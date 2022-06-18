Ни себе, ни людям: российские заводы IКЕА производили на экспорт до 80% мебели

Продажа четырех заводов IКЕА в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях может привести к удорожанию продукции шведского бренда. Долгое время иностранные покупатели по всему миру приобретали мебель IКЕА, произведенную в том числе на российских фабриках. Поиск новых сборщиков и поставщиков сырья на время приведет к дефициту товара, полагают эксперты. Российским же фанатам бренда остается надеяться на параллельный импорт и местные маркетплейсы. Впрочем, конкуренция на мебельном рынке с уходом компании не ослабнет — в России огромное число производителей, которые всё это время учились у IКЕА. Подробнее — в материале «Известий».

Без рук и сырья

ГК «Интер ИКЕА» и ГК «Ингка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Розничные продажи поставят на паузу, а четыре местных завода сменят владельцев. Об этом стало известно в среду, 15 июня.

За двадцать с небольшим лет, которые IКЕА провела на отечественном рынке, компания дала очень много российскому потребителю — как с точки зрения подачи товара, так и культуры обустройства интерьера, считает вице-президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Олег Нумеров.

Между тем проблемы с покупной мебели IКЕА могут испытать не только наши, но и иностранные потребители. Генеральный директор АПМДПР Тимур Иртуганов прогнозирует, что себестоимость продукции возрастет, правда, не на весь ассортимент, а на ту часть, которая была связана с Россией. В первую очередь речь идет о корпусной мебели.

— Три мебельные фабрики IKEA, работавшие здесь, в России, производили 75–80% продукции на экспорт. Таким образом, шведско-нидерландская IKEA была крупнейшим экспортером мебели в РФ. За счет наших ресурсов, с привлечением наших специалистов, обеспечивая их рабочими местами, IKEA получала продукт с высокой добавленной стоимостью. Конечно, уход с рынка — минус для российского бюджета, но, в принципе, мы надеемся, что рабочие места в значительной степени сохранятся. Если говорить о топ-менеджменте IKEA, на него уже пошла охота, — рассказал эксперт.

IKEA начнет выпускать ассортимент, ранее производившийся в России, на других площадках, что, скорее всего, приведет к временному дефициту, считает Иртуганов. По его словам, прежде компания выбирала Россию из-за оптимального соотношения цены и качества — страна предлагала хорошее сырье и хороших специалистов. Для того чтобы удерживать планку, за что так радеет IKEA, компании, вероятно, придется увеличить траты. «Известия» запросили комментарий у IKEA, но на момент публикации ответа не последовало.

Генеральный директор сети гипермаркетов Hoff Максим Гришаков считает, что уход IKEA из России неоднозначно влияет на отечественный рынок мебели. По его словам, выручка Hoff выросла после прекращения работы иностранного бренда, но в будущем отсутствие сильного конкурента может стать причиной снижения качества товаров.

Тимур Иртуганов, напротив, не видит для отрасли существенной угрозы:

— К сожалению, мы сильно отстаем от многих стран по объему продукции. Однако российская мебельная отрасль настолько широка по количеству участников, что мы уступаем разве что Китаю, имея порядка 23 тыс. производств. 99% из этого количества — малые предприятия, но даже оставшейся пары сотен хватит, чтобы говорить о достойной конкуренции. IKEA хороша тем, что давала полный набор сервиса. Но все эти 20 лет наши компании учились у нее.

Заводы IKEA вряд ли будут долго стоять без дела, убеждены специалисты. Однако и здесь инвесторам придется решить ряд задач.

Ни себе, ни людям1 Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

— Всё это время заводы были заточены на выпуск узкого ассортимента, а зачем, к примеру, на российском рынке сейчас 7 млн одинаковых шкафов? На крупнейших российских производствах при тех же мощностях выпускается ассортимент на порядок вариативнее. Инвесторам придется решать именно этот вопрос, а не работать в прежнем режиме, обеспечивая магазины IKEA через третьи страны, — отметил гендиректор АПМДПР.

Приобрести заводы IKEA могут крупные региональные игроки деревообрабатывающей промышленности, например ГК Segezha Group, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Следом компания, вероятно, выставит на продажу и свои магазины, полагают аналитики . Скорее всего, покупателем станет крупный зарубежный инвестиционный фонд или российский игрок с банковским участием. Стоимость такой сделки оценивают в 200–450 млрд рублей, но в нынешних условиях цена реализации будет меньше.

Можно ли купить IKEA в маркетплейсах

Одновременно с новостями об уходе IKEA стало известно, что продукция шведско-нидерландского бренда появилась на российских маркетплейсах, в частности на Ozon и «Яндекс Маркете».

