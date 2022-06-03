Торговля в оборот: бизнес предложил поменять налоговую систему для ТЦ

Бизнес попросил поменять налоговую систему для моллов , чтобы поддержать отрасль. Такое обращение Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил президенту России Владимиру Путину. ТЦ предложили рассчитывать налог на имущество и земельный налог как процент от оборота предприятий, а также установить верхний предел для налога на имущество до 4% и 1% от оборота — для земельного. Без мер поддержки собственникам коммерческой недвижимости будет сложно пережить кризис, многие из них могут обанкротиться, указали эксперты. По их словам, сегодня налоги для ТЦ фиксированные, и суммы могут доходить до 20% от оборота.

Налоговое время

РСТЦ направил письмо с просьбой поддержать отрасль в адрес президента РФ Владимира Путина. «Известия» ознакомились с документом.

В последнее время даже самые успешные моллы сталкиваются с системными экономическими проблемами, следует из письма. Огромное значение играет налоговая система: выручка и прибыльность индустрии уменьшаются, но сборы не снижаются , подчеркнул бизнес. Наиболее существенны для отрасли налог на имущество и земельный , они могут достигать до 20% в обороте компании, указано в документе .

Торговля в оборот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чтобы избежать банкротства и закрытия ТЦ, бизнес предложил рассчитывать эти сборы как процент от оборота предприятий, а также установить верхний предел для налога на имущество до 4% и 1% от оборота — для земельного . Также союз призвал ввести мораторий на взимание этих сборов до 31 декабря 2022 года , оставив возможность его продления на следующие годы в зависимости от ситуации в конце 2022-го, следует из письма РСТЦ.

В Минфине сказали «Известиям», что рассмотрят предложение, когда оно поступит.

Редакция также направила запрос в администрацию президента.

— Действительно, одна из самых серьезных проблем для собственников коммерческой недвижимости — переоценка кадастровой стоимости помещений и зданий и, как следствие, повышение налога , — сказал генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

Торговля в оборот3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По его оценке, именно этот налог в общем налоговом бремени составляет 50%, не считая сбора на землю. Многим собственникам недвижимости приходится оспаривать кадастровую цену через суд, чтобы привести налоги в соответствие с реальностью, добавил эксперт. Но спустя время очередная переоценка может свести их усилия на нет, указал он. Сам налог на имущество в 1,9% от кадастровой стоимости не выглядит непомерным, однако налоговая база, формирующаяся часто на местах, способствует тому, что сумма буквально душит ТЦ, рассказал Дмитрий Томилин.

Например, после первой переоценки сумма налога для собственника одного из столичных моллов площадью 130 кв. м составила 13 млрд рублей . Через суд он смог добиться снижения до 9 млрд . Но в этом году снова произошел перерасчет, и налог вырос на 1 млрд рублей , рассказал эксперт.

По словам президента РСТЦ Дмитрия Москаленко, кадастровую стоимость определяют специализированные подразделения региональных администраций. Это делают по схеме массовой оценки, не рассматривая параметры каждого конкретного объекта или участка. Такая цена может существенно превышать рыночную, сказал эксперт. Кроме того, это дает почву для деятельности недобросовестных компаний, «помогающих» добиваться справедливости. При этом переоценка проводится каждые два–три года, рассказал Дмитрий Москаленко.

Торговля в оборот4 Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

— И такие колоссальные налоги ТЦ вынуждены платить в то время, когда одни арендаторы приостанавливают деятельность, а другие требуют снижения ставок . Также на собственниках ТЦ часто висят банковские кредиты, — добавил Дмитрий Томилин.

Шторм следующего года

Без мер господдержки арендодателям будет крайне трудно пережить 2023 год , сказала старший директор, глава ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько. Обычно наиболее трудные времена наступают в следующем за кризисным году, пояснила она.

— Эти и предыдущие инициативы РСТЦ (о возможности расторжения арендных договоров с неработающими арендаторами) — практическая поддержка огромной отрасли, — считает основатель универмагов «Йармарка» и Slava Александр Перемятов.

Также моллам поможет льготное финансирование розничного бизнеса и поддержка наиболее страдающих сфер, например, кинотеатров , считает Марина Малахатько.

Торговля в оборот1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам Дмитрия Томилина, если дать банкам возможность рефинансировать кредиты, под которые строилось большинство ТЦ, то они смогут предложить более мягкие условия собственникам моллов, по крайней мере предупредив массовые банкротства.

Эксперт также предложил ввести дополнительные льготы при запуске новых точек. То есть при открытии магазина отечественным оператором государство могло бы давать субсидии или даже помогать «раскачать» точку какими-то дополнительными способами (реклама, работа с населением, мероприятия), считает Дмитрий Томилин.