфонов Samsung, поставляемых в рамках параллельного импорта, невозможно включить в России , рассказали «Известиям» продавцы телефонов и эксперты в области абонентского оборудования. Производитель требует, чтобы аппарат активировали только в странах, для продажи в которых он предназначен, — для этого в него надо инсталлировать и некоторое время использовать SIM-карты работающих в этих государствах операторов, которых у подавляющего большинства россиян нет, объяснили собеседники издания. Проблема касается примерно 20% ввозимых в РФ смартфонов Samsung, подсчитали в Mobile Research Group. В сервисных центрах предлагают способы «оживить» заблокированные гаджеты, но это долго и дорого, убедились «Известия». В Роспотребнадзоре рекомендовали с осторожностью приобретать электронику, на работоспособность которой могут влиять производители, а эксперты не исключили, что сложности с активацией могут снизить популярность смартфонов Samsung в стране.

Страновые обстоятельства

О проблемах с активацией смартфонов Samsung, ввезенных в РФ в рамках параллельного импорта , «Известиям» рассказал источник, близкий к одному из ритейлеров. По его словам, включить новый аппарат, вставив в него SIM-карту российского оператора, невозможно , если устройство не предназначено для продажи в странах ЕАЭС. Проблема касается всех смартфонов Samsung, которые ввозят в РФ по параллельному импорту, сказал собеседник издания. Чтобы активировать устройство, в него надо инсталлировать SIM-карту оператора, работающего в географической зоне, куда Samsung официально отгрузил гаджет , и проговорить по нему несколько минут, объяснил источник «Известий». С iPhone подобных проблем нет, добавил он.

В службе техподдержки Samsung изданию подтвердили, что «крайне желательно» активировать новый аппарат в той стране, в которой он приобретен . Или ввезти вместе с новой трубкой SIM-карту оператора, работающего в этом государстве. Разблокировать новый Samsung в РФ можно , уточнили в одном из официальных сервисных центров производителя. Для этого надо привезти аппарат, заплатить 5 тыс. рублей и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки , объяснил он.

О сложностях с активацией новых аппаратов корейского производителя в РФ знает и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, проблема возникает примерно с 20% смартфонов Samsung, ввезенных по параллельному импорту . По оценке эксперта, в мае в страну таким образом въехало 45–50 тыс. смартфонов корейской марки.

Выключение из правил Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Трудности с активацией могли возникнуть у нескольких десятков тысяч покупателей устройств Samsung, ввезенных в рамках параллельного импорта, утверждает источник, близкий к одному из продавцов телефонов.

По словам Эльдара Муртазина, производитель блокирует любые аппараты, ввезенные из стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Китая . Смартфоны, которые официально поставлены на рынок стран ЕАЭС, активируются и в России, утверждает эксперт. По его словам, перепрошить аппарат, чтобы он работал на территории РФ (сделать джейлбрейкинг), практически невозможно. Причем отказ в активации может прийти как на смартфон, купленный у локального продавца, так и в крупной розничной сети, подчеркнул Эльдар Муртазин.

Ранее один из покупателей смартфона Samsung сообщил о проблемах с включением аппарата, купленного в стране ЕС. Ситуацию удалось разрешить с помощью туристической SIM-карты, приобретенной в российском салоне связи.

Но если аппарат изначально куплен, к примеру, из Индии, SIM-карту придется везти оттуда , предупредил сотрудник одного из ритейлеров. Впрочем, проблем с ввезенными через Казахстан аппаратами нет , подтвердил он. По словам собеседника, нынешняя ситуация уже привела к тому, что в некоторых торговых точках появились Samsung, активированные в странах, где они продаются официально, — со вскрытой упаковкой . Об этом знает и Эльдар Муртазин.

Выключение из правил Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Покупать такие аппараты опасно не только потому, что активировавшие их лица могут предустановить на них вредоносный софт для кражи средств и данных . Поняв, что учетная запись сделана одним лицом за пределами РФ, а аппарат эксплуатирует в России другое лицо, вендор может просто заблокировать его , — предупредил эксперт.

В пресс-службе Samsung сказали, что такая политика много лет существует на глобальном уровне.

— Если пользователь не активировал смартфон, предназначенный для другого рынка, в стране приобретения, он может обратиться за услугой негарантийного сервисного обслуживания в стране использования , — сказали в компании.

Трансграничное подключение

Опрошенные «Известиями» представители ритейлеров и сотовых операторов отказались комментировать практики параллельного импорта и сложности с активацией смартфонов Samsung в России. Двое из них утверждают, что о таких проблемах пока не слышали.

Подобные жалобы не поступали и в Роспотребнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства . Вопросы дистанционного отключения ПО технически сложных устройств специально в законодательстве не регламентированы, однако у потребителя, купившего товар, который нельзя использовать по назначению, есть право вернуть его продавцу , пояснили в службе. В связи с подобными жалобами Роспотребнадзор запросит позицию изготовителя и даст правовую оценку законности таких действий , отметили в ведомстве. Там добавили: при поступлении резонансных и массовых обращений служба всегда рассматривает возможность защиты интересов потребителей в судебном порядке. Также в ведомстве напомнили, что ранее Samsung уже ограничивал работу телевизоров, не предназначенных для российского рынка.

Выключение из правил Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Рекомендуем потребителям с осторожностью приобретать технические устройства, имеющие доступ в интернет, поскольку у изготовителя и третьих лиц есть потенциальная возможность воздействовать на работоспособность таких товаров, — сказал представитель Роспотребнадзора.

Практика привязки активаций смартфонов Samsung к странам и регионам, где они были приобретены, существовала и раньше, задолго до прекращения их поставок в РФ и введения параллельного импорта, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Но раньше с трудностями сталкивались единичные покупатели аппаратов, а теперь это проблема для многих российских пользователей.

— Поход с новым аппаратом в сервисный центр и поиск в России SIM-карты из другой страны, зачастую далекой, не способствуют росту привлекательности гаджетов. Не исключено, что в такой ситуации интерес к смартфонам Samsung в РФ может заметно снизиться , — полагает эксперт.

Сейчас в топ-5 брендов по продажам в РФ входят Xiaomi, Samsung, Apple, Realme и Tecno, отметил источник, близкий к компании — партнеру нескольких ритейлеров. Из материалов МТС, с которыми ознакомились «Известия», следует, что в мае 2022 года Samsung занимал второе место по продажам смартфонов в РФ — его доля рынка в штуках составляла 14% (на первом месте — китайская Xiaomi c 27%). Год назад Samsung был лидером рынка и занимал 28%.

Выключение из правил Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Нормы параллельного импорта распространяются только на Россию —правообладатель, который не присутствует в РФ, не несет гарантийных обязательств и вправе препятствовать реализации своей продукции , отметил руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Но, насколько известно, Samsung не покидал российский рынок, а товары компания сертифицирует по правилам ЕАЭС .

— Если телефон ввезен с территории страны союза , где ввоз был произведен легально, то блокировка и отказ в гарантийном обслуживании могут быть признаны незаконными . В таком случае пользователь либо ритейлеры могут предъявлять к компании требования, в том числе о взыскании убытков, — пояснил эксперт.

Если же товар ввезли не из страны ЕАЭС, то юридических препятствий в блокировке смартфонов для компании не будет, заключил Ярослав Шицле.