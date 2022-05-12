Последний сеанс: киносети намерены закрыть часть залов в ТЦ

Сети кинотеатров намерены закрыть часть залов в торговых центрах . Крупнейшая компания этого сектора — «Формула кино/Синема парк» начала переговоры с моллами о возможном прекращении партнерства. Об этом «Известиям» рассказал один из владельцев комплекса в Москве. Но у киносетей, как правило, неразрывные контракты с ТЦ, то есть в них не прописаны условия для выхода из договора. Поэтому ситуация может обернуться судебными разбирательствами, не исключили в Союзе торговых центров.

Кино не у всех

О том, что в России могут закрыться некоторые кинозалы, которые расположены в торговых центрах, «Известиям» рассказал один из владельцев комплекса в Москве , который участвует в таких переговорах . Сейчас этот вопрос рассматривают крупнейшие игроки, уточнил он. В частности, лидер рынка — объединенная сеть «Формула кино/Синема парк» намерена провести встречу с управляющими некоторых ТЦ в столице .

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— Дело в том, что у многих кинозалов с торговыми центрами заключены договоры, в которых нет условий для разрыва отношений . Предполагается, что они заключены до конца срока действия документа, — заметил собеседник издания. — Поэтому киносеть хочет обсудить, какими могут быть условия для остановки партнерства.

Он напомнил, что в марте ситуация на рынке резко изменилась: зарубежные прокатчики заморозили свою работу с Россией . Без новых западных релизов киносети были вынуждены показывать другие фильмы, в том числе советские. Количество зрителей резко сократилось, выручка упала, хотя арендная плата осталась фиксированной . В такой ситуации залы не могут функционировать в прежнем режиме, отметил собеседник издания.

В Минпромторге переадресовали запрос «Известий» в Минкультуры. Там напомнили, что ведомство объявило прием заявок на господдержку кинотеатров. Речь идет о субсидии на прокат в 2022 году дебютных национальных фильмов, созданных при финансовом участии министерства, а также неигровых картин. Дополнительно будет поддержан прокат игровых фильмов с 1 июня по 30 сентября 2022 года; размер одной субсидии — до 4 млн рублей, добавили в Минкультуры. Кроме того, правительство поддержало расширение действия «Пушкинской карты» на все российские фильмы до конца мая, а не только фильмы, созданные при госучастии.

В «Афимолле» (AFI Development) и «Вегасе» (Crocus Group) отказались от комментариев. Также редакция направила вопросы в ЦДМ на Лубянке, «Европейский», «Ривьеру» на Автозаводской, ТЦ «Атриум» и ГУМ. В сетях «Формула кино/Синема парк», «Киномакс», «Премьер-зал», «Луксор», «Каро фильм» и «Кинозвезда» не ответили на запросы.

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Принятых решений о приостановке работы кинотеатров пока нет , сказал «Известиям» глава Союза торговых центров Булат Шакиров. Хотя в перспективе возможны судебные иски, связанные с разрывом контрактов, предположил он. Эксперт уточнил: в России работают 3 тыс. ТЦ, у лидера рынка «Формула кино/Синема парк» функционирует почти 80 кинотеатров по стране.

Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко допустил, что прекращение неразрывных контрактов в некоторых случаях возможно, хотя пока он не слышал о таких решениях.

Нет фильма — нет зала

В определенный период развития кинотеатры открывали огромные мультиплексы: от 14 до 20 залов . Сейчас, при остром дефиците репертуара, такое количество экранов не нужно , указала замглавы направления «Торговые центры» компании «Магазин магазинов» Александра Ромашина. По ее словам, в кинотеатрах могут функционировать лишь несколько залов, а остальные — стоять закрытыми.

— Эксперты прогнозируют закрытие 40% залов до конца мая . При этом нужно понимать, что статистика считает именно количество закрытых залов по стране, а не киносетей, — отметила специалист.

Если арендодатель не пошел на уступки и не перевел кинотеатр на новую систему оплаты с пониженным процентом от оборота, то сеть будет вынуждена вести переговоры о закрытии , даже если это не предусмотрено договором, подчеркнула Александра Ромашина. Она добавила, что если у операторов не будет доступа к мировым блокбастерам, то функционирование кинотеатров будет нерентабельным. Ведь именно на таких фильмах киносети делали основную кассу, отметила эксперт.

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Сегодня на фоне ограничений кинотеатры испытывают дефицит актуального контента, как следствие — отсутствие посетителей, поэтому такие переговоры партнеров закономерны , подтвердил генеральный директор консалтинговой компании Smart Estate Moscow Михаил Петров.

— В свое время нерасторжимые контракты имели определенный резон, они позволяли кинотеатрам иметь специальные условия, например дисконт, статус якорного арендатора, притягивающего трафик. Зачастую обслуживание 1 кв. м площади торгового центра может быть больше, чем арендная плата кинотеатра, — сказал эксперт «Известиям». — Таким образом ТЦ нередко «обменивали» нерасторжимый контракт на высокий потенциал генерации трафика.

Поэтому владелец любого торгового центра понимает: закрытие кинотеатра нанесет имиджевых и экономических ущерб объекту. Из-за этого единственным для арендаторов выходом может стать банкротство юридических лиц или целых сетей, считает Михаил Петров. Пока ситуация выглядит неразрешимой, с точки зрения кинотеатров: ТЦ может назначить штрафную санкцию за закрытые площади, добавил он.