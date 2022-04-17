Искусство строгого режима: казнокрад у Фрейндлих и суды у Райкина

Скрипач Вадим Репин исполнит «Диалог: Я и Ты» Софии Губайдулиной и La Sindone Арво Пярта на сцене театра La Scala . Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, сыгравшая в фильме внука-режиссера «Родители строгого режима», рассказала о семейном кодексе . «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова попала на конкурс Каннского кинофестиваля, а сам форум откроется картиной под названием Z. На ярмарке искусства и антиквариата «Арт Москва» более 100 галерей предлагают широкий спектр названий — от инсталляций Полисского и Кулика до картин Айвазовского, Фешина, Серебряковой и Перова . Ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин уволил худрука Константина Райкина и отправился под домашний арест по подозрению в мошенничестве. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Сыграем в Милане

Худрук Транссибирского Арт-фестиваля Вадим Репин готовится к концерту в миланском театре La Scala и надеется, что он состоится . Об этом скрипач сообщил в беседе с «Известиями».

— 16 мая мы играем в Милане — там пройдет совместный концерт Транссибирского фестиваля и театра La Scala. Мы будем представлять произведения «Диалог: Я и Ты» Софии Губайдулиной и La Sindone Арво Пярта . Они были написаны по моей личной просьбе специально для нашего фестиваля и в прошлые годы исполнены в Новосибирске. Всё должно состояться. Музыкальное сообщество очень дружное. Искусство строит мосты, и мы нашим примером, всей нашей деятельностью это демонстрируем , — считает артист.

Вадим Репин прокомментировал также присвоение ему звания народного артиста России. Он отметил, что хотя формально для него ничего не поменялась — как он был предан игре на скрипке и музыкальному искусству, так и остается. Но ментально для русского музыканта есть в этом звании какое-то особое значение и радость.

— С юности всех моих кумиров объявляли: «Народный артист». Тогда еще Советского Союза, потом — России. Теперь так будут объявлять меня. Это ценно , — подчеркнул Вадим Репин.

Искусство строгого режима Худрук Транссибирского Арт-фестиваля Вадим Репин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Подробнее — совсем скоро в эксклюзивном интервью «Известиям».

Старики-разбойники

В прокат вышел фильм «Родители строгого режима» режиссера Никиты Владимирова . По сюжету, пожилые родители украли собственного сына, мэра-казнокрада, в надежде перевоспитать его. Пару «стариков-разбойников» сыграли бабушка режиссера Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих в беседе «Известиями» рассказала о творческих поисках на съемочной площадке.

— Мне хотелось больше мягкости, кое-где лирики. А Никита хотел, чтобы это было жестко и бабушка выглядела почти диктаторски , — заметила она. — Он всё время делал из меня командира. А во мне нет командирского начала . Потому возникало сопротивление. При том, что я имею собственное мнение, но я еще и школу дисциплинарную имею .

Говоря об идее фильма, Алиса Фрейндлих заметила, что их с Адабашьяном герои понимают, что занялись воспитанием отпрыска поздно и важно было осознать, в какой момент произошла потеря сына (его играет Евгений Ткачук). По словам актрисы, это были 1990-е годы, которые очень многих развратили, и сын героев в своем подростковом качестве где-то утратил влияние нравственного кодекса, изначально бывшего в семье.

Искусство строгого режима Кадр из фильма «Родители строгого режима» Фото: MVK

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям».

Канны откроет Z

Каннский кинофестиваль объявил программу очередного смотра. В основной конкурс вошел фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» . Также в основном конкурсе — Рубен Остлунд с сатирической притчей «Треугольник печали», среди персонажей которой есть российский олигарх, и Кристиан Мунджиу с фильмом RMN — о проблемах современной Румынии. Дважды победители Канн братья Дарденн представят драму «Тори и Локита». Японец Хирокадзу Корээда покажет «Посредника», роуд-муви, снятый в Южной Корее. Среди других громких имен в конкурсе — Пак Чхан-ук, Клэр Дени, Арно Деплешен, Валерия Бруни-Тедески, Ежи Сколимовски.

— В этом году основной конкурс, вероятно, будут критиковать за консервативность, — заметил кинообозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев. — Но обычно всё экспериментальное «размещается» в других секциях, а в главной — ориентация на состоявшихся авторов, даже если это «динозавры», от которых не ждут больших открытий. К таковым относится, например, Дэвид Кроненберг, чья картина «Преступления будущего» в очередной раз посвящена разного рода мутациям и их связи с психикой человека.

А откроет фестиваль новая картина Мишеля Хазанавичуса с названием Z . Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за «Артиста» сделал хулиганскую комедию о том, как снимается фильм о зомби.

Искусство строгого режима Фото: Getty Images/Georges De Keerle

От Кулика до Айвазовского

В Гостином Дворе стартовала крупнейшая российская ярмарка искусства и антиквариата «Арт Москва», собравшая более 100 галерей . К продаже предлагается широкий спектр названий — от инсталляции Николая Полисского и Олега Кулика до картин Айвазовского, Фешина, Серебряковой и Перова .

По словам основателя галереи «Е.К.АртБюро» Елены Куприной-Ляхович, стабильным спросом сейчас пользуются работы нижнего и верхнего ценового сегмента.

— В кризисные времена лучшие показатели всегда у наиболее доступных вещей и наиболее дорогих, а средний сегмент проседает , — заметила она в беседе с «Известиями». — Если человек имеет привычку коллекционировать, он не перестанет это делать, просто будет покупать более дешевое. Ну а топовые произведения считаются наиболее надежными с точки зрения долгосрочного вложения средств.

По мнению арт-обозревателя «Известий», кандидата искусствоведения Сергея Уварова, ассортимент в целом стал менее интернациональным — отечественное вышло на первый план , так как иностранные произведения в условиях санкций просто сложнее привезти и растаможить. Но галеристы констатируют, что прекращать отношения западные авторы не собираются.

Искусство строгого режима Ярмарка искусства и антиквариата «Арт Москва» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кадры решают

Народный артист РФ Константин Райкин уволен из Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина), где занимал пост худрука. Соответствующий указ 12 апреля подписал ректор учреждения Анатолий Полянкин. А самого Полянкина 15 апреля суд отправил под домашний арест до 3 мая, вменив ему статью 158 ч. 4 : «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

«Он [Полянкин] убрал должность художественного руководителя, каким я являлся. Я говорю об этом с улыбкой, потому что я к этой ситуации был готов. Я, конечно, надеюсь на лучшее, потому что я работаю с юристами. <…> Надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему. Такая у меня формула жизни», — прокомментировал Райкин свое увольнение в видеообращении в Telegram-канале театра «Сатирикон».

Анатолий Полянкин от комментариев по поводу своего ареста воздержался. Из материалов Бабушкинского суда Москвы известно, что в декабре 2021 года по заявлению Константина Райкина против него возбуждено уголовное дело — по факту хищения помещений фонда имени А.И. Райкина. По информации «Известий», суммарно якобы похищенные активы оцениваются в 200 млн рублей .

Искусство строгого режима Константин Райкин в спектакле «Р» режиссера Юрия Бутусова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Константин Райкин — народный артист России, лауреат двух Государственных премий РФ, художественный руководитель театра «Сатирикон». Анатолий Полянкин ранее занимал должность директора этого театра. Также оба они были учредителями Фонда поддержки и развития культуры имени Аркадия Райкина, в ведении которого находились упоминаемые в судебном иске помещения.