Новая география: Калягинск на Сретенке, «Оскар» под Москвой, «Роскино» в Азии

В Год культурного наследия народов России фольклорные коллективы получат 100 млн рублей. Режиссер и сценарист фильма «Белфаст» Кеннет Брана считает, что никто лучше его не расскажет о противостоянии в Северной Ирландии. Картина «Первый Оскар» о судьбе фронтовых кинооператоров возглавила бокс-офис российского проката. Александр Калягин из скромности пропустил открытие выставки «Путешествие в «Калягинск», посвященной его юбилею. Новый гендиректор «Роскино» Инна Шалыто собирается осваивать новые международные рынки. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

«Никто лучше меня про это не расскажет»

Российская премьера «Белфаста» — обладателя «Оскара» за лучший сценарий — отложена, но фильм уже доступен на мировых онлайн-платформах. Режиссер и сценарист Кеннет Брана, ирландец по происхождению, в беседе с «Известиями» признался, что для создателей картины рассказ о кровопролитном противостоянии североирландских католиков, протестантов и британских войск на рубеже 1960–1970-х годов получился очень личным.

— Я понимал, что никто лучше меня про это не расскажет, — заметил он. — Мне хотелось, чтобы у этой истории было несовершенство, свойственное субъективной точке зрения.

Новая география Кадр фильма «Белфаст» Фото: TKBC

Автор подчеркнул, что избегал принципов драматургии и конвенциональных сюжетных ходов, но следил за тем, чтобы история лилась из самого сердца и была предельно эмоциональной.

Актриса Катрина Балф, исполнившая одну из главных ролей, рассказала, что ее детство прошло на границе с Северной Ирландией, поэтому когда она начала изучать материал, особенно смотреть интервью с людьми, которые прошли через всё это, то очень быстро включилась внутренне.

— Мне кажется, я их поняла, — призналась она. — Отзвуки этого конфликта окружали меня. Нельзя сбежать от истории своей страны, потому что это твоя история.

Ростки любви

Фильм «Первый Оскар» возглавил бокс-офис российского проката. В основе картины — судьба двух фронтовых кинооператоров, со студенческой скамьи попавших на войну. Режиссер Сергей Мокрицкий, ранее снявший «Битву за Севастополь», рассказал «Известиям» о том, что для него было самым важным в работе над новой картиной.

— Я не фокусируюсь на рукопашной схватке, — заметил он. — Два студента, которые еще даже не имеют диплома, у которых весна и любовь должны быть в сердце, попадают снимать кино на фронт. Как в этих жесточайших для человеческой души условиях сохранить в себе ростки любви и человечности? Об этом я предлагаю порассуждать зрителю.

Новая география Кадр фильма «Первый Оскар» Фото: Новые люди

Режиссер подчеркнул, что нельзя снять фильм о войне, можно снять фильм о человеке в определенных обстоятельствах, и напомнил о том, что у нас имеется серьезная школа военно-патриотического кино.

— У Германа это «Двадцать дней без войны» и «Операция «С Новым годом!», она же — «Проверка на дорогах» с Заманским в главной роли. Есть фильм «Иди и смотри» Элема Климова, есть «На войне как на войне» Трегубовича. И в центре каждого — человек, — считает автор «Первого Оскара».

Айда в Калягинск

В московском театре Et Cetera открылась выставка «Путешествие в «Калягинск», посвященная юбилею его художественного руководителя. 25 мая народному артисту России, председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину исполнится 80 лет.

Экспозиция переносит зрителей в вымышленный город Калягинск, где есть Таганский тупик, Ермоловская улица, проезд Художественного театра, Мосфильмовская улица, сквер ТВ — локации, которые осваивал артист. В витринах — архивные фото и правительственные телеграммы, афиши и макеты спектаклей.

Новая география Посетители на открытии выставки «Путешествие в «Калягинск», посвященной 80-летнему юбилею Александра Калягина, в театре Et Cetera Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Прогуливаться по улочкам Калягинска — большое удовольствие и приключение, — сказал «Известиям» экс-директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов. — Выдающийся актер, блистательный организатор театрального дела, создатель Et Cetera с прекрасной труппой и постановками. Его человеческая, гражданская, профессиональная позиция ведет нас в правильном направлении.

Юбиляр на открытие выставки не пришел. По словам его окружения, народный артист счел неприличным присутствовать на выставке, посвященной ему.

Год культурного наследия

Состоялось первое заседание оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России. Фольклорные коллективы и другие представители народного творчества получат правительственные гранты на общую сумму в 100 млн рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Народная артистка России Надежда Бабкина в беседе с «Известиями» назвала программу года «достойной».

Новая география Первое заседание оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России Фото: Министерство культуры РФ

— Только у меня одной пять серьезных мероприятий в ней, — уточнила руководитель Государственного академического театра «Русская песня». — Народное творчество, национальные традиции — фундамент государства. У нас многонациональная страна, в которой проживает более 190 национальностей. Сделайте выводы, насколько мы богаты.

По мнению советника президента по вопросам культуры Владимира Толстого, Год культурного наследия важен и нужен безотносительно санкций против нашего государства и культуры. Граждане России должны знать свои богатства и демонстрировать их друг другу, отметил советник.

Кадры решают

На должность генерального директора «Роскино» назначена Инна Шалыто, до того возглавлявшая комитет по туризму Санкт-Петербурга. Евгения Маркова, руководившая организацией с февраля 2020 года, покинула свой пост, но осталась членом совета директоров.

В беседе с «Известиями» Инна Шалыто подчеркнула, что главный вызов для «Роскино» и российской киноиндустрии — оперативная смена географии деятельности и освоение новых международных рынков.

Фото: пресс-служба РОСКИНО Инна Шалыто

— В числе перспективных направлений — Азия, Латинская Америка, регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка) , — уточнила она. — В этих странах у российских кинокомпаний уже есть хороший многолетний опыт, наше кино и анимация там востребованы, и теперь мы усилим продвижение и наращивание присутствия в этих регионах.

Что касается Ближнего Востока и Северной Африки, то, по словам Инны Шалыто, это относительно новое направление, но в нем виден большой потенциал.