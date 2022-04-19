Мирные зрители: Большой театр принял беженцев из Донбасса

Большой театр пригласил эвакуированных из ДНР и ЛНР беженцев на балет «Дон Кихот» — это часть благотворительной акции «Открытый занавес», организованной Министерством культуры РФ. Люди, только привыкающие к мирной жизни, увидели гордость ГАБТа — постановку, которая родилась в Петербурге, потом перенеслась в Белокаменную и стала самым московским балетом. Кому-то из приглашенных Большой напомнил музей, кому-то — родную «Донбасс Оперу», а кого-то буквально шокировал ценами на билеты. «Известия» побывали на представлении и расспросили о впечатлениях зрителей спецпоказа.

Робость и предубеждение

Пришедшие 19 апреля в Большой театр на «Дон Кихота» точно запомнят этот день. Коллектив главного театра страны принимал в своих стенах беженцев из ДНР и ЛНР, а также волонтеров. 2 апреля на сцене Большого началась акция «Открытый занавес», доходы от которой переводятся в благотворительный фонд. Каждый день к этому почину присоединяются всё новые коллективы не только из Москвы, но и со всей России. Артистам хочется поддержать эвакуированных из Донбасса и тех, кто защищает нашу страну.

Автобусы со зрителями подъезжали на Театральную площадь один за другим. У всех номера разных регионов: Тульская, Владимирская, Московская, Рязанская, Костромская, Липецкая, Тамбовская, Ярославская, Ивановская, Курская. Пассажиры самых разных возрастов — от малышей до пенсионеров.

Мирные зрители Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Я не раз бывала в Москве в командировках, а вот в Большой театр, можно сказать, несчастье помогло попасть, — поделилась с «Известиями» Валентина. — Мне уж 80 годков, видите, в каком я состоянии. Но ничего, хромаю. Чтобы сюда попасть, я утром сделала укол обезболивающий, взяла с собой таблетки, и вот я в Большом. Я сама из Донецка, у нас там тоже хорошая труппа в опере . Я с сыном раньше чуть не каждый день на спектакли ходила. А потом и внук стал бредить театром. Даже в хореографическое училище поступал.

Неискушенного зрителя, не привыкшего к имперскому размаху Большого, видно сразу. Люди оглядывались, робели, держались группами, фотографировались в фойе под люстрой и мало улыбались.

— Сказка! Мы не верим своим глазам, — восхищалась Ирина из Горловки, временно живущая в Волоколамске. — Мы с мужем когда-то были в Одесском оперном, но в Большой даже и не мечтали попасть. Думали, несбыточная мечта. Вот ходим и щипаем себя, неужели это правда.

Мирные зрители Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Визит в Большой кто-то из зрителей сравнил с походом в музей. А тем временем в музейной части фойе, где сейчас представлена выставка, посвященная Вагнеру, своими впечатлениями делились солисты балета ГАБТа.

— Для меня нет разницы, для кого танцевать спектакль, я всегда работаю на максимуме, даже если в зале будет сидеть один человек, — заверила исполнительница партии Китри, первая солистка балета Большого театра Елизавета Кокорева.

Как всегда волнуется и готовится к спектаклю и исполнитель партии Тореадора Егор Геращенко.

— Я рад, что у Большого театра есть такая возможность принять зрителя и показать им превосходный спектакль. Это благородное дело, — сказал артист.

Самый московский «Дон Кихот»

Перед началом представления к зрителям вышел генеральный директор ГАБТа Владимир Урин.

— Сегодня у нас необычный спектакль. Мы знаем, что в зрительном зале большое количество беженцев из Донбасса, мы знаем, что вы приехали из разных областей нашей страны. И мы хотим показать вам один из самых лучших репертуарных спектаклей — «Дон Кихот». Очень надеемся и верим, что он доставит вам удовольствие, яркие впечатления и хорошее настроение, — сказал он.

Для «Открытого занавеса» Большой показывает свои лучшие спектакли: «Спартак», которым 2 апреля открылась акция, и «Дон Кихот», — гордость театра. Лучше эти балеты не танцуют нигде. Причем если «Спартак» изначально создавался для Большого, то «Дон Кихот» родился в Санкт-Петербурге — тем самым хозяин петербургского балета Мариус Петипа признался в любви к Испании и испанским танцам. В Петербурге балет идет по сей день, но уже в московском варианте. Перенесенный в начале прошлого столетия в Первопрестольную заслуженным артистом Императорских театров Александром Горским, он заслужил титул самого московского, а яркость, страсть, темперамент стали его главными характеристиками.

