На Луну и обратно: что смотреть в онлайн-кинотеатрах в апреле

Пока кинотеатры бьются над вопросом, где брать фильмы для показа, стриминги вновь претендуют на львиную долю внимания россиян. Ясно, что большую часть времени зрители уделят продолжениям любимых шоу. Среди российских это долгожданный второй сезон «Эпидемии», среди зарубежных — окончание «Лучше звоните Солу» и «Озарка», второй сезон «Матрешки». Но есть и много нового контента. «Известия» выбрали тайтлы, которые точно нельзя пропускать в этом месяце.

«Пузырь»

Netflix, 1 апреля

Сатирическая комедия «Пузырь» — это двухчасовое издевательство над кинопроцессом, да еще, ради актуальности, во время пандемии. Студийные боссы здесь не пожелали мириться с простоем популярной киносерии «Твари утеса» из-за какого-то там коронавируса и запустили съемки шестой части фильма. Две недели звезды сходят с ума на обязательном карантине, а потом начинается страшный фарс, тем более что фильм они делают катастрофически плохой.

Временами «Пузырь» напоминает «Эда Вуда» Тима Бертона, только лишенного эстетской оболочки, отформатированного под молодежные комедии 90-х. Снял «Пузырь» режиссер «Кабельщика» и «Сорокалетнего девственника» Джадд Апатоу, в ролях Карен Гиллан, Лесли Манн, Педро Паскаль (который «Мандалорец») и Дэвид Духовны, а еще тут полно камео суперзвезд уровня Джеймса МакЭвоя.

«Медленные лошади»

Apple TV+, 1 апреля

Гэри Олдман — и можно было бы уже дальше ничего не говорить и не писать. Даже если бы гениальный актер все эпизоды просто сидел на стуле и смотрел в потолок, смотреть уже было бы интересно. Но, к счастью для всех нас, тут есть еще и сюжет.

Это интеллигентная шпионская комедия. Проштрафившихся спецагентов после проваленных заданий отправляют в эдакую резервацию, и вот Олдман там как раз главный. Естественно, амбициозных молодым парням, несостоявшимся Бондам, не слишком улыбается прозябать в безвестности, поэтому когда у их «отряда» появляется шанс совершить подвиг и обелить свои добрые имена, они немедленно хватаются за эту соломинку. Между прочим, создатели сериала ранее работали над шоу «Доктор Кто» и «Сквозь снег».

На Луну и обратно Фото: Pretty Pictures

«Аполлон-10½: Приключение космического века»

Netflix, 1 апреля

Техасец Ричард Линклейтер — главный певец ностальгической лирики в США, легко сочетающий мотивы Пруста и стилистику MTV, гик и философ, создатель грандиозного, уникального проекта «Отрочество» и трилогии «Перед рассветом» о том, что такое любовь и ее последствия. Среди киноманов также пользуются культовым статусом его анимационные картины «Пробуждение жизни» и «Помутнение», снятые старомодной и при этом часто авангардной техникой ротоскопирования. Это когда киноматериал потом отрисовывают, превращая актеров в мультяшных персонажей. Так делали в СССР в 50-е, так делает Ликлейтер в XXI веке.

Новый пример такой работы — «Аполлон», апокриф из 60-х годов, где мальчишку из космического городка NASA привлекают к суперсекретному проекту: ему надо первым тайно слетать на Луну, до «взрослой» экспедиции Нила Армстронга. Не так важно, фантазия это или реальность, но калейдоскоп поп-культуры 60-х тут скрупулезно точен во всех деталях, а рассказчик с голосом Джека Блэка сочетает иронию с интимными нотками в духе Гришковца.

«Здравствуйте, вам пора»

PREMIER, 5 апреля

Идея сногсшибательная: главный герой — ангел смерти. Он заявляется к своим «клиентам», чтобы объявить, что «этот кофе у них — последний». Проблема в том, что ангел этот похож то ли на клоуна, то ли на психа, то ли на пранкера. Он призывает всех подойти к финалу так, чтобы попасть в рай, а над ним смеются, издеваются, да еще и норовят врезать как следует. А он не озлобляется, смиренно ходит и объявляет свою нехитрую информацию бандитам, чиновникам, красоткам. Естественно, это создает массу трагикомичных ситуаций, и хочется смотреть дальше, чтобы увидеть, к кому еще заявится незадачливый протагонист.

