От «Заката» до «Подельников»: японский дракон против русского медведя

Среди самых ожидаемых новинок предстоящего уикэнда — анимационная лента «Бель» культового японского анималиста Мамору Хасоды, драма триумфатора Канн и Венеции Мишеля Франко «Закат» с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур и криминально-философский триллер Евгения Григорьева «Подельники» с Юрой Борисовым и Павлом Деревянко. «Известия» рассказывают о наиболее интересных киноновинках ближайших выходных.

«Подельники»

Режиссер: Евгений Григорьев. В ролях: Павел Деревянко, Юра Борисов, Лиза Янковская, Ярослав Могильников, Константин Балакирев, Марина Маныч.

18+

Драматический триллер «Подельники» лишь притворяется историей возмездия, в которой хороший парень, спортсмен-биатлонист Петр (Юра Борисов) вступает в схватку с живущим на особицу в краесветной деревне уголовником Витей Людоедом (Павел Деревянко). В первых же кадрах Витя-Людоед убивает обозвавшего его козлом местного интеллигента-художника (Константин Балакирев), а привыкшие к его самоуправной власти «медведя-шатуна» односельчане, не исключая представителя правоохранительных органов, прекрасно понимают, чьих рук дело, но молча опускают глаза.

Несущими балками и грунтом этого многослойного палимпсеста становятся литературные влияния — Евгения Шварца и Василия Шукшина, находящиеся в поле гравитации гораздо более мощного смыслового ядра — Чехова. По сути, эта лента — попытка отрефлексировать коллективное тело выдуманных и одновременно очень реалистичных селян, живущих по законам спонтанного деревенского матриархата с травестированными мужчинами и глобальными «девочками» в зачарованном треугольнике между укутанным в целлофан памятником Ленину, горящей на ярмарке Масленницей и храмом, который все обходят стороной. Одиночка, местный авторитет и изгой Витя — единственный, кто обладает здесь абсолютной степенью свободы: знахарь, колдун, хранитель и шварцевский дракон, которому деревня неосознанно «заказывает» пришельца-Ланцелота.

«Закат»

Режиссер: Мишель Франко. В ролях: Тим Рот, Шарлотта Генсбур, Иазуа Лариос, Генри Гудмен.

18+

Триумфатор Канн, Венеции и Сан-Себастьяна, яркий представитель мексиканского «другого кино» Мишель Франко снял фильм о преодолении человеком инерции социума с бьющейся библейской рыбой в прологе. Амбициозную задачу (а кино, прежде всего, искусство социальное) ставили многие великие предшественники, стало быть, найдено множество смысловых координат.

Тарковский ослаблял наррацию (человек отрывается от коллектива, ходит-бродит, бьется об углы, тонет в болоте), Бергман разоблачал героя в его психологической наготе, Брессон проявлял через внешний автоматизм внутреннюю пластику. Франко сделал еще изящнее: он перекодировал социальные стереотипы, тем самым их отменив. Нейл Беннет (Тим Рот) в компании своего буржуазного семейства скучает в одной из премиальных вилл Акапулько. Отдых прерывает звонок с «большой земли» — семейству нужно срочно возвращаться в Лондон на похороны чьей-то матушки. Элис (Шарлотта Генсбур) рыдает и заламывает руки, дети (девушка и юноша-подростки) кроят скорбные мины и тащат за ней чемоданы, Нейл покорно следует за ними и вдруг, прямо на стойке регистрации, сообщает, что потерял паспорт, а значит вынужден вернуться и обратиться в консульство.

Естественно, ни в какое консульство он не идет, а снимает номер в дешевой гостинице возле народного пляжа, пьет пиво, плескается в море, заводит роман с симпатичной аборигенкой, а звонки Элис игнорирует. Метаморфоза зрительского восприятия, происходящая только в финале, намертво перекодирует понятие «мужик» в слово «человек», как выясняется, побег Нейла связан вовсе не с эгоизмом или желанием сделать наперекор нервозной и удушливой героине Генсбур.

