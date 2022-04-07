Театр в помощь: в Москве началась серия акций в поддержку военных и беженцев

Волшебная сказка о трудностях взросления и автобиографическая повесть Булата Окуджавы. Балетная Испания в Большом театре и стихи о смыслах в МХТ имени Чехова. В Москве стартовала серия благотворительных акций «Открытый занавес». Сборы от спектаклей направляются семьям военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции РФ на Украине, и беженцам. Отдельный пункт акции — благотворительные показы для жителей ЛНР и ДНР, представителей волонтерских и общественных организаций. Первым поднял «Открытый занавес» ГАБТ, представивший 2 апреля балет «Спартак». «Известия» составили сводную афишу мероприятий на апрель и май. В Минкультуры пояснили, что список будет уточняться и пополняться.

«Питер Пэн»

Театр имени Евгения Вахтангова

Театр в помощь Фото: Театр имени Евгения Вахтангова

Спектакль по повести Джеймса Барри. Звезды там разговаривают, люди летают, а герой истории Питер Пэн не хочет становиться взрослым и считает, что живет среди фей в Кенсингтонском парке. Играть будут студенты четвертого курса театрального института им. Б. Щукина. А режиссером стал художественный руководитель курса Александр Коручеков.

«Это очень глубокое и разнообразное произведение, которое исследует важные пласты жизни, ставит проблему неизбежного взросления, — пишет он в аннотации. — Питер не хочет становиться взрослым, ускользает от реальной жизни. Он предпочитает остаться навсегда ребенком. Поэтому он обречен на одиночество».

9 апреля, 12:00 и 16:00. 10 апреля, 12:00

«Будь здоров, школяр»

Малый драматический театр — Театр Европы

Театр в помощь Фото: Малый драматический театр

Премьера спектакля режиссера Яны Туминой. Авторы определили жанр как саундраму. Обещают много песен, но это не мюзикл, а скорее драматический спектакль с музыкой.

В основе постановки — автобиографическая повесть Булата Окуджавы. Она о вчерашних школьниках, ставших взрослыми за считаные месяцы войны. Им пришлось близко увидеть смерть и научиться ее не бояться. Спектакль играют Александр Быковский, Сергей Власов, Ярослав Дяченко, Евгений Зайфрид, Екатерина Клеопина, Дарья Ленда, Леонид Луценко, Надежда Некрасова, Михаил Самочко, Полина Севастьянихина, Никита Сухарев, Михаил Титоренко, Иван Чепура, Евгений Шолков.

16 апреля, 19:00

«Дон Кихот»

Большой театр

Театр в помощь Фото: Большой театр

«Дон Кихот» Большого театра называют самым московским балетом, хотя балетная версия одноименного романа Сервантеса на музыку Людвига Минкуса появилась в Санкт-Петербурге. В начале прошлого века Александр Горский обновил и перенес на сцену Большого спектакль Мариуса Петипа, и с тех пор он не сходит со столичной афиши.

Публике нравится нехитрый сюжет про любовь дочери трактирщика и цирюльника, зажигательная музыка, декорации южного города, костюмы с испанским колоритом и, конечно же, танцы — в «Дон Кихота» ГАБТ всегда делегирует артистов первой величины. В рамках акции «Открытый занавес» роль цирюльника Базиля исполнит обладатель уникального прыжка Иван Васильев, чья мировая слава началась именно с этой партии.

20 апреля, 19:00

«А за окошком месяц май»

Театр в помощь Фото: МХТ им. А. П. Чехова/Екатерина Цветкова

Песенно-поэтический спектакль, продолжающий славные традиции Художественного театра в этой сфере. Режиссер Марина Брусникина обещает абсолютно новую программу , чья главная задача — «поговорить о смыслах».

«Это — жизнь, любовь, вера, зачем, почему, ради чего, кто мы, — рассказала она. — Названия песен говорят сами за себя: «Жил-был я», «Верю я», «Куда приводят мечты», «Моя звезда», «Ангел седой», «Дорога», «Звон», «Множество путей», «Монолог», «На заре»…»

8 мая, 19:00

В честь Дня Победы

Театр в помощь Фото: Театр Наций

Худрук театра Евгений Миронов обещает подготовить три спектакля специально для 9 Мая. В центре программы — новая редакция спектакля-концерта «Мы эхо». Антологию песен советских композиторов о Великой Отечественной войне исполнят актеры Павел Акимкин, Артем Тульчинский, Роман Аникеев, Сергей Шамов, Александр Муравьев.

ЦПКиО им. М. Горького, площадка Музеона, 13:00

Актер и режиссер Дмитрий Сердюк, недавно удостоенный премии президента РФ для молодых деятелей культуры, представит свой спектакль «Моими глазами». Это монологи о войне от лица разных героев: автора, народного артиста России Авангарда Леонтьева, балерины Ольги Лепешинской, новобранца, юного скрипача, ленинградских блокадников и даже литературного персонажа — матери Виктора Штрума из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». В спектакле принимают участие Наталья Тенякова, Авангард Леонтьев, Сати Спивакова, Мария Смольникова, Юрий Нифонтов, Дмитрий Симонов, Никита Кологривый, Дарья Наумова.

Дом культуры ВДНХ, 20:00

Концерт «Посвящение» Марина Брусникина поставит по мотивам пьесы «Волоколамское шоссе». Немецкий драматург Хайнер Мюллер написал ее, вдохновившись одноименной повестью классика военной прозы Александра Бека. В концерте участвуют Евгений Миронов, Юрий Башмет, государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Прозвучит музыка Дмитрия Шостаковича, Самуэля Барбера, песни военных лет.

Парк Победы на Поклонной горе, 21:00

Что известно о планах театров в рамках акции «Открытый занавес»

Театр в помощь Худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Театр «Сатирикон» готовит поэтический спектакль по произведениям Давида Самойлова, Беллы Ахмадулиной, Анны Ахматовой. Читать будут Константин Райкин и актеры театра.

РАМТ совместит детские и юношеские спектакли с тематическими экскурсиями «Как человек превращается в зрителя» и «Тайны закулисья».

БДТ имени Товстоногова организует цикл творческих встреч. Перед зрителями выступят народные артисты России Георгий Штиль, Нина Усатова, Елена Попова, Валерий Дегтярь, актриса Карина Разумовская.