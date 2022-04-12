Мульт пик: «Мальчик-дельфин» лидирует среди новинок

Несмотря на то, что лидером российского проката остается «Финник», лучший старт среди новинок показал его прямой конкурент — семейный российско-турецкий анимационный проект «Мальчик-дельфин», дебютировавший со сборами в 42 млн рублей со второй строчки бокс-офиса. Долгожданная премьера нового фильма дуэта Дэниелов «Всё везде и сразу» достигла четвертой позиции, заработав 26 млн рублей на старте. В топ-10 вошла режиссерская версия хита 2017 года Клима Шипенко «Салют-7», выстрелив накануне Дня космонавтики.

Дельфин без русалки

Мультфильм о домовом и его подруге пополнил свою копилку еще на 49 млн рублей, его общая касса перевалила за 330 млн. Вторую строчку заняла лучшая из новинок уикенда, анимационный проект «Мальчик-дельфин». Российско-турецкий мультфильм заработал в стартовую четырехдневку 42 млн рублей, получив 301,8 тыс. рублей на предпродажах. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», это превосходит показатели референсов, таких как «Принцесса и дракон» и «Огонек-Огниво».

Как рассказала «Известиям» президент КАРО Ольга Зинякова, на следующей неделе у новинки есть все шансы перегнать «Финника».

— Анимация очень понравилась зрителям. Это хороший семейный мультфильм, который рассказывает о дружбе и взаимопомощи, — добавила она.

Другая амбициозная новинка, фантастическая экшен-комедия «Всё везде и сразу» от творческого тандема авторов «Человека –швейцарского ножа» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта с Джейми Ли Кертис в роли противной налоговички и звездой «Крадущегося тигра» Мишель Йео записала на свой счет 26 млн рублей, что позволило ей занять четвертую строчку в рейтинге лучших релизов уикенда. И хотя у фильма самая низкая средняя заполняемость в первой пятерке (девять человек на сеанс), по мнению аналитиков «Бюллетеня кинопрокатчика», есть перспектива неплохо отработать вдолгую за счет отличного «сарафана». С этим соглашается Ольга Зинякова: по ее мнению, релиз «дошел до своего зрителя и получил отличный сарафан».

— Это обстоятельство позволит ему добрать кассу на следующей неделе, — отметила эксперт, добавив, что опередивший новинку Дэниелов всего лишь на одну позицию «Анчартед» также «продолжает работать на «сарафане», а очков обеим лентам добавляет прекрасный звездный состав».

Что же касается предпродаж, то на них «Всё везде и сразу» заработал 281,3 тыс. рублей. Это больше, чем было у драмы «Минари» (269 тыс. рублей, стартовые сборы — 4,2 млн), но меньше показателей других проектов компании «Вольга» —«Кошачьи миры Луиса Уэйна»(298,8 тыс. рублей, стартовые сборы — 8,6 млн) и «Легенда о зеленом рыцаре» (630,6 тыс. рублей, стартовые сборы — 20,4 млн).

Мама и бабушка немного не в себе

Заметный старт продемонстрировал финско-шведский триллер Ханны Бергхольм «Скрежет» о юной гимнастке и ее одержимой порядком и красотой матери. Ужасы, происходящие не в каком-нибудь замке с привидениями и не в подвале заброшенной деревенской лачуги, а в образцовых интерьерах как из шоу-рума «Икеи», заработали 7 млн рублей за стартовую четырехдневку и заняли седьмую строчку чарта.

— Этот психологический хоррор уже оценили многие мировые критики, особым образом он прозвучал на престижном фестивале «Сандэнс», — онапомнила Ольга Зинякова.

Она добавила, что «жанр боди-хорроров, концентрирующий внимание на человеческом теле и его модификациях, в последнее время всё больше и больше востребован, в том числе и среди российской аудитории».

— «Скрежет» отлично держит в напряжении, и у него есть все возможности сыграть вдолгую — дополнила эксперт.

Топ-12 также замыкает ужастик о противоборстве женщин в семье — хоррор «Бабушка» Пако Пласа с 85-летней звездой подиума 1960-х Верой Вальдес. Лента о дочернем долге и старушечьих бесчинствах заработала 5,3 млн рублей.

И просто космос

На девятой позиции с кассой 6,2 млн оказалась режиссерская версия хита 2017 года Клима Шипенко «Салют-7» с Павлом Деревянко, Владимиром Вдовиченковым, Оксаной Фандерой и Любовью Аксеновой.

По мнению Ольги Зиняковой, успех в повторном прокате уже перестает быть новостью.

— Важно, что «Салют-7» был показан в кинотеатрах именно в режиссерской версии и накануне Дня космонавтики, — заметила она в беседе с «Известиями», добавив, что «заново прожить захватывающую историю космической станции для российских зрителей стало особенно актуальным».

В числе ожиданий ближайшего уикенда — криминально-философский триллер Евгения Григорьева «Подельники» с Павлом Деревянко и Юрой Борисовым. Также в будущие выходные любители анимэ и японской культуры смогут оценить красивый релиз «Красавица и дракон». В отечественной драме «Пласт» в главных ролях можно будет увидеть Владимира Вдовиченкова и Кирилла Кяро. Французскую драму «Закат» с Шарлоттой Генсбур и Тимом Ротом оценят любители фестивального кино. Отечественные комедии «Добро пожаловать в семью» и «Родители строгого режима» подойдут для семейного похода в кинотеатр.