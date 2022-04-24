Мечты сбываются: Донбасс в Большом, Шекспир в Моссовета

Большой театр продолжил акцию «Открытый занавес», пригласив на балет «Дон Кихот» беженцев из Донбасса и волонтеров. Режиссер Андрей Кончаловский представил премьеру «Укрощения строптивой» и посочувствовал европейской культуре. В российский прокат вышла сатирическая комедия «Этот новый мир», где звезды французского кино Луи Гаррель и Летиция Каста сыграли родителей подростка, мечтающего создать рукотворное море в Африке. Санкции против конкурса имени Чайковского и неучастие в нем европейских конкурсантов не повредят репутации соревнования, но дадут шанс на победу талантам с Востока, считают эксперты. Национальный театральный фестиваль «Золотая маска» назвал 37 победителей и отправляется в турне по регионам России. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Открыли «Дон Кихота»

Большой театр показал благотворительный балет «Дон Кихот», куда были приглашены беженцы из ДНР и ЛНР и волонтеры. Спектакль стал частью акции «Открытый занавес», организованной Министерством культуры России.

— Я не раз бывала в Москве в командировках, а вот в Большой театр, можно сказать, несчастье помогло попасть, — поделилась с «Известиями» зрительница Валентина. — Мне уж 80 годков, чтобы сюда попасть, я утром сделала укол обезболивающий, взяла с собой таблетки, и вот я в Большом. Я сама из Донецка, у нас там тоже хорошая труппа в опере. Я с сыном раньше чуть не каждую неделю на спектакли ходила...

Мечты сбываются Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Сказка! Мы не верим своим глазам, — восхищалась зрительница Ирина из Горловки, временно живущая в Волоколамске. — Мы с мужем когда-то были в Одесском оперном, но в Большой даже и не мечтали попасть. Думали, несбыточная мечта…

Акцию «Открытый занавес» Большой театр начал 2 апреля балетом «Спартак». По планам, оглашенным Министерством культуры России, зрителей из ДНР и ЛНР также ждут в Малом театре, «Сатириконе», БДТ, Театре Наций, РАМТе, Театре Вахтангова и Александринке.

Балаган и небеса

В Театре Моссовета показали премьеру «Укрощения строптивой». Для режиссера Андрея Кончаловского это второй опыт постановки шекспировской комедии. Ранее историю о странностях любви он ставил в Италии в 2014 году. Действие пьесы режиссер перенес в 1920-е годы, соответственно одев героев. В качестве декораций выступает видео-арт — на задник проецируются виды Италии. Во время репетиций актерам помогали итальянские коллеги — Кончаловский счел, что законы существования в комедии дель арте нужно усваивать при непосредственном участии носителей этой традиции. Помимо артистов Театра Моссовета в спектакле заняты Юлия Высоцкая, Александр Филиппенко, Игорь Ясулович.

На пресс-конференции накануне премьеры Кончаловский охарактеризовал концепцию спектакля как «смесь балагана и небес». Он также коснулся ситуации, сложившейся в культуре Запада в связи с политикой отмены русской культуры.

Мечты сбываются Сцена из спектакля «Укрощение строптивой» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Кроме сострадания к тому, что происходит в европейской культуре, у меня ничего нет. Думаю, в этом есть политическая составляющая. Надеюсь, это не будет долго и всё уладится. Но смотреть на это, конечно, очень грустно, — сказал режиссер, отвечая на вопрос обозревателя «Известий».

«Укрощение строптивой» — первая часть шекспировской трилогии, которую Андрей Кончаловский собирается поставить в Театре Моссовета. Далее в планах режиссера — спектакли «Макбет» и «Буря».

Море в пустыне

В российский прокат вышла сатирическая комедия «Этот новый мир» Луи Гарреля. Главные роли в картине сыграли сам режиссер и его жена актриса Летиция Каста. По сюжету, их герои, родители подростка-школьника, обнаруживают, что сын тайком распродал семейные ценности, а на вырученные деньги собирается спасти планету от глобального потепления, создав море в центре Африки.

— Да, у нас здесь задействован один из самых поразительных страхов современности. Страх детей перед своим вымиранием, — заметил Луи Гаррель в беседе с «Известиями». — Родители не боятся за себя, им это безразлично. У родителей и детей разные цели, разные судьбы. Они все умрут, но их разделяют 30 лет поколенческой разницы. И дети озабочены тем, что беззаботные родители не дадут им прожить эти «лишние» 30 лет, потому что планета умрет. Дети тоже боятся. И мы можем понять их страх, помочь им.

Мечты сбываются Кадр из фильма «Этот новый мир» Фото: Canal+

Режиссер также рассказал о сложностях работы с детьми на съемочной площадке.

По его словам, когда ребенок сделал семь дублей, все видят, что он уже устал. Ему не только невесело больше, ему в принципе хочется уйти куда-нибудь и больше не возвращаться. Поэтому режиссеру приходится придумывать, как сделать так, чтобы ему хотелось играть.

Дали шанс Востоку

Конкурс имени Петра Ильича Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов. Как отмечается в тексте заявления, организация считает невозможным поддерживать конкурс. При этом в федерации уточнили, что выступают против санкций в отношении всех россиян, а также против дискриминации артистов по национальному признаку.

По словам обозревателя «Известий», кандидата искусствоведения, преподавателя Московской консерватории Сергея Уварова, исключение конкурса имени Чайковского из какой-либо международной ассоциации в большей степени ударяет именно по ассоциации, чем по самому конкурсу, так как московский смотр самый престижный в области классической музыки и его репутация очень высока, прежде всего в фортепианной категории.

Мечты сбываются Фото: Международный конкурс им. П.И. Чайковского/tchaikovskycompetition.com

— Если же в итоге количество европейских и американских конкурсантов в Москве сократится, это просто даст больше шансов на победу артистам с Востока, в частности китайским пианистам, которые уже давно составляют серьезную конкуренцию западным музыкантам и с удовольствием участвуют в конкурсе имени Чайковского, — подчеркнул эксперт.

Первый конкурс имени Чайковского состоялся в 1958 году. Среди его лауреатов такие всемирно признанные музыканты, как Ван Клиберн, Михаил Плетнев, Борис Березовский, Люка Дебарг, Григорий Соколов, Даниил Трифонов и другие.

Наградили лаконично

«Золотая маска – 2022» назвала 37 победителей — это спектакли, режиссеры, актеры, художники, композиторы. Всего на финишную прямую национального театрального фестиваля и премии вышел 81 спектакль из 67 театров, представляющих 17 городов России. Вручение наград по традиции прошло в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Как и в прошлом году, победителей объявили в режиме онлайн.

По словам президента «Золотой маски» Марии Ревякиной, лаконизм и аскетизм диктовались неуместностью развлекательных мероприятий в нынешней ситуации и экономией средств.

Мечты сбываются Фото: пресс-служба Большого театра

— Здесь много слилось обстоятельств, — отметила она в беседе с «Известиями». — Сейчас не время для праздников, и, второе, конечно, имела место финансовая наша история. В то же время в таком формате есть и свои плюсы: например, по видеотрансляции мы можем увидеть команду создателей того или иного спектакля полностью, в то время как на «живую» церемонию обычно приезжают два-три человека.

Комментируя итоги форума, Мария Ревякина заметила, что две трети всех спектаклей созданы в регионах, а это свидетельствует о децентрализации театральной России.

Уже в мае «Золотая маска» отправляется в турне по стране. Зрители увидят постановки фестиваля в программе «13 городов России. «Золотая маска» в регионах. Лучшие спектакли».