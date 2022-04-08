Не везде, но сразу: в прокате долгожданная экшн-комедия дуэта Дэниелов

Среди самых ожидаемых киноновинок — фантастическая экшн-комедия Дэна Квана и Дэниела Шайнерта «Всё везде и сразу», в которой героиня Мишель Йео то и дело влипает в феерически нелепые ситуации, путешествуя по игровым мультивселенным и периодически натыкаясь на различные версии себя. К событийным релизам нужно отнести и основанную на реальных событиях военную драму от автора «Человека дождя», оскароносного режиссера Барри Левинсона — «Гарри Хафт: Последний бой».

«Всё везде и сразу»

Режиссер: Дэн Кван, Дэниел Шайнерт. В ролях: Мишель Йео, Джейми Ли Кертис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй, Джеймс Хун

18+

Жанр новой ленты режиссерского тандема Дэниелов, прославившихся благодаря фильму «Человек — швейцарский нож», определяется как фантастическая экшн-комедия, хотя в ней можно найти элементы семейной драмы, буффонады и даже боевика.

В центре сюжета — владелица небольшой прачечной, королева проигрыша Эвелин Вонг (Мишель Йео). Проснувшись однажды утром, она обнаруживает, что ее зыбкий миропорядок рассыпается в прах: муж подает на развод, дочка настаивает на официальном браке с подружкой, кроме того, к Эвелин является налоговый инспектор и сообщает, что квартиру и бизнес отбирают за долги. Привыкшая не удивляться выходкам своего сумасшедшего семейства, женщина лишь вяло кивает, когда муж вдруг признается, что он всемогущий спаситель из мультивселенной, и требует совершить ритуал, незаметно переобувшись у налогового инспектора под столом.

Внезапно у Эвелин открываются сверхспособности, позволяющие ей драться как ниндзя и путешествовать по параллельным мирам, в которых она встречает альтернативные версии себя. Оказывается, в других мирах записная неудачница проживает жизнь известной актрисы, мастера боевых искусств, оперной дивы, небесного божества и пенсионерки, у которой вместо пальцев сосиски.

Фантасмагорический калейдоскоп абсурда бросает героине вызов — она должна спасти существующий в другом мире аватар своей дочери Джой (Стефани Сюй), которая, как выясняется, является воплощенным демоном Джоджучубакой, как хамелеон меняющей непревзойденные в своей нелепости образы и проповедующей о добре и зле.

Как рассказывают соавторы, на идею фильма их вдохновили рисунки художника Манабу Икеды, чей замысловатый, болезненно максималистский стиль создает образы, не укладывающиеся в голове, и необходимость преодолеть хаос, отрефлексировать одолевающую мир гипертревогу.

«Главное смысловое зерно, являющееся метафорой того, что мы сейчас переживаем в обществе, — это информационная перегрузка, некое тянущее чувство, — рассказывает Дэн Кван. — Люди говорят, что устали сопереживать. Но я чувствую, что это было и до пандемии: у всех слишком много забот, связующая нить как будто теряется. Понимание этого стало последним ключиком к фильму, превратив его в историю о сопереживании посреди хаоса».

«Гарри Хафт: Последний бой»

Режиссер: Барри Левинсон. В ролях: Джон Легуизамо, Питер Сарсгаард, Бен Фостер

18+

История знаменитого польского боксера Гарри Хафта. Эксперты Международного кинофестиваля в Торонто оценили ее как лучший за последние четверть века фильм для кинотеатров оскароносного автора «Человека дождя» и «Спящих».

Невообразимо трагичная, душераздирающая и в то же время вдохновляющая лента основана на реальных событиях: боксера-тяжеловеса заставили участвовать в смертельных боях со своими соотечественниками перед военнослужащими вермахта. Бои происходили в концлагере Явожно, который располагался на угольной шахте к северу от Освенцима. Хафт провел там в общей сложности 76 боев.

