Сделке — время: кто может купить производства IKEA в России

Приобрести заводы IKEA могут крупные региональные игроки деревообрабатывающей промышленности, например, ГК Segezha Group , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Следом компания, вероятно, выставит на продажу и свои магазины, полагают аналитики. Скорее всего, покупателем станет крупный зарубежный инвестиционный фонд или российский игрок с банковским участием, говорят специалисты. Стоимость такой сделки оценивают в 200–450 млрд рублей, но в нынешних условиях цена реализации будет меньше. Ранее о сокращении своего бизнеса в России заявили ГК «Интер Икеа» и ГК «Ингка».

Трудное решение

ГК «Интер Икеа» и ГК «Ингка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Икеа Россия».

— За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем . Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо, — сказали в компании.

Розничный бизнес IKEA в России остается на паузе — и это повлечет за собой оптимизацию, которая коснется многих сотрудников . Также п риостановлен импорт и экспорт товаров бренда в России и Белоруссии . При этом будет проведена онлайн-распродажа товаров, которые находятся на складах . Когда именно, ритейлер сообщит на своем сайте позже, рассказали в пресс-службе компании.

«Интер Икеа» в России уменьшит штат сотрудников на собственных производствах и продаст свои четыре завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях . Организация планирует начать искать новых владельцев для эти фабрик, добавили в компании.

Но ТЦ «Мега» и «Химки Бизнес Парк», которые принадлежат структурам IKEA, продолжат работать , подчеркнули в пресс-службе.

Причинное вместо

Опрошенные «Известиями» эксперты считают причиной сворачивания бизнеса компании давление Запада, а не бизнес-интересы .

— IKEA указывает логистические причины. Но насколько нам известно, ассортимент российских магазинов на 70% состоял из продукции, произведенной в РФ, 20% — в Китае и только 10% — в Европе. То есть на 90% это не логистические проблемы , — считает президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

Компания объявила о решении продать производственные площади из-за внешнего политического давления и потому, что исчерпала локальный запас прочности при заморозке деятельности , полагает старший директор, глава ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько. Содержание структур при отсутствии операционной выручки обходилось слишком дорого и необходимо было принимать волевое решение, пояснила она.

По мнению Дмитрия Москаленко, хотя о продаже всего бизнеса пока сообщений не было, по поступающим сигналам видно, что решение есть и просто выдается частями . Покупателем может быть институциональный инвестор или фонд из дружественной страны, считает эксперт. Еще один вариант — несколько акционеров, например, частный бизнес, который уже занимается этим направлением в РФ, плюс фонды и инвесторы из-за рубежа, полагает он.

Учитывая, что IKEA объявила о продаже своих заводов, о распродаже продукции, а также о том, что работа магазинов и логистических центров продолжает оставаться на паузе, вероятно, в дальнейшем компания действительно может продать весь бизнес целиком , согласен вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

— Для ТЦ, в которых есть магазины Hoff, Leroy Merlin, уход IKEA из России будет скорее на руку , — добавил Дмитрий Москаленко.

Ритейлер вряд ли хочет покидать РФ с точки зрения бизнеса, но ситуация аналогична той, что сложилась у других западных брендов: все порицают тот факт, что они остаются в России, согласен гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

В случае продажи компания оставит на какое-то время специальные пункты для гарантийного обслуживания товаров IKEA, запчасти для мебели можно будет высылать по почте , предположил Павел Люлин.

Что касается соблюдения прав сотрудников IKEA , а также трудового и иного законодательства РФ, Минпромторг уже уведомил о решении компании Генеральную прокуратуру , сообщили в ведомстве. Замглавы министерства Виктор Евтухов добавил, что ситуацию будут контролировать совместно с коллегами из Минтруда. Представители IKEA сообщили Минпромторгу, что компания планирует выплатить сотрудникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты , добавил замминистра.

сделке - время2 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Производственный запрос

Производственные площадки IKEA могут купить крупные региональные игроки деревообрабатывающей промышленности, которые хотят горизонтально интегрировать в свой бизнес производство мебели , считает Павел Люлин. Например, это может быть ГК Segezha Group , предположил он.

62% акций группы принадлежит АФК «Система». Segezha — крупнейший лесопользователь в РФ, второй в мире производитель промышленных мешков и многослойной бумаги для упаковки и третьей в Европе по объему выпуска пиломатериалов . У компании также есть семь заводов по производству бумажной упаковки в Европе. Выручка Segezha за 2021 год составила 92 млрд рублей, прибыль — 15,2 млрд. В апреле прошлого года компания провела IPO на Московской бирже и привлекла 30 млрд рублей. «Известия» направили запрос в Segezha Group.

— Если же IKEA будет продавать и магазины, то их покупателем может стать крупный инвестиционный фонд, например, эмиратская Mubadala Investment Company, или российский игрок с банковским участием . Может заинтересоваться и такая компания, как Hoff, — считает Павел Люлин.

Гендиректор Hoff Максим Гришаков сказал «Известиям», что предложений совершить сделку пока не получал.

сделке - время3 Фото: Global Look Press/dpa/Tobias Hase

— Более того, IKEA не закрывает магазины. Непонятно, на что мы можем сейчас претендовать, — пояснил он.

Если бы компания продавала бизнес в январе, то могла бы выручить десятки миллиардов рублей, сейчас эта сумма, скорее всего, будет на порядок меньше , считает генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.

Обычно стоимость готового бизнеса без недвижимых активов в собственности составляет его выручку за период от шести месяцев до полутора лет, сказала управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. А цена предприятия, работающего полностью на собственных площадях, может составлять сумму, эквивалентную его выручке за период от двух до пяти лет, добавила она. Стоимость IKEA могла бы составить размер выручки за период от полутора до трех лет, полагает эксперт. Компания зарабатывала в России 130–150 млрд рублей в год, то есть шведская материнская компания могла бы запросить за весь свой российский бизнес от 200 до 450 млрд рублей , оценила Ирина Доброхотова.