На вопрос «Известий» о возможной продаже товаров IKEA в маркетплейсе Wildberries в пресс-службе компании ответили, что «площадка открыта для всех предпринимателей и продавцов, которые могут реализовать продукцию в соответствии с законодательством».

Ранее Wildberries сообщила, что запускает продажу товаров Zara, Massimo Dutti и P&B (все входят в группу Inditex, ушедшую с российского рынка). Как уточнили на площадке, вещи приобретаются у производителей или официальных дистрибуторов напрямую. В качестве продавца в онлайн-каталоге, действительно, значится ООО «Вайлдберриз».

Ни себе, ни людям2 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

На Ozon и «Яндекс Маркет» товары IKEA сбываются от лица интернет-магазинов, ориентированных, в частности, на декор, сантехнику, металлическую офисную мебель и похожую продукцию. «Яндекс Маркет» подтвердил присутствие таких объявлений и заявил, что уже проверяет их. «Известия» направили запрос в Ozon.

В целом перепродажа брендовых вещей является абсолютно законной, права продавцов защищает ст. 1487 ГК РФ, которая устанавливает принцип «исчерпания» исключительных прав на товарный знак. Данный принцип означает, что легально купленный товар может быть перепродан неограниченное количество раз, пояснил руководитель практики по защите товарных знаков юридической группы «Совет» Владислав Прохоров.

Помочь с поставкой продукции IKEA должен параллельный импорт. Однако возможен ли ввоз в настоящее время, сказать сложно, обращает внимание адвокат Владимир Медведев.

— Есть четкий перечень товаров, доступных для параллельного импорта, и я не видел среди этого списка товары данного бренда. К тому же сама по себе IKEA не представлена в дружественных странах Евразийского экономического союза — Казахстане, Армении, Киргизии, с недавних пор и в Белоруссии, — говорит адвокат.

Владислав Прохоров отмечает, что список брендов и производителей, указанных в перечне Минпромторга для параллельного импорта, не является исчерпывающим. По его словам, наиболее корректно сопоставлять группы товаров с кодами ТН ВЭД, например мебель (код 94), текстиль (коды 59, 63). Таким образом, расширительно толкуя перечень, можно сделать вывод о том, что основная номенклатура товаров IKEA (товары для дома) будет разрешена к ввозу.

Ни себе, ни людям3 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Однако и в этом случае остается риск наткнуться на подделку. По словам юриста, рядовому потребителю очень сложно заметить разницу, так как по документам единственное отличие — отсутствие разрешения правообладателя, которое обычно до покупателя не доводится.

— Если говорить о признаках контрафакта, то внимание стоит обратить на цену товара, которая будет ниже ввиду более свободного ценообразования. Более того, покупатель всегда может запросить информацию о дате производства и ввозе товара на территорию РФ и сопоставить ее с датой объявления производителем об уходе с российского рынка, — подсказал Владислав Прохоров.

По мнению Тимура Иртуганова, маркетплейсы не поторопились с предложением, даже если в объявлениях нет упоминания официальных дистрибуторов, — наоборот, предлагать товар стоит сейчас, на пике интереса:

— Я думаю, что постепенно спрос будет сходить на нет, хотя небольшая ниша всё же останется. Во-первых, товар станет сильно дороже, во-вторых, пропадет обслуживание и гарантия, — добавил он.

Цепочка с поставкой в маркетплейсы напрямую из стран-производителей возможна теоретически, но на практике всё гораздо сложнее, считает эксперт. При целенаправленном оптовом потоке себестоимость продукции оставалась копеечной, однако в случае небольшой партии траты возрастают.

Что будет с ТЦ

Торговые центры «Мега» и «Химки Бизнес Парк», которые принадлежат структурам IKEA, продолжат работать, заявили в пресс-службе компании.

Никакой неувязки здесь нет, поясняет управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. Решение по каждому из предприятий холдинга принимаются отдельно. Что касается предоставления площадей арендаторам, то и здесь уход IKEA не изменит картины.

— Кроме IKEA, своих арендаторов в этих ТЦ не было. На сегодняшний день система арендных отношений остается весьма сложной. На все «Меги» приходится порядка 1 тыс. арендаторов, перед которыми есть огромные обязательства, и это большая работа — прекратить контракты. В этом случае девелопер обречет себя на солидные траты, — уточняет эксперт.

Объявление об уходе IKEA — не слишком хороший сигнал для ТЦ, признает эксперт, однако потрясений не вызовет.

— Всё-таки у нас люди достаточно консьюмерски (потребительски. — Ред.) настроены. Торговые центры всегда приглашают интересных ритейлеров, покупатели продолжают приходить, а значит, свято место пусто не будет, — заключил собеседник.