«Будем стараться, чтобы окупались 50–60% российских фильмов»

Нужно вернуть людей в кинозалы на отечественные фильмы, считает Владимир Досталь. Почетный президент Гильдии продюсеров России сообщил, что сейчас в прокате окупается 7–10% российских картин, но он надеется довести этот показатель до 50–60%. Об этом, а также о работе продюсеров и о деятельности гильдии, которой в этом году исполняется 25 лет , Владимир Досталь рассказал в интервью «Известиям».

«Переход к продюсерскому кинематографу был единственным выходом»

— Вы с 1987 по 1998 год возглавляли «Мосфильм». Было очень тяжело руководить гигантом кинопроизводства в эту переломную эпоху?

— Безусловно. Оставаясь государственной, киностудия долгие годы должна была выживать самостоятельно . Первым делом «Мосфильм» перешел на хозрасчет. Некоторые цеха были выделены в самостоятельные предприятия.

А главное — нам предстояло доказать и отстоять право на свою фильмотеку. За более чем 90 лет «Мосфильм» выпустил около 2,5 тыс. полнометражных фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд мирового киноискусства. К сожалению, в постсоветское время многим студиям не удалось сохранить свои права на сделанные ими картины, и в ходе приватизации они перешли к Госфильмофонду. Кинокомпании же, создавшие их, стали банкротами.

Будем стараться Онлайн-чтение в студии в «Мосфильме» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Мосфильм» — одна из немногих киностудий, кто сохранил свое достояние и продолжил развиваться . В 2001 году мы добились, чтобы права на коллекцию были закреплены за компанией законодательно: появилось распоряжение правительства РФ о киноконцерне «Мосфильм». Это позволило студии пережить трудные годы. Сегодня «Мосфильм» — крупнейшая киноорганизация не только в России, но и в Европ е.

— В 1990-е отечественное кино находилось в упадке, а дефолт 1998 года совсем добил его. Но именно в то время появился продюсерский кинематограф. Можно ли сказать, что это сформировало основу современной российской киноиндустрии?

— Переход к продюсерскому кинематографу был единственным выходом . Мировая практика показала эффективность этой возможности. Основными «зачинщиками» в решении вопроса стали тогдашние организаторы кинопроизводства — директора картин. С начала 1990-х годов им пришлось практически с нуля возрождать отрасль.

Государство тогда оказало большую помощь, приняв закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». В нем закреплено определение «продюсер фильма» . Это физическое или юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за финансирование, производство и прокат картины.

«Господдержка кинематографа требует изменений»

— Вы были создателем и первым президентом Гильдии продюсеров России. Чего хотели вы и другие деятели кино, работавшие в этой сфере, объединяясь в профессиональное сообщество?

— Думаю, для ясности стоит сначала сравнить пути создания аудиовизуальной продукции в СССР и России. В Советском Союзе было 16 студий, снимающих художественные фильмы. В их состав входили творческие объединения. В каждом формировался годовой тематический план производства, который затем изучался на худсовете объединения или всей студии и направлялся в главную редакцию студии, а также ее директору. Оттуда одобренный план попадал на утверждение в Министерство культуры СССР.

После этого формировались съемочные группы, согласовывались сценарии. Худсовет объединения рассматривал пробы актеров, а худсовет студии — уже утверждал их на роли. По завершении фильма режиссер показывал его худсовету объединения и ждал оценку, причем нередко замечания составляли несколько страниц. Далее фильм отсматривался худсоветом студии и, если он всех устраивал, посылался в Министерство культуры. И только после получения одобрения в этом ведомстве картина сдавалась в Главкинопрокат.

— Сейчас процесс проще?

— Он завязан на продюсере . Сейчас продюсер (или руководитель студии) принимает решение о создании фильма, приглашает сценариста и заказывает ему сценарий. Это первый вариант. Второй — когда сценарист, иногда вместе с режиссером, сам предлагает продюсеру заявку или готовый сценарий. Далее продюсер ищет финансирование: подаются заявки в Министерство культуры или Фонд кино, а возможно — частным инвесторам или в банки.

Будем стараться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Получив средства, продюсер запускает ленту в производство, а потом осуществляет контроль на всех этапах — от формирования состава съемочной группы до утверждения готового фильма . Прокатное удостоверение выдает Минкультуры. Затем продюсер договаривается с прокатчиком.