Мирные зрители Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

19 апреля, как засвидетельствовала программка, состоялся 1137-й спектакль со дня первого представления балета в Большом театре и 69-й спектакль постановки 2016 года. Раритет периодически обновляют, как старинные фрески. В качестве постановщика-реставратора сейчас выступает бывший премьер Большого Алексей Фадеечев. Спектакль, конечно, изменился даже не в сравнении с прошлым веком, а с его же версией пятилетней давности. Разумеется, сюжет о том, как дочка трактирщика влюбилась, а рыцарь печального образа помог ей обвести вокруг пальца ненавистного жениха и обрести счастье с бедным, но любимым цирюльником, остался неизменным, как и сопровождающие его характерные и классические танцы. Но теперь балет танцуют легче, изящнее, интеллигентнее — без страсти, но с удовольствием.

В главных ролях Китри и Базиля выступили молодые танцовщики Елизавета Кокорева и Алексей Путинцев. Пара получилась виртуозная и озорная. Аплодисменты сорвали импозантный Тореадор в исполнении Егора Геращенко и игривый Амур — Мария Мишина. В очередной раз приятно было взглянуть на Алексея Лопаревича в роли Дон Кихота и Геннадия Янина в роли Гамаша. Заслуженные артисты России не одно десятилетие демонстрируют превосходную актерскую форму.

«Буфет за полцены»

В антракте улыбок на лицах зрителей уже было больше. Они делились впечатлениями.

— Я даже не ожидал, что мне так понравится, был настроен скептически, — рассказал строитель из Мариуполя Александр. — Мы с другом никогда не были в театре. Конечно, высокое искусство — это хорошо, но это всё равно что черной икры попробовать. Ложкой же ты ее есть каждый день не будешь.

Понимая свою удачу, строители старались запомнить всё, что увидели впервые, чтобы рассказать своим родным при случае. Сейчас они временно живут во Владимире. Там они оказались благодаря длительному переезду из Мариуполя в Безыменное, оттуда в Донецк, потом Таганрог и Владимир. Сегодня — Москва. В Большой ребята, как и все зрители, попали бесплатно. Когда они узнали, сколько стоит билет на балет, переглянулись: «Надо было продать. Шутим, не думайте ничего. Это от шока».

Какой поход в театр без буфета? Он в этот день работал по особому прайсу. Как говорят буфетчики, бутерброды — в три раза дешевле. Но и за ними не было очереди. Кто-то из зрителей пришел в театр с термосом и своими пирожками. И сниженные цены Большого для зрителей были высоки.

— Вы знаете, мы только стали привыкать к мирной жизни, — призналась Екатерина из Мариуполя. — Мы переживаем за близких и думаем, как бы скорее вернуться и начать отстраивать дом, который сравняли с землей. Ждем, что нам скажет Владимир Владимирович [Путин]. На него вся надежда.

Мирные зрители Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

С трудом верит в то, что может быть мирное небо над головой, и Татьяна Тихоновна из Донецка. Они с внучкой Софией успели эвакуироваться 22 февраля. Сейчас их временное жилье в подмосковном пионерлагере недалеко от Зарайска.

— Вздрагиваем только, когда над ним пролетают самолеты, но вспоминаем, что это гражданские, — говорит женщина. — У нас уже несколько лет идет вялотекущая стрельба, мы перепрятывались в безопасные места. А потом начался сильный обстрел, и нас эвакуировали .

Беженцы рассказывают, что этот выход в свет для них не единственный. Им уже показали несколько столичных театров и музеев. Но несмотря на теплый прием, семья Татьяны Тихоновны рвется в Донецк.

— Как только наш Киевский район освободят, как в Авдеевке станет спокойно, мы вернемся, — уверена собеседница.

Среди зрителей в зале выделялся военный с медалями. У Евгения Натальина награды за Афганистан. Сейчас вместе с товарищами по «Боевому братству» он занимается патриотическим воспитанием молодежи в Угличе.

— Я наблюдаю за детьми из Донецка и понимаю, что им сейчас не только помощь психологов нужна, но элементарное человеческое внимание и тепло. Они замкнуты, есть непонимание, почему в России спокойная жизнь, а их восемь лет бомбят и обстреливают.