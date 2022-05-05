Честная, пионерская: комедия про «Артек» стала лидером проката

Российский прокат в прошедшие выходные возглавила фантастическая комедия «Артек — большое путешествие», заработавшая 63 млн рублей. На второй и третьей позициях с одинаковым «счетом» в 59 млн — анимационная лента «Бука. Мое любимое чудище» и военная драма Константина Буслова «Крылья над Берлином». Не слишком хороший старт продемонстрировала претендовавшая на народную любовь комедия с Максимом Лагашкиным «Отчаянные дольщики». История про недобросовестного застройщика, которого на протяжении всего хронометража топят и закапывают в бетон, в первый уикенд собрала 28 млн рублей.

С пионерским задором

Праздничный уикенд удивил аналитиков — вопреки прогнозам специалистов, российский бокс-офис возглавила вовсе не патриотическая экшен-драма о первом массированном авиаударе по столице Третьего рейха, а приключенческая комедия Карена Захарова и Армена Ананикяна «Артек. Большое путешествие». Фантазия о том, как современные дети попали в 1988 год и оказались вынуждены выстраивать отношения со своими будущими родителями, а пока пламенными пионерами, взяла кассовое золото, заработав 63 млн рублей (ей пророчили третью позицию и скромный счет в 25 млн рублей). Лента показала среднюю заполняемость в 15 человек на сеанс.

— Как и предполагалось, драйвером праздничного проката стало семейное кино, которое поднимает настроение и позволяет развеяться. «Артек» венчает верхушку топа благодаря яркому звездному составу в кадре и возможности отправиться на такой фильм всей семьей, — отметила в беседе с «Известиями» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова.

Второе место досталось анимационному проекту Максима Волкова «Бука. Мое любимое чудище» с популярным кастом и аллюзиями на сюжет о Красавице и Чудовище. Замкнули тройку лидеров чуть-чуть уступившие этому проекту «Крылья над Берлином». Обе новинки стартовали с 59 млн рублей.

— «Крылья» хорошо стартовали и сперва удерживали лидерство уикенда, только к финалу праздников уступив его «Артеку», — отметила Ольга Зинякова.

Она добавила, что интерес к этому эффектному и зрелищному кино возрастет ближе к 9 Мая.

— «Крылья», «Бука» и «Артек» пользуются спросом и идут, в целом, ноздря в ноздрю. Потому что всё это качественные проекты, каждый из которых нашел своего зрителя, ­­— резюмировала эксперт.

Результаты впереди

Не слишком впечатляюще стартовала социальная комедия Ильи Фарфеля «Отчаянные дольщики» с Максимом Лагашкиным. «Бюллетень кинопрокатчика» отметил, что лента «так и не смогла разогнаться по ходу уикенда», а «30 млн рублей за шесть дней проката — явно не тот результат, на который рассчитывали как кинотеатры, так и дистрибутор».

Впрочем, прокатчики не спешат списывать этот релиз со счетов.

— У «Дольщиков» хорошая заявка на народную любовь, поскольку сценарий к проекту написали авторы сверхпопулярных в России сериалов «Кухня» и «Гранд», — считает Ольга Зинякова.

По ее словам, успешности проекта еще поспособствуют популярные актеры на постере и востребованность жанра комедии у широкого зрителя.

Не слишком удачным уикенд оказался и для ключевых военных драм. Так, возглавлявший на прошлой неделе прокат «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого занял пятую строчку рейтинга, добавив в копилку 20 млн рублей, а экранизация шпионского романа Ивена Монтегю «Человек, которого не было», превратившаяся у Джона Мэддена в «Операцию «Мясной фарш» с Джонни Флинном и Колином Фертом оказалась лишь на 12-й позиции со сборами в 7,6 млн рублей.

Другой предпраздничный релиз — отечественный мультфильм «Суворов: Великое путешествие» заработал около 18,7 млн рублей, что позволило ему занять седьмую строчку чарта.

Наиболее яркой новинкой грядущего уикенда претендует стать мелодрама «Супергерои» Паоло Дженовезе. Как предполагает «Бюллетень кинопрокатчика», картина может привлечь жителей крупных городов, однако на старте ей, вероятно, не хватит рекламы.