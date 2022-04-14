Арт-заготовки: что показывают на ярмарке искусства в Гостином Дворе

Инсталляции Николая Полисского и Олега Кулика — для созерцания, картины Айвазовского, Фешина, Серебряковой и Перова — на продажу. В Гостином Дворе стартовала крупнейшая российская ярмарка искусства и антиквариата «Арт Москва», собравшая более 100 галерей и продемонстрировавшая, что арт-рынок жив вопреки всем сложностям. «Известия» оценили ассортимент и узнали у галеристов, как им живется в новых условиях.

Новые мифы

В день вернисажа уже на подходе к Гостиному Двору можно было заметить вереницы дорогих автомобилей и стильно одетых людей. Внутри же царила привычная для подобных мероприятий атмосфера, в которой не чувствовалось никакого напряжения или иных признаков непростого времени. Да и саму экспозицию никак нельзя было назвать кризисной: практически все ведущие российские галереи собрали лучшее из своего каталога, а вдобавок к этому ярмарка организовала выставки скульптур Николая Полисского и Олега Кулика — получилось изысканное обрамление стендового пространства.

«Русская античность» Полисского превращает вязанки сучков и поленьев в древнегреческие колонны и капители. Кулик же обращается к мифологии, но, конечно, прочитывает ее в своем ироничном ключе и сопровождает абсурдистскими описаниями. Хотя его исполинские антропоморфные объекты впечатляют и без всяких пояснений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Показательно, что на самих стендах галерей скульптурных объектов практически не было, за исключением совсем небольших декоративных вещиц. Покупатели ориентируются на более привычные и максимально практичные форматы; галеристы не особо рассчитывают на коллекционеров, готовых покупать крупные трехмерные произведения, требующие соответствующего пространства.

То же касается цифрового искусства, видео-арта и прочих модных жанров. Рынок всегда более консервативен, чем выставочные институции и даже музеи. Вот и на «Арт Москве» абсолютно доминировали привычные картины, написанные маслом на холсте. Правда, в отличие от ярмарки Cosmoscow, здесь и нет фокуса на современное искусство. Поэтому живописи XIX–XX веков в Гостином Дворе оказалось едва ли не больше, чем творчества современных художников.

Ню Серебряковой и «Известия» как часть картины

Конечно, целый ряд галерей предлагает вещи Айвазовского — от совсем небольших до весьма крупных. Это всегда в ходу. Традиционно неплохо представлены авторы начала прошлого столетия. Так, «Альтруист» выставил «Водный партер в Версале» Александра Бенуа, а «Частная коллекция» — эффектные пастельные ню Серебряковой, вариант «Видения отрока Варфоломея» Нестерова, довольно крупные портреты Ахрипова и Фешина. Причем без этикеток с указанием авторства. «Кто разбираются — те и так узнают художника» — не без пижонства объясняют представители «Частной коллекции». Что ж, доля снобизма всегда была присуща арт-рынку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Еще одно излюбленное направление у московских собирателей — нонконформисты. «Три коллекции» порадовали образцовым женским портретом Зверева и полуабстрактным «Натюрмортом» Немухина с элементами коллажа — страницами «Известий», наклеенными на холст. Судя по тому, что излюбленного мотива художника — игральных карт — в композиции нет, эта вещь относится к раннему периоду и потому представляет особую ценность. Впечатляющими подборками советской неофициальной живописи щеголяли также «Элизиум» и «Веллум».

Спрос на молодых

Ну а новейшее искусство разместилось ближе к концу всего ярмарочного пространства, и здесь явно усматривался акцент на молодых художников.

— Искусство молодых всегда интересно, — объяснил «Известиям» основатель галереи «11.12» Александр Шаров. По его словам, рабочий диапазон цен для представленных им работ — €800–1200. А курс он сохраняет на уровне начала года. Комментировать продажи на ярмарке пока еще рано, отметил Шаров, но, судя по последним неделям, интерес покупателей не угас.

— После 24 февраля был шок, а потом люди оттаяли и снова стали приобретать произведения искусства, — отметил Александр Шаров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Работы нижнего ценового сегмента действительно пользуются стабильным спросом, согласна основатель галереи «Е.К.АртБюро» Елена Куприна-Ляхович.

— В кризисные времена лучшие показатели всегда у наиболее доступных вещей и наиболее дорогих, а средний сегмент проседает. Если человек имеет привычку коллекционировать, он не перестанет это делать, просто будет покупать более дешевое. Ну а топовые произведения считаются наиболее надежными с точки зрения долгосрочного вложения средств, — объяснила «Известиям» Елена Куприна-Ляхович.

По ее словам, в связи с волатильностью валют цены сейчас приходится ставить в у.е, вспомнив 1990-е. Но как такового сильного удорожания картин не наблюдается, как и удешевления.

Стали патриотами

В целом можно сказать, что рынок действительно избегает резких шагов в ценообразовании. И даже работы зарубежных художников, полученные на реализацию еще до спецоперации на Украине, многие галеристы продают по прежним ценам.

— Мы не стали поднимать цены на произведения европейских художников, хотя стоило бы. Но так как я ввозила их в Россию еще по старым ценам и на транспорт тратились другие деньги, нежели ушло бы сейчас, я решила, что правильнее будет поступить именно так, — рассказала «Известиям» основатель Askeri Gallery Полина Аскери.

При этом, отмечает галерист, сейчас наблюдается резкий рост спроса на работы российских художников. И если раньше цены на них указывались в долларах, поскольку их активно продавали за рубеж, то сейчас они конвертированы в рубли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Мы все стали патриотами, и я считаю, это здорово, — сказала Аскери.

Конечно, ассортимент в целом стал менее интернациональным — отечественное вышло на первый план, так как иностранные произведения в условиях санкций просто сложнее привезти и растаможить. Но галеристы настроены оптимистично и констатируют, что прекращать отношения западные авторы вовсе не собираются.

— Зарубежные художники не перестали с нами работать. Я годами выстраивала взаимодействие с ними, и они с большим уважением к нам относятся. Когда началась эта ситуация, они все нам позвонили и сказали, что полностью нас поддерживают и никакие контракты не разрывают, — подчеркнула Полина Аскери.

Ну а пока новые завозы из-за границы затруднены, остается любоваться неувядающей «классикой». Например, пончиками Джей Йонг Кима из керамики, глазури и кристаллов Swarovski. Без них не обходится ни одна подобная ярмарка. Но именно в эти дни легкий юмор и игра в dolce vita оказываются особенно актуальны.