Уйти с экраном: в Москве начали закрывать кинотеатры в ТЦ

В Москве начали закрывать кинотеатры в торговых центрах . Крупнейшая на рынке сеть «Синема Парк/Формула Кино» уже отказалась от двух объектов в столице, рассказали «Известиям» в компании. Владельцы ТЦ готовы обращаться в суды — у части кинотеатров так называемые неразрывные договоры, напомнили в Союзе торговых центров. А это значит, что залы должны функционировать до тех пор, пока не выйдут сроки контракта. В противном случае выручка ТЦ будет падать: в том числе за счет этой площадки моллы получают необходимый трафик, пояснили специалисты.

Ушли по-английски

О том, что весной этого года сеть «Синема Парк/Формула Кино» закрыла два столичных кинотеатра, «Известиям» рассказали в компании . Это произошло в марте и апреле, добавили там. В компании уточнили: залы закрылись в торговых центрах «Ладога» и «Глобал сити». «Известия» направили запросы в ADG group (управляет ТЦ «Ладога») и AB Development (управляет «Глобал сити»).

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров отметил в беседе с «Известиями», что на площади прекративших работу объектов были заключены так называемые нерасторжимые договоры аренды. Они подразумевают, что кинотеатры должны функционировать до конца срока контракта . Торговым центрам невыгодно закрытие залов, ведь трафик зависит в том числе и от киноплощадок, уточнил Булат Шакиров. Поэтому владельцы моллов готовятся к судебным разбирательствам , сказал эксперт. Вполне возможно, что расторжение контрактов будет сопровождаться штрафными санкциями , уточнил он.

Партнеры уже начали переговоры, чтобы понять, возможно ли все-таки расторгнуть контракты на фоне новой экономической реальности , сказал Булат Шакиров. Он добавил, что такие консультации с ТЦ ведут все крупнейшие владельцы кинозалов.

Уйти с экраном Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— У нас идет непрерывный процесс переговоров со всеми арендодателями по условиям аренды во всех городах. Компания начала этот процесс из-за падающей выручки, — добавили в «Синема Парк/Формула Кино». — Закрытие кинотеатра — это крайний шаг, в случае если площадка станет убыточной для сети . Всего в сеть входит 76 объектов, из них 23 — в Москве.

В других компаниях — «Киномакс», «Каро фильм», «Премьер-зал», «Луксор» и «Кинозвезда» — на запрос «Известий» не ответили.

Ранее в Ассоциации владельцев кинотеатров сообщали, что в марте 2022 года сборы упали на 44%, а число зрителей — на 49% по сравнению с тем же месяцем 2021-го. В начале апреля в России функционировали 3,9 тыс. залов , включая объекты в ТЦ. А к 18 апреля — уже 3,6 тыс. объектов.

Согласно прогнозам организации, недостаток репертуара в ближайшие два месяца обернется падением выручки кинотеатров минимум на 80% . В итоге это приведет к закрытию не меньше половины кинозалов , уверены в ассоциации. Владельцы кинотеатров просили господдержки на 6,5 млрд рублей, но пока им отказали в дотациях.

Порвать все связи

У любого, даже неразрывного, контракта есть основания для изменения или расторжения , предусмотренные действующим законодательством, сказала «Известиям» руководитель практики разрешения споров юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Екатерина Кузнецова. Если в договоре не предусмотрено его одностороннее расторжение, то арендатору придется обратиться в суд на основании ст. 451 Гражданского кодекса РФ, уточнил адвокат МКА «Князев и партнеры» Зиннур Зиннятуллин. Согласно этой статье, договор можно разорвать, но только если произошло существенное изменение обстоятельств , добавил эксперт. Это события, при которых стороны, в принципе, не стали бы заключать договор, если бы заранее знали о них, следует из ГК.

То, что кинотеатры не могут показывать обычный репертуар фильмов из-за санкций, относится к существенным изменениям обстоятельств , уверена Екатерина Кузнецова. Впрочем, эту ситуацию нельзя отнести к форс-мажору , добавила она.

Уйти с экраном Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

При этом, если возможность расторжения даже через суд исключена самим договором, разорвать его никак не получится даже в зале заседания, отметила юрист. По ее мнению, в таких условиях единственная возможность прекратить отношения — договориться. Например, расторгнуть договор с выплатой штрафа.

В нынешней ситуации даже с минимальными арендными платежами, но при отсутствии прибыли кинотеатрам проще судиться с ТЦ и добиваться разрыва даже нерасторгаемых договоров, чем продолжать имитировать деятельность, заявил «Известиям» президент консалтинговой компании Magic Group Александр Перемятов. По его словам, в качестве наказания компаний моллы могли бы рассмотреть удержание оборудования.