Когда я объединял коллег в Гильдию продюсеров России, то первое, что нам всем требовалось в тот момент, — разработать соответствующие действующему законодательству договоры со всеми участниками кинопроцесса .

— При создании гильдии вы ратовали за «справедливость, законность и мораль во имя искусства». Получилось ли соответствовать?

— Здесь всё зависит от образованности и профессионализма каждого конкретного продюсера.

Фото: Гильдией продюсеров России Владимир Досталь

— Выражение «продюсерское кино» зачастую имеет негативный оттенок. И дискредитируют профессию те люди, которые называют себя продюсерами, но при этом не понимают, по каким законам существует кино. Вас это не смущает?

— Смущает. Но пока им дают деньги, да еще и без обязательств возврата, ситуацию не исправить. Вообще государственная финансовая поддержка кинематографа требует изменений. Поддерживать надо кинообразование, первые фильмы выпускников профильных вузов, картины для детей и юношества, строительство кинотеатров — в том числе мобильных, на 100–150 мест. В СССР было 40 тыс. киноустановок, а сейчас — 4,4 тыс. Продюсерам же пора учиться снимать не на государственные, а на заработанные или кредитные деньги . Тем более что таких возможностей благодаря интернету становится всё больше.

— А есть ли профессионал, которого вы бы назвали идеальным продюсером?

— Был такой продюсер Дино Де Лаурентис. Его фильмография говорит сама за себя: «Синий бархат», «Регтайм», «Кинг-Конг», «Ганнибал» и другие. Мне довелось поработать с ним над несколькими фильмами. Однажды у него в кабинете я увидел шкаф, заставленный двумя сотнями папок. Спросил: «Что это?» Он ответил: «Это киносценарии, которые я еще не снял». В этой фразе — весь Дино.

«Зритель полюбил Петрова»

— Что дает гильдии членство в Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF)?

— Очень важно упоминать о российском кино на международной арене. Это доказывает, что мы существуем. Кроме того, без членства в FIAPF Россия не имела бы возможности аккредитовывать свои фестивали по их шкале , что влияло бы на фестивальный рейтинг в худшую сторону.

В 1997 году мы платили за членство в FIAPF около €20 тыс. в год. Сейчас, насколько мне известно, нам уменьшили сумму взносов. Коллеги пошли нам навстречу, понимая сложность ситуации с кинопроизводством в России.

— Как вы справляетесь с последствиями пандемии?

— Она отрицательно повлияла на весь кинопроцесс, но особенно сказалась на кинотеатрах. Хотелось бы, чтобы поддержка государства помогла нам сохранить киносеть .

— Насколько эффективно удается противодействовать незаконному использованию объектов интеллектуальной собственности, проще говоря — нарушению авторских прав?

— Некоторые подвижки в этом деле есть. Хотя, например, «Ленфильм» долгие годы не мог вернуть свою золотую коллекцию картин. Это было и несправедливо, и незаконно.

— Борьба с пиратством не заставила вас опустить руки?

— Эта тема актуальна всегда. Сейчас есть ряд законодательных актов, которые могут помочь в решении проблемы, но нужны и изменения судебной системы. В вопросах пиратства ей стоит стать мобильнее и жестче .

— На какую аудиторию сейчас в первую очередь обращают внимание продюсеры?

— Делаем упор на детей, молодежь, людей пожилого возраста. Главное — заинтересовать качеством.

Будем стараться Актер Александр Петров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Как объяснить тот факт, что теперь мечтой продюсера стал актер Александр Петров?

— Зритель его полюбил .

— Почему продюсеры не делают ставку на ветеранов кино? Или они зависимы от актерских агентов, которые просто не знают фамилий корифеев?

— Настоящих продюсеров — а их не так много — «ветеранство» актера не смущает. Некоторые же в погоне за экономией средств сокращают количество съемочных смен до минимума. А возрастные актеры в таком ритме работать не могут, да и не должны . Это — халтура.

— Как вы относитесь к патриотической составляющей в кино?

— Сама по себе она в кино не лишняя. Всё зависит от художественных качеств этой составляющей, а их уже оценивает зритель .

Нам нужно вернуть людей в кинозалы на отечественные фильмы . Решение этого вопроса в первую очередь зависит от самих членов Гильдии продюсеров. Сейчас в прокате окупается 7–10% российских фильмов. Этот показатель надо бы довести хотя бы до 50–60% . Будем стараться.