«Дьяволик»

Режиссеры: Антонио Манетти, Марко Манетти. В ролях: Лука Маринелли, Мириам Леоне, Валерио Мастандреа, Серена Росси.

16+

Старомодный боевик с внушительным хронометражом в эстетике гламура 60-х: ягуары, твидовые пиджаки, голые платья, в общем — секс, бриллианты и швейцарские лезвия, блистающие в отсвете тусклых ночных фонарей.

Вселенная Дьяволика — франшизы, берущей начало от вдохновленных Фантамасом комиксов Анжелы и Лучианы Джуссани о неуловимом воре в черной маске — не менее популярна, чем Бондиана, «Бэтмен» или «Инспектор Гаджет». Первая экранизация снята основателем жанра джалло (сочетание криминального триллера и эротики) Марио Бавой в 1968 году, главную роль исполнил Джон Филлип Лоу, музыку написал Эннио Морриконе. С тех пор выходил одноименный мультсериал, множество компьютерных игр и снова комиксов. Рассекающего на черном лимузине таинственного гангстера сыграл звезда «Мартина Идена» Лука Маринелли, владелицу розового бриллианта Леди Квант, мотивирующую своего героя на безупречно организованные преступления — победительница конкурса «Мисс Италия» Мириам Леоне, идеальная девушка анти-Бонда, умеющая носить высокие пучки, накладные ресницы, смелые туалеты и безупречно несущая свою феминность.

«Осло, 31 августа»

Режиссер: Йоаким Триер. В ролях: В ролях: Андерс Даниелсен Лье, Малин Крепин, Ингрид Олава,

16+

Ретроспектива норвежского режиссера Йоакима Триера, триумфатора Канн и Торонто, номинанта на «Оскар» от Норвегии, автора религиозного ужастика «Ребёнка Розмари» и драмы «Громче, чем бомбы» с Изабель Юппер. «Осло, 31-го августа» — фильм, гостивший в «Особом взгляде» Канн ровно десять лет назад — это тонкий психологический портрет молодого мужчины, переживающего философскую драму, резонирующую со сдержанностью скандинавского пейзажа.

На поверхности 34-летний Андерс — обычный молодой человек без особенных примет, по внешнему виду которого невозможно догадаться о его борьбе с самим собой. Смятение привело его к зависимостям, а вслед за этим — в реабилитационную клинику. Из рехаба Андерса выпускают на один день 31 августа — чтобы он попал на собеседование и восстановился в качестве стажера в редакции. В течение дня главный герой пробует собрать воедино куски своей жизни: разоренный дом, который больше не принадлежит его семье, развалившиеся отношения, разладившиеся дружбы. Главным источником вдохновения для этого фильма Триера стала биография поэта-сюрреалиста Жака Риго и лента классика французской новой волны «Затухающий огонек» Луи Маля. Соавтором «Осло, 31 августа» стал постоянный сценарист и старый друг Триера, Эскиль Вогт –– самобытный художник, снимающий авторские минималистские триллеры.

«Бель»

Режиссер: Мамору Хосода. В ролях: Кахо Накамура, Такэру Сато, Икура.

12+

Автор «Красавицы и дракона» и «Ученика чудовища» продолжает обыгрывать архетип зверя-наставника. В новой ленте «Бель» таковым становится дракон с переливающимися шрамами на теле, который срывает ее концерт Судзу, обретший потерянный после детской травмы голос, превратившись в главную поп-звезду. Помимо роскошной анимации, в ленте можно наблюдать все триггеры японского кино: сентиментальная экспозиция (мать героини погибла на глазах дочери, утонув в бурных водах горной реки, пытаясь спасти чужого ребенка), родство израненных психик, аллюзии на современность — в переосмысленной сказке о Красавице и Чудовище, нашлось место кибербуллингу, фейк-ньюз и цифровой анонимности.