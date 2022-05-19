Уйти с экраном: в Москве начали закрывать кинотеатры в ТЦ
В Москве начали закрывать кинотеатры в торговых центрах. Крупнейшая на рынке сеть «Синема Парк/Формула Кино» уже отказалась от двух объектов в столице, рассказали «Известиям» в компании. Владельцы ТЦ готовы обращаться в суды — у части кинотеатров так называемые неразрывные договоры, напомнили в Союзе торговых центров. А это значит, что залы должны функционировать до тех пор, пока не выйдут сроки контракта. В противном случае выручка ТЦ будет падать: в том числе за счет этой площадки моллы получают необходимый трафик, пояснили специалисты.
Ушли по-английски
О том, что весной этого года сеть «Синема Парк/Формула Кино» закрыла два столичных кинотеатра, «Известиям» рассказали в компании. Это произошло в марте и апреле, добавили там. В компании уточнили: залы закрылись в торговых центрах «Ладога» и «Глобал сити». «Известия» направили запросы в ADG group (управляет ТЦ «Ладога») и AB Development (управляет «Глобал сити»).
Глава Союза торговых центров Булат Шакиров отметил в беседе с «Известиями», что на площади прекративших работу объектов были заключены так называемые нерасторжимые договоры аренды. Они подразумевают, что кинотеатры должны функционировать до конца срока контракта. Торговым центрам невыгодно закрытие залов, ведь трафик зависит в том числе и от киноплощадок, уточнил Булат Шакиров. Поэтому владельцы моллов готовятся к судебным разбирательствам, сказал эксперт. Вполне возможно, что расторжение контрактов будет сопровождаться штрафными санкциями, уточнил он.
Партнеры уже начали переговоры, чтобы понять, возможно ли все-таки расторгнуть контракты на фоне новой экономической реальности, сказал Булат Шакиров. Он добавил, что такие консультации с ТЦ ведут все крупнейшие владельцы кинозалов.
— У нас идет непрерывный процесс переговоров со всеми арендодателями по условиям аренды во всех городах. Компания начала этот процесс из-за падающей выручки, — добавили в «Синема Парк/Формула Кино». — Закрытие кинотеатра — это крайний шаг, в случае если площадка станет убыточной для сети. Всего в сеть входит 76 объектов, из них 23 — в Москве.
В других компаниях — «Киномакс», «Каро фильм», «Премьер-зал», «Луксор» и «Кинозвезда» — на запрос «Известий» не ответили.
Ранее в Ассоциации владельцев кинотеатров сообщали, что в марте 2022 года сборы упали на 44%, а число зрителей — на 49% по сравнению с тем же месяцем 2021-го. В начале апреля в России функционировали 3,9 тыс. залов, включая объекты в ТЦ. А к 18 апреля — уже 3,6 тыс. объектов.
Согласно прогнозам организации, недостаток репертуара в ближайшие два месяца обернется падением выручки кинотеатров минимум на 80%. В итоге это приведет к закрытию не меньше половины кинозалов, уверены в ассоциации. Владельцы кинотеатров просили господдержки на 6,5 млрд рублей, но пока им отказали в дотациях.
Порвать все связи
У любого, даже неразрывного, контракта есть основания для изменения или расторжения, предусмотренные действующим законодательством, сказала «Известиям» руководитель практики разрешения споров юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Екатерина Кузнецова. Если в договоре не предусмотрено его одностороннее расторжение, то арендатору придется обратиться в суд на основании ст. 451 Гражданского кодекса РФ, уточнил адвокат МКА «Князев и партнеры» Зиннур Зиннятуллин. Согласно этой статье, договор можно разорвать, но только если произошло существенное изменение обстоятельств, добавил эксперт. Это события, при которых стороны, в принципе, не стали бы заключать договор, если бы заранее знали о них, следует из ГК.
То, что кинотеатры не могут показывать обычный репертуар фильмов из-за санкций, относится к существенным изменениям обстоятельств, уверена Екатерина Кузнецова. Впрочем, эту ситуацию нельзя отнести к форс-мажору, добавила она.
При этом, если возможность расторжения даже через суд исключена самим договором, разорвать его никак не получится даже в зале заседания, отметила юрист. По ее мнению, в таких условиях единственная возможность прекратить отношения — договориться. Например, расторгнуть договор с выплатой штрафа.
В нынешней ситуации даже с минимальными арендными платежами, но при отсутствии прибыли кинотеатрам проще судиться с ТЦ и добиваться разрыва даже нерасторгаемых договоров, чем продолжать имитировать деятельность, заявил «Известиям» президент консалтинговой компании Magic Group Александр Перемятов. По его словам, в качестве наказания компаний моллы могли бы рассмотреть удержание оборудования.
Ключевое отличие помещений кинотеатров, которые находятся в ТЦ, — стоимость демонтажа, сказала «Известиям» партнер Nikoliers Анна Никандрова. Он осложнен тем, что в ряде старых проектов перегородки между залами выполнены из бетонных конструкций, фактически не подлежащих сносу, пояснила эксперт. В таких условиях цена демонтажа может превышать потенциальный доход от нового арендатора, причем за продолжительный период, указала она. Поэтому сейчас собственники готовы ждать, не меняя профиль помещения, но ситуация может измениться, если потенциал кинотеатров все-таки будет исчерпан, подытожила Анна Никандрова.