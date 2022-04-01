Сам себе шофер: среди новинок проката экранизация Харуки Мураками

Среди самых ожидаемых новинок российского кинопроката — номинированная на «Оскар» экранизация новеллы Харуки Мураками «Сядь за руль моей машины» от триумфатора Канн и Берлинале Рюсукэ Хамагути. Еще в залах покажут клаустрофобический нуар культового Патриса Леконта «Мегрэ и таинственная девушка» с Жераром Депардье в роли центрального героя знаменитой романной серии Жоржа Сименона. Поклонников мелодраматического жанра может заинтересовать новая лента Евы Хассон с Колином Фертом и Одессой Янг с интригующим названием «Роман служанки». А из фестивальных хитов вышел полнометражный дебют призера «Кинотавра» Григория Коломийцева «Чупакабра».

«Сядь за руль моей машины»

Режиссер: Рюсукэ Хамагути. В ролях: Хидэтоси Нисидзима, Токо Миура, Масаки Окада.

16+

Драма с чеховскими интонациями получила четыре номинации на «Оскар», два приза Канн, статуэтки BAFTA и «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке. Расширенная экранизация новеллы Харуки Мураками, открывающей сборник «Мужчины без женщин», представляет собой ревизионистское роуд-муви, где курсирующий среди небоскребов старый красный «Сааб» становится и символическим убежищем, и исповедальной кабинкой, и лодкой Харона, и путевкой в новую жизнь.

Главный герой — режиссер и актер Юсукэ Кафуку (Хидэтоси Нисидзима) приглашен на театральный фестиваль в Хиросиму, чтобы поставить свою любимую чеховскую пьесу «Дядя Ваня», но положение обязывает, и в «нагрузку» ему выделяют личного шофера — юную, немногословную Мисаки (Токо Миура), которая поначалу кажется ему несколько странной, да и не слишком привлекательной. Постепенно между водительницей и пассажиром возникает важный диалог, а затем и дружба, готовая трансформироваться в роман. Взрослого мужчину и годящуюся ему в дочки девушку объединяет неотрефлексированный травматический опыт прошлого, вынуждающий смотреть сквозь эту призму на себя, свое настоящее и будущее.

Юсукэ потерял горячо любимую жену, светлой памяти которой мешают воспоминания о ее адюльтерах и (случайно в кустах оказался рояль) присутствие на съемочной площадке ее последнего бойфренда Такацуки (Масаки Окада), который, помимо прочего, совершенно не соответствуя по фактуре, должен сыграть пожилого эконома в пьесе об усадебной русской жизни. Важный, раз уж на него обратили внимание почти все рецензенты, момент немного из мыльной оперы ­— Юсукэ застал свою жену Ото с этим самым Такацуки, но, будучи человеком исключительной деликатности, никак не выдал своего присутствия и тихо ускользнул ночевать в отель.

Драма шоферки Мисаки также о стоически переживаемой заброшенности. Она жертва психически неуравновешенной матери, которая била ее за малейшую неаккуратность — отсюда навыки безукоризненного управления авто. Житейская коллизия, неприкаянность персонажей, звучащие наигранно монологи обнажают чеховский нерв драмы Хамагути: много и подробно выговариваясь, герои почти не способны слышать друг друга, содержательно только молчание, и только оно позволяет обрести голос.

«Чупакабра»

Режиссер: Григорий Коломийцев. В ролях: Платон Кузмич, Татьяна Князева, Карина Александрова.

12+

Полнометражный дебют призера «Кинотавра» Григория Коломийцева, премьера которого прошла в Сан-Себастьяне, — сумрачная остросоциальная драма, отсылающая к целому корпусу киноработ, от Андрея Звягинцева и Юрия Быкова до Адильхана Ержанова и якутских режиссеров, усиленная финальным сожжением дома, которое уже сравнивали со сценой с несчастной коровой в «Андрее Рублеве» у Тарковского.