Из-за наступления Советской армии тысячи заключенных лагеря в Явожно отправили маршем смерти в Германию. По дороге Хафту удалось скрыться. В бегах он убил купающегося немецкого солдата и надел его форму.

В фильме Левинсона ужасы Освенцима остались далеко в прошлом, однако память о них продолжает преследовать главного героя. Теперь он выйдет на ринг против культового Рокки Марчиано. Бокс для Хафта — это всего лишь шоу, он выступает, чтобы найти девушку, с которой его разлучила война. Режиссер рассказывает, что замысел ленты родился из детских воспоминаний: когда он был ребенком, его семья приняла в свой дом выжившего в концлагере заключенного.

«История Гарри Хафта напомнила о тех ужасных ночах, когда я слышал о душераздирающих страданиях человека, поселившегося у нас в доме. Тогда я не понимал, что с ним произошло. Только спустя годы я узнал, что он пережил холокост. Многие из тех, кто выбрался из лагерей, всю оставшуюся жизнь не находили покоя. Избавиться от воспоминаний непросто. Нашим фильмом мы решили задать всего один вопрос: какой может быть цена выживания?» — рассказывает Барри Левинсон.

За музыкальное сопровождение фильма отвечал оскароносный композитор Ханс Циммер. Первую золотую статуэтку он получил в 1995 году за саундтрек к анимации «Король Лев», а вторую — в 2022 году за «Лучший оригинальный саундтрек» к фильму «Дюна».

«Бабушка»

Режиссер: Пако Пласа. В ролях: Альмудена Амор, Вера Вальдес, Карина Колокольчикова, Марина Гутьеррес, Берта Санчес

18+

Атмосферный, покрытый благородной патиной готического романа хоррор «Бабушка» с 85-летней бразильской супермоделью, королевой подиума 60-х Верой Вальдес в главной роли — это новая, после длительного перерыва, большая киноработа испанского режиссера Пако Пласы.

Выстреливший с зомби-мокьюментари «Репортаж», снятом совместно с Жауме Балагеро, и некромантическим триллером «Уиджи: Проклятие Вероники», он некоторое время оставался в тени. Представленная на конкурсе фестиваля в Сан-Себастьяне и сделанная в классическом сеттинге испанского хоррора лента может разочаровать поклонников чистого жанра, потому что присущей ужастикам зрелищности с жуткими куклами, анатомическими повреждениями и пятнами крови на потолке здесь почти нет. Это камерный нуар, напоминающий скорее психологические триллеры, где предоставленная заботам молодых родственниц и подруг пожилая дама внезапно оказывается маньячкой и сущей ведьмой вроде джордановской «Греты» с Изабель Юппер, вышедшей в отечественный прокат с заголовком «В объятиях лжи».

Фабула этой непростой для зрителя истории начинается с банальной, житейской ситуации: работающая во Франции по контракту модели Сусана (Альмудена Амор) вынуждена поставить на паузу многообещающую карьеру — в Испании заболела ее старенькая бабушка. После перенесенного сердечного приступа Пиллар стала частично недееспособной, однако держать ее в больнице больше не имеет смысла, она нуждается в домашнем уходе.

«Мальчик-дельфин»

Режиссеры: Андрей Гоголев и Мохаммад ХейрАндиш

6+

Новый семейный релиз, напоминающий такие хиты проката, как «Лука» и «В поисках Немо», являет собой наглядное и даже анимированное подтверждение факта российско-турецкой дружбы. Дельфиненок с собачьим именем Снежок спасает мальчика, который выжил в авиакатастрофе, после чего они становятся верными друзьями.

Они весело проводят время, пока однажды им не начинает угрожать злобный Осьминог. Он изгоняет ребенка на берег, где ему приходится учиться жить по новым правилам. И тут на помощь снова приходит верный Снежок. Почти всё происходящее на экране сопровождает бодрый саундтрек, который написал композитор, аранжировщик и дирижер Иван Урюпин, автор музыки к «Белке и Стрелке» и «Умке на елке».