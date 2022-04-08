Налоговая дружба: НДС для онлайн-кинотеатров предложили снизить до 10%

Онлайн-кинотеатры попросили правительство сократить для них НДС до 10% . Такую инициативу ассоциация «Интернет-видео» направила в кабмин. Мера позволит увеличить инвестиции в производство оригинальных российских фильмов и сериалов, что смягчит дефицит премьерного контента, связанный с уходом с рынка западных киноновинок. Но насколько отечественный контент сможет заменить выпадающие иностранные премьеры, пока неясно, отметили эксперты. В Минцифры сказали, что положительно относятся к предложениям, направленным на развитие российских аудиовизуальных сервисов.

Кино про налог

Бизнес российских онлайн-кинотеатров могло бы поддержать снижение НДС на подписки на фильмы и сериалы с 20 до 10% . Такую меру ассоциация «Интернет-видео» (в нее в том числе входят такие сервисы, как ivi, Okko, Amediateka, Start) предложила принять правительству. «Известия» ознакомились с письмом на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В нем уточнено, что ассоциация призывает снизить НДС для кинотеатров, внесенных в реестр отечественных аудиовизуальных сервисов и инвестирующих в производство оригинального контента.

Также в письме предложено принять антипиратский законопроект, предписывающий во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на незаконно размещенные в Сети фильмы и музыку . Его внесли в Госдуму в прошлом году.

Письмо ассоциации пока не получено, сказал представитель Дмитрия Чернышенко.

Сейчас особенно важно создать благоприятные условия для роста инвестиций в производство отечественного контента со стороны аудиовизуальных сервисов , объяснил «Известиям» руководитель ассоциации Алексей Бырдин необходимость снижения НДС. Дополнительные средства, направленные на создание фильмов и сериалов, позволят смягчить дефицит премьерного контента, вызванный уходом с российского рынка иностранных новинок , отметил он.

Налоговая дружба Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

— От премьер зависит как телевидение, так и аудиовизуальные сервисы: нужно поддерживать рейтинги на ТВ и базу платящих подписчиков в онлайн-кинотеатрах, — сказал Алексей Бырдин. — С учетом сильного падения рекламного рынка, ресурсной основы ТВ, и сокращения репертуара в кинотеатрах наиболее «живой» бизнес-моделью производства и монетизации фильмов и сериалов остаются онлайн-кинотеатры.

Эксперт отметил, что выдвинутые ассоциацией инициативы дополняют предложения Минцифры, разработанные во исполнение нового указа президента о поддержке IT-отрасли. В частности, министерство призвало снизить налог на прибыль и страховые взносы для аккредитованных организаций, получающих доход от рекламы и продажи контента по подписке, пояснил он.

В России уже есть примеры налоговых льгот для продавцов контента , отметил Алексей Бырдин. Например, от НДС освобождена продажа билетов в кино, в 2020 году ставка налога была снижена до 10% для электронных кни г, напомнил он. При сохранении объемов рынка на нынешнем уровне выпадающие доходы бюджета не должны превысить 1,6 млрд рублей в год, подсчитали в «Интернет-видео».

В «Ростелекоме» поддерживают инициативу ассоциации, отметил представитель компании.

— Наш видеосервис Wink и другие участники рынка выстраивают долгосрочные модели бизнеса. Производство контента — длительный процесс. Предлагаемая мера поможет продолжить в новых экономических условиях инвестиции в производство отечественного контента, а также в развитие профильных цифровых технологий и платформ, — сказал он.

Налоговая дружба Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Поддерживают предложение ассоциации и в ivi, сказал заместитель гендиректора компании по правовым вопросам Михаил Платов.

— В сегодняшних непростых экономических условиях мера особенно актуальна. Мы надеемся, что государство всё-таки признает аудиовизуальные сервисы IT-компаниями. Они получат налоговые льготы, что, на наш взгляд, будет правильно, ведь большая часть сотрудников таких компаний как раз являются разработчиками, — надеется он.

По словам Михаила Платова, налоговые льготы позволят инвестировать в производство качественного контента и конкурировать при найме лучших IT-специалистов, создающих стриминговые сервисы.

Минцифры положительно относится к предложениям, направленным на развитие российских аудиовизуальных сервисов , сказали в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что министерство последовательно выступает за стимулирование производства отечественного контента и поддержку российских онлайн-кинотеатров.

Налоговая дружба Фото: Getty Images/Westend61

«Известия» также направили запросы в Минфин, Минкультуры.

Приятного просмотра

По данным «Интернет-видео», в 2019 году российские онлайн-кинотеатры произвели 17 оригинальных фильмов и сериалов. В 2020 году этот показатель увеличился до 41, а в 2021-м достиг 81 . В этом году число оригинальных кинолент может превысить 100, спрогнозировал Алексей Бырдин.

Идеи дать аудиовизуальным сервисам налоговые послабления звучали и раньше. В начале этого года РСПП направил в правительство, ЦБ, Госдуму и Совет Федерации доклад с предложением сократить НДС для широкого круга digital-компаний, в том числе онлайн-кинотеатров. Это уменьшит налоговую нагрузку на сервисы и позволит им направить на производство оригинального контента не меньше 10% от выручки, отмечено в документе.

В сложный период дефицита западного контента снижение НДС позволит аккумулировать больше свободных средств для производства нового оригинального контента, согласен управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

— Десятипроцентной ставкой НДС облагается значительная часть базовых продуктов питания, а также широкий перечень товаров для детей и их образования . Сюда же входят медицинские товары и целый перечень периодических печатных изданий культурного, научного и образовательного плана. Приравнивание подписки в аудиовизуальных сервисах к такого рода продукции в целом может быть допущено правительством для сохранения уровня развития отрасли, — считает эксперт.

Налоговая дружба Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Принятие же антипиратского закона позволит устранить возможность получать контент бесплатно, что приведет к росту аудитории платных сервисов , заключил он.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков оценил российский рынок онлайн-кинотеатров в 2021 году в 55 млрд рублей . По данным эксперта, сегодня за такие сервисы платят 9 млн пользователей .

— Снижение НДС, безусловно, позитивно скажется на рынке легального онлайн-видео. Однако пока неясно, насколько эффективно онлайн-кинотеатры смогут распорядиться высвободившимися средствами, — сказал он.