«Ледниковый период: истории Скрата»

Disney+, 13 апреля

Скрат — это та самая вечно голодная белка, символ франшизы «Ледниковый период», герой разнообразных короткометражек и всеобщий любимец. Большая несправедливость заключалась в том, что у него до сих пор не было собственного сериала, и вот Disney+ выпускает пробный сезон из шести коротеньких мультиков. Причем они были готовы еще год назад, их придерживали, вероятно, до момента, пока Disney+ поднарастит число подписчиков. За прошедший год это произошло, абонентов стало на треть больше, и теперь зрители, включая россиян с VPN, посмотрят приключения Скрата и его сынишки, которого пока все называют Бэби Скрат.

«Пронзительно громко» (Apple TV+), 15 апреля

Потенциально одна из самых интересных премьер месяца. Восемь историй о женщинах в трудных ситуациях, причем даже названия эпизодов говорят сами за себя. Например, «Женщина, которая ела фотографии». Или «Женщина, которая обнаружила укусы на своем теле». Словом, уже не терпится узнать, что же случилось со всеми этими беднягами, особенно учитывая, что на главные роли выбраны сплошь суперзвезды. Среди них выделяется Николь Кидман, которая сейчас в отличной форме, ее даже от очередного «Оскара» в этом году отделяла какая-то совсем тонкая грань, а «Золотой глобус» ей достался вполне предсказуемо. А уж в абсурдных и жестоких сюжетах ей сниматься не привыкать, она их словно специально к себе притягивает.

«Нереалити»

КИОН, PREMIER, 17 апреля

Проект Бориса Хлебникова и Анны Пармас обречен на то, чтобы стать хитом. Очень уж колоритна его главная героиня Рита (Ольга Дибцева) — развязная, хамоватая, наглая провинциалка, которая несколько лет была самой скандальной звездой модного реалити-шоу. Но что-то пошло не так, и Рита почему-то приезжает в родной городок, где ее все ненавидят, включая родителей, дочь, бывшего мужа и всех остальных обитателей. У Риты почему-то испорчены отношения вообще со всеми. Неизвестно, что случилось, но точно ясно, что Рите срочно нужно много денег и что на шоу свое она в ближайшее время вряд ли вернется.

Дибцева существует в прекрасном актерском ансамбле, ее окружают Инга Оболдина, Николай Фоменко, Алексей Розин, Лика Нифонтова и другие прекрасные артисты, и этот фарс из глубинки про выпадение из зоны виртуального комфорта в суровую действительность будет смотреться с большим интересом.

«Респект»

more.tv, 19 апреля

Ее обычно называют королевой соула, а некоторые авторитетные музыкальные издания США вообще объявляли ее величайшей певицей в истории. Арета Франклин в исполнении Дженнифер Хажсон номинировалась на лучшую женскую роль у Гильдии актеров США и могла бы получить приз, если бы у Джессики Честейн не было более выигрышного тематически образа скандальной проповедницы Тэмми Фэй.

Франклин прошла невероятный путь от девочки в церковном хоре к суперзвезде 60–70-х годов. Песня Here I Am (Singing My Way Home), записанная специально для фильма «Респект», боролась за «Грэмми» и «Золотой глобус», но вообще фильму не слишком повезло с наградами в этом сезоне. Зато это возможность узнать побольше о певице, которая в России известна относительно небольшому числу ценителей соула.

На Луну и обратно Фото: Bron Studios

«Оффлайн»

Okko, 27 апреля

Относительно недавно Никита Ефремов играл героя, ведущего двойную жизнь, — полицейского – серийного убийцу в «Хорошем человеке». В «Оффлайн» у Ефремова опять персонаж разряда Джекилл-Хайд. В одной ипостаси он — хлюповатый лох, которого кошмарит быковатый сосед. В другой — он… На самом деле, пока непонятно, кто именно. Но, возможно, он как-то связан с таинственной организацией, занимающейся очень серьезным и опасным оборотом наркотиков и имеющей отношение к большим деньгам. Или с неким хакером, который угрожает слить конфиденциальные денные в Сеть и шантажирует влиятельных людей, между прочим, имеющих к наркотрафику самое прямое отношение.