 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о готовности РФ оформить гарантии по разблокировке портов Украины
Мир
Минобороны сообщило об ударе по бронетанковому заводу в районе Харькова
Мир
Власти Запорожья заявили о планах продать запасы зерна на Ближний Восток
Экономика
Венгрия не поддержит угрожающие газоснабжению санкции против РФ
Общество
Онлайн-зачисление в вузы стартует 20 июня на платформе «Госуслуги»
Экономика
Россия увеличила экспорт досок на фоне санкций
Мир
Черногория отключила российские телеканалы
Мир
Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8
Экономика
S7 замораживает проект лоукостера Citrus
Общество
Конюхов и Потапкин установили рекорд дальности беспосадочного полета
Мир
Переговоры Лаврова и Чавушоглу начались в Анкаре
/

Открытие дверей: часть магазинов Zara и Massimo Dutti могут возобновить работу в июне

Стоит ли ждать подорожания товаров в них
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Испанская Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) планирует возобновить работу своих магазинов в России. Об этом «Известиям» рассказали в департаменте торговой недвижимости Knight Frank Russia. Там отметили, что точной даты открытия пока нет, ритейлер хотел вернуться к продажам в течение лета. Открытие в этот период логично с точки зрения бизнеса — чуть раньше начала делового сезона. Это позволит продать оставшийся товар и войти в осень с новой коллекцией. Компания предварительно заявила, что будет открываться постепенно. Первые магазины могут запустить уже в июне, сказала «Известиям» и в ритейл-департаменте Core.XP.

Собрались вернуться

Как рассказали «Известиям» сразу два брокера торговой недвижимости, бренды испанской Inditex намерены уже летом вернуться к работе в России. Точной даты открытия пока нет, ритейлер хочет вернуться к продажам в течение лета, отметила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia (представляет интересы арендодателей) Евгения Хакбердиева. Она добавила: с точки зрения бизнеса логично открыться чуть раньше начала делового сезона. Это позволит продать оставшийся товар и войти в осень с новой коллекцией.

Открытие дверей_2
Магазин одежды
Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
Пустое вместо: Zara откажется от части магазинов в России
Какую стратегию дальнейшей работы в РФ выбрал ритейлер

Источник на рынке торговой недвижимости отметил, что ритейлер хотел вернуться к продажам в конце июня, но этот срок перенесли, возможно, теперь это произойдет в конце июля. Собеседник добавил: письменно торговая сеть еще не уведомила своих партнеров о возобновлении работы. Именно поэтому назвать точную дату сейчас сложно, пока заявления устные, отметил он. После письменного уведомления партнерам придется решить юридические вопросы: отменить дополнительные соглашения об арендной плате в период простоя, заключить новые договоры аренды, составить акт об открытии, затем подготовить площади к продажам и многое другое.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин подтвердил «Известиям», что компания не направляла письменных уведомлений собственникам. Он напомнил: ранее в мае Inditex предупредила некоторые ТЦ о продлении договоров аренды до 31 августа.

На уровне предварительных обсуждений — конкретных дат владельцы площадей пока не называли — разговор идет об открытии в июне в некоторых точках, знает глава ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько.

Открытие дверей_1
Магазин одежды
Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
Торговля в оборот: бизнес предложил поменять налоговую систему для ТЦ
Поможет ли мера избежать банкротства моллов

Имеет смысл поэтапное открытие с распродажей накопленных товарных остатков. Также ритейлер планирует закрыть низкомаржинальные магазины, мы считаем, что общее сокращение будет на уровне 100–150 магазинов при таком состоянии рынка, — рассказала она «Известиям». — При ухудшении макроэкономической ситуации — безработица и инфляция, а также возрастание геополитического давления на популярные бренды — компания может полностью уйти из страны: теперь этот вопрос будет открыт надолго.

«Известия» направили запрос в пресс-службу Inditex.

Старая новая Zara

С какими вывесками откроются магазины, компания еще не обозначила, уточнила Евгения Хакбердиева. Ранее «Известия» писали, что ритейлер рассматривал разные варианты возвращения в РФ, среди которых были и новые название для сетей. Плюс к этому Inditex сообщала партнерам, что откроются не все точки, которые до этого ритейлер развивал в РФ, добавила эксперт. Эксперты уверены, что не вернуться к работе могут как минимум 50 магазинов (всего в России их 500).

В Inditex «Известиям» говорили, что «в 2022 году часть торговых объектов в России подлежит плановому закрытию». От них отказываются в рамках глобального плана оптимизации сети. Согласно ему, в 2020, 2021 и начале 2022 годов компания закрыла более полусотни торговых объектов в РФ. Всего за этот период ритейлер планировал завершить работу более 1 тыс. магазинов во всем мире.

Открытие дверей_3
Магазин одежды
Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
Бутик и на нашей улице: турецкие бренды хотят открыть свои магазины в России
Какие марки могут открыть свои точки уже этой осенью

Закрытия связаны не только с глобальными планами торговой сети, но и с ее стремлением «открыться налегке», добавил источник «Известий». Дело в том, что вновь выстроенная логистика поставок товаров в РФ не позволяет компании «загрузить» товаром все магазины.

Марина Малахатько считает, что это не единственные изменения, которые ждут покупателей. В вернувшихся к работе магазинах, как минимум, возможен рост цен на товары из-за увеличившихся расходов на логистику и операционные издержки, добавила она. Хотя эксперт не исключила, что Inditex будет стремиться сдержать рост цен за счет жесткой экономии на других расходах. Например, компания может пожертвовать частью прибыли, предположила она. Это будет понятно осенью, когда начнутся продажи новой коллекции и откроется больше магазинов.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022