Поворот бюджета: зачем нужен закон о полном госфинансировании дебютов

Поправки в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» внесены окончательно: 1 апреля президент Владимир Путин подписал документ , который был внесен в Госдуму в прошлом октябре и принят в первом чтении в декабре. Теперь ряд фильмов может претендовать на 100-процентную господдержку производства и проката, хотя эксперты подчеркивают, что речь идет о временном решении. Кому закон поможет, а кто (и почему) встретил его с осторожностью — в материале «Известий».

Лучше всё же частично

До принятия поправок поддержка дебютов не могла составлять более 70% их производственного бюджета. Остальное должны были собрать продюсеры, будь то их собственные средства, деньги партнеров и инвесторов или, например, результат краудфандинга. Продюсеры не раз обращались к государству с предложениями целиком финансировать дебюты, ссылаясь на то, что начинающим авторам очень сложно найти средства на производство, а кинематограф в результате недосчитывается профессионалов. Сторонники же свободной конкуренции говорили, что государственная поддержка ставит участников рынка в неравные условия: одним надо возвращать затраты, а другим нет, потому что деньги не их. И что режиссеры должны изначально предлагать конкурентоспособный продукт, который будет так или иначе окупать затраты.

Поправки в закон предусматривают возможность 100-процентного государственного финансирования производства и проката дебютных художественных, документальных и анимационных фильмов режиссеров — выпускников профильных государственных вузов в течение пяти лет после получения ими высшего образования. Поддержку предлагается предоставлять и научно-популярным фильмам, уникальным авторским анимационным фильмам (в исключительных случаях, с учетом художественной и культурной значимости проекта) и иным фильмам. Такая субсидия из бюджета «станет хорошим стартовым капиталом для молодых авторов, которым всегда непросто найти средства на проекты», отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Поворот бюджета Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— То, что сфокусированы дополнительное внимание, деньги и ресурсы на дебюты — это очень важно, я это приветствую и поддерживаю, — сказал «Известиям» продюсер Сергей Сельянов. — Но обратите внимание, в законе написано, что финансирование — до 100%, а не просто 100%. И я надеюсь, что 100-процентное финансирование никогда не будет применяться на практике, за редким исключением, в исключительных случаях. Продюсер, с моей точки зрения, всегда должен нести определенные риски, в том числе финансовые.

Сергей Сельянов отметил, что экспертное жюри Министерства культуры качественно выполняет свою работу, поэтому для 100-процентной поддержки, даже если она понадобится, выбор будет производиться ответственно. Но конструктивнее будет, если объем поддержки будет ниже 100% — 50% или 70%, например. Чтобы были еще средства, которые сам продюсер заинтересован будет вернуть.

Не засохнуть без источников

Главный редактор и ведущий программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев отмечает, что принятие поправок к закону стоит считать временной, антикризисной мерой. У российского кинопрома в последние годы были три источника, обеспечивающие рост объема выручки, напоминает эксперт . Первый — зарубежный рынок сбыта, где Россия последовательно наращивала экспорт. Второй — кассовые сборы кинотеатрального проката внутри страны. Третий — доходы от платформ. Это те средства, которые можно инвестировать в производство.

Поворот бюджета Фото: РИА Новости/Артем Житенев

— В пандемию, а теперь и в результате санкций источники рискуют обмелеть, — считает Иван Кудрявцев. — Экспорт сейчас сильно снизился. Перспектива кинотеатрального трафика неясна. А платформы не всегда готовы вкладывать силы в дебюты, это не их основной рацион . Им сейчас нужно удержать абонентскую базу, накопленную за время пандемии: из-за проблем с платежными системами часть подписчиков может уйти. Значит, сейчас нужно поддержать самые уязвимые секторы кинематографа, и один из них — дебютное, молодое кино. Вкладываясь в него, продюсер рискует абсолютно всем.

Дебютанты, добавил эксперт, чаще всего хотят экспериментировать с серьезными авторскими темами и формами. На этом трудно заработать, если нет крупных международных рынков сбыта и возможности участвовать в главных мировых фестивалях. То же и с социально значимым кино: у него не всегда есть большой коммерческий потенциал.

— Стратегически, безусловно, подпорку даже у этих уязвимых секторов однажды нужно будет убрать, — полагает Иван Кудрявцев. — Всем нужно будет оказаться «в рынке». Но не сейчас — это точно. Выживание отрасли — это открытие новых имен, и эту инвестицию должно взять на себя государство. А студии подтянутся, вложатся в маркетинг, продажу этих фильмов.

Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев согласен, что в России давно существует проблема выхода дебютантов на большой рынок, поэтому меры по увеличению их поддержки обсуждаются не первый год. Не у всех дебютантов есть выход на продюсеров, которые бы помогали им преодолевать те или иные барьеры.

Поворот бюджета Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Сейчас нам нужно производить значительно больше контента, чем раньше, поэтому данная мера выглядит совершенно логично , — считает Александр Нечаев. — Если посмотреть, какие картины дебютантов Минкультуры поддержало, например, в прошлом году, то там довольно богатая палитра. Индустрия заинтересована, чтобы качественного нового кино было больше, так что решение — правильное.