В центре 75-минутной киноновеллы — предоставленный самому себе девятилетний Андрей, ребенок из проблемной семьи, живущий с пьющим и не признающим его отцом и беспомощной, инфантильной матерью в удручающе-убогой малогабаритке в живописном захолустье. Все разговоры взрослых крутятся вокруг какого-то метафизического города, где и работа есть, и магазины. Мальчик дни и вечера напролет бессмысленно слоняется по поселку, собирая бутылки, или поводит время на берегу моря, подолгу бросая в воду камни.

Однажды он встречает дикую собаку, которую принимает за Чупакабру, мифическое существо, которое, как считают в народе, нападает на домашних животных и питается их кровью. Между ними завязывается дружба, но вскоре Андрей находит собаку мертвой — ее убивают из-за нападения на скот сельчан. Глубинной субстанцией становится образ заброшенного «края земли», безнадежного поселкового житья-бытья: снятые статичной камерой герои не то что не сближаются, а будто убегают друг от друга, виды восточного Крыма (а съемки происходили на полуострове) выглядят как в романтических коктебельских стихах Максимилиана Волошина — «безысходный, как плач теней, голос моря, полынные луга с горелыми, ржавыми, бурыми травами, путь в звере и в синей звезде».

«Роман служанки»

Режиссер: Ева Хассон. В ролях: Одесса Янг, Джош О’Коннор, Сопе Дирису, Оливия Колман, Колин Ферт.

18+

Многообещающе озаглавленная в русском прокате мелодрама Евы Хассон (оригинальное название «Материнское воскресенье») начисто лишена остроты. Медитативный, созерцательный байопик, со всех сторон любующийся своей героиней — вымышленной писательницей Джейн Фейрчайлд (Одесса Янг), чья заслуживающая всяческого уважения персона выковалась, а вернее, выточилась из мраморной глыбы социального неравенства.

Успешная селф-мейд умница, одетая по последней моде, дает интервью чернокожему светскому репортеру, посвящая восторженных почитателей в биографические подробности творческого становления. Росла-училась, получила в дар печатную машинку, умолчание, печальный взгляд, и камера воскрешает главный, но тщательно-скрываемый эпизод, произошедший в аристократическом английском поместье. Дом в стиле Тюдорского Возрождения, трапеза со сменой блюд, пожилой Колин Ферт в профиль в «вольтеровском» кресле, Джейн в отглаженных манжетах обслуживает господский обед. Завтра Материнское воскресенье, и девушка должна поехать навестить родных, но вместо этого отправляется к аристократу Полу Шерингаму (Джош О’Коннор). Молодые люди не могут оторваться друг от друга, в то время как родители Пола и его невеста Эмма (Эмма Д’Арси) ждут его на пикнике. Девушка влюблена, своему избраннику вроде бы тоже нравится, он бы рад появляться с ней в свете и связать судьбу, но «должен стать адвокатом и жениться на Эмме».

«Мегрэ и таинственная девушка»

Режиссер: Патрис Леконт. В ролях: Жерар Депардье, Мелани Бернье, Аврора Клеман, Эрве Пьер.

16+

Клаустрофобическая ретродрама от автора «Девушки на мосту» и «Вдовы с острова Сен-Пьер», обладателя «Сезара», лауреата Венеции и Канн, меньше всего напоминает детектив — поскольку поиск убийцы здесь сразу же уходит на второй план. Решенный экспрессионистскими средствами нуар являет зрителю теневую сторону «города мечты» — морги, задворки, комнатушки на чердаке воссоздают мир той самой затерявшейся, никому не нужной провинциалки, чье заколотое тело, облаченное в вечернее платье, обнаруживают ночью на одной из парижских улиц. Дело поручают утратившему вкус жизни, по-стариковски неторопливому комиссару с набережной Орфевр (грузный Жерар Депардье с грустными глазами). Обросший, по собственному же признанию, с годами броней, он берется за расследование без особого энтузиазма, но постепенно оно обретает для него личный характер — в лице несчастной Луизы герой романной серии Жоржа Сименона видит миллионы таких же напрасных, растоптанных социумом жертв.