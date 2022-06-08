Открытие дверей: часть магазинов Zara и Massimo Dutti могут возобновить работу в июне

Испанская Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) планирует возобновить работу своих магазинов в России . Об этом «Известиям» рассказали в департаменте торговой недвижимости Knight Frank Russia. Там отметили, что точной даты открытия пока нет, ритейлер хотел вернуться к продажам в течение лета . Открытие в этот период логично с точки зрения бизнеса — чуть раньше начала делового сезона. Это позволит продать оставшийся товар и войти в осень с новой коллекцией. Компания предварительно заявила, что будет открываться постепенно. Первые магазины могут запустить уже в июне , сказала «Известиям» и в ритейл-департаменте Core.XP.

Собрались вернуться

Как рассказали «Известиям» сразу два брокера торговой недвижимости, бренды испанской Inditex намерены уже летом вернуться к работе в России . Точной даты открытия пока нет, ритейлер хочет вернуться к продажам в течение лета, отметила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia (представляет интересы арендодателей) Евгения Хакбердиева. Она добавила: с точки зрения бизнеса логично открыться чуть раньше начала делового сезона. Это позволит продать оставшийся товар и войти в осень с новой коллекцией .

Источник на рынке торговой недвижимости отметил, что ритейлер хотел вернуться к продажам в конце июня, но этот срок перенесли, возможно, теперь это произойдет в конце июля . Собеседник добавил: письменно торговая сеть еще не уведомила своих партнеров о возобновлении работы. Именно поэтому назвать точную дату сейчас сложно, пока заявления устные, отметил он. После письменного уведомления партнерам придется решить юридические вопросы: отменить дополнительные соглашения об арендной плате в период простоя, заключить новые договоры аренды, составить акт об открытии, затем подготовить площади к продажам и многое другое.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин подтвердил «Известиям», что компания не направляла письменных уведомлений собственникам . Он напомнил: ранее в мае Inditex предупредила некоторые ТЦ о продлении договоров аренды до 31 августа.

На уровне предварительных обсуждений — конкретных дат владельцы площадей пока не называли — разговор идет об открытии в июне в некоторых точках, знает глава ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько.

— Имеет смысл поэтапное открытие с распродажей накопленных товарных остатков. Также ритейлер планирует закрыть низкомаржинальные магазины , мы считаем, что общее сокращение будет на уровне 100–150 магазинов при таком состоянии рынка, — рассказала она «Известиям». — При ухудшении макроэкономической ситуации — безработица и инфляция, а также возрастание геополитического давления на популярные бренды — компания может полностью уйти из страны: теперь этот вопрос будет открыт надолго.

«Известия» направили запрос в пресс-службу Inditex.

Старая новая Zara

С какими вывесками откроются магазины, компания еще не обозначила , уточнила Евгения Хакбердиева. Ранее «Известия» писали, что ритейлер рассматривал разные варианты возвращения в РФ, среди которых были и новые название для сетей. Плюс к этому Inditex сообщала партнерам, что откроются не все точки, которые до этого ритейлер развивал в РФ, добавила эксперт. Эксперты уверены, что не вернуться к работе могут как минимум 50 магазинов (всего в России их 500).

В Inditex «Известиям» говорили, что «в 2022 году часть торговых объектов в России подлежит плановому закрытию» . От них отказываются в рамках глобального плана оптимизации сети. Согласно ему, в 2020, 2021 и начале 2022 годов компания закрыла более полусотни торговых объектов в РФ. Всего за этот период ритейлер планировал завершить работу более 1 тыс. магазинов во всем мире.

Закрытия связаны не только с глобальными планами торговой сети, но и с ее стремлением «открыться налегке» , добавил источник «Известий». Дело в том, что вновь выстроенная логистика поставок товаров в РФ не позволяет компании «загрузить» товаром все магазины.

Марина Малахатько считает, что это не единственные изменения, которые ждут покупателей. В вернувшихся к работе магазинах, как минимум, возможен рост цен на товары из-за увеличившихся расходов на логистику и операционные издержки, добавила она. Хотя эксперт не исключила, что Inditex будет стремиться сдержать рост цен за счет жесткой экономии на других расходах. Например, компания может пожертвовать частью прибыли, предположила она. Это будет понятно осенью, когда начнутся продажи новой коллекции и откроется больше магазинов.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.