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Ловец снов: как бородач из Новой Зеландии стал главным киносказочником мира

Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон начинал с малобюджетных фильмов ужасов
Фото: Global Look Press/Ik Aldama
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Ловец снов: как бородач из Новой Зеландии стал главным киносказочником мира
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2021-10-29 20:23:17
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31 октября исполняется 60 лет Питеру Джексону, постановщику «Властелина колец» и «Хоббита», самому известному новозеландцу на планете. «Известия» вспомнили, как сын простого рабочего за 10 лет преодолел путь от любительского кино до самых больших бюджетов, и о том, почему нам так не хватает замолчавшего в последнее время режиссера.

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Кинорежиссеры по своему происхождению делятся на три большие (хотя и неодинаковые по размеру) группы. Во-первых, это бывшие актеры, операторы, сценаристы и прочий кинематографический люд, уже познавший волшебный мир изнутри, но не во всей, так сказать, полноте творческой власти. Во-вторых, это люди, решившие, что кино — просто лучший для них способ самовыражения, хотя при другом стечении обстоятельств это могла бы быть литература или живопись. Таким был, например, Андрей Тарковский. А есть такие, для которых кино — с самого детства — единственный инструмент познания мира, единственная религия, наука, пища для ума (и те только для ума). Те, кто в 14 лет смотрит по 20 фильмов в неделю (без учета пересмотров) и ночует в кинозале или видеосалоне. Самый известный пример такого рода — разумеется, Тарантино. Но и Питер Джексон тоже.

Родители — нижний сегмент среднего класса, типичные «синие воротнички» — отдали Питеру 8-миллиметровую камеру, которую им подарил приятель. Быстро стало понятно, что ничего, кроме фильмов, юного Джексона заинтересовать уже не может. Бросив школу в 16, Питер долгих семь лет работал в местной газете фотогравером — работа, требующая усидчивости, зато оставляющая массу свободного времени. Которое юноша, разумеется, проводил в компании друзей и с кинокамерой в руках — уже 16-миллиметровой, купленной на собственные сбережения.

Ловец снов
Питер Джексон на съемках «Властелин колец: Возвращение короля»

Питер Джексон на съемках фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Фото: Global Look Press/FilmStills.net/www.filmstills.net
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В 25 он снимает «Инопланетное рагу» — полупрофессиональный треш-капустник про вторжение инопланетян в Новую Зеландию. «Полупрофессиональный», а не «любительский», потому что на этапе постпродакшна материал увидели в новозеландском ведомстве кинематографии, дали денег на доработку и отправили готовый продукт на каннский кинорынок. Следующие две ленты — «Познакомьтесь с Фиблзами» и «Живая мертвечина» — закрепили за Джексоном репутацию отвязного (но не отмороженного) кинофрика, способного за три копейки рассказать увлекательную, невероятную и слегка дикую историю — одним словом, сказку.

Впрочем, и не за три копейки тоже. Конечно, «Небесные создания» (1994) сказкой не назовешь — это основанная на реальных событиях мрачноватая криминальная драма о двух влюбленных друг в друга школьницах, которые убивают мать одной из них. Кстати, именно в этом фильме дебютировала в кино Кейт Уинслет. Но зато киношный мир понял — появился еще один режиссер, способный работать с любым материалом — лишь бы ему было интересно.

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Вопрос «Как малоизвестному постановщику доверили такой мегапроект, как «Властелин колец», изначально лишен смысла. Во-первых, Голливуд во все времена перетягивал в свой мир больших денег независимых режиссеров, если последние добились успеха и не были слишком строптивыми. Свежая кровь, знаете ли, всегда нужна. Во-вторых, экранизация Толкина вовсе не рассматривалась продюсерами как нечто грандиозное по определению — да, блокбастер, но не более того. (Бюджет каждого из трех фильмов едва превышал 90 млн, у вышедшего примерно в то же время «Человека-паука» — в полтора раза больше.) И в-третьих, у Джексона была мечта, а свои мечты он привык реализовывать.

У «Властелина колец» была непростая судьба. Братья Вайнштейны из Miramax, к которым Джексон пришел сперва, одобрили идею одночастного фильма, в котором отсутствовала половина персонажей книги, а Рохан и Гондор были одной страной. Джексона такой вариант не устроил, и он отправился искать понимания в New Line Cinema, где ему задали вполне логичный вопрос: а зачем вы принесли нам экранизацию трилогии в виде одного фильма? Нужно снимать три.

Ловец снов
Питер Джексон на съемках фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Питер Джексон на съемках фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Фото: Global Look Press/FilmStills.net/www.filmstills.net
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О художественных достоинствах трилогии принято вежливо спорить. Да, прорывом в киноискусстве «Властелина колец» назвать сложно. Но дело совершенно в другом. Романы Толкина — не просто великая литература, это еще очень сложно придуманный вещный мир. Десятки рас и народностей, глубокая — на тысячелетия — история, густая кольчуга связей, отсылок, мифов. Перед интерпретатором такого текста всегда встает соблазн ограничиться внешней, деятельной стороной повествования: битвами, чудесами и любовными линиями.

Джексон пошел по другому пути: испытывая не только интерес, но и уважение к тексту Толкина, он попытался воссоздать на экране максимально детализованный мир Средиземья, быстро и без оговорок погрузить зрителя в толкиновский легендариум. Тысячи луков, десятки тысяч стрел, комплектов одежды и боевых лат, гектары национальных парков Новой Зеландии, обустроенных под вымышленные земли, — тщательность, с которой Джексон и его команда подошли к работе над трилогией, стоит, пожалуй, не меньше, чем преимущественно абстрактная «гениальность».

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В мире сказок

Огромный успех «Властелина колец» — и коммерческий и творческий («Возвращение короля» повторило рекорд «Титаника» и «Бен-Гура» по количеству «Оскаров» за один фильм — 11 статуэток) — заставил всех, без преувеличения, замереть в ожидании: а за что возьмется Джексон следом? Помнили про его любовь к «Кинг-Конгу» (он должен был снимать ремейк еще до «Властелина колец», но не срослось), но многим почему-то казалось, что новая история будет — на контрасте — более камерной.

Джексон решил идти проторенным путем. Тем более что новая версия совместных приключений блондинки и обезьяны получилась вполне убедительной, хотя и несколько затянутой. А для скептиков Джексон снял «Милые кости», ленту, напомнившую всем юность режиссера, — правда, в крупнобюджетной упаковке.

Ловец снов
Питер Джексон на съемках фильма «Милые кости»

Питер Джексон на съемках фильма «Милые кости»

Фото: DreamWorks SKG

Вопрос о том, будет ли снят «Хоббит» — приквел «Властелина колец» — и кто его будет снимать, возник сразу же после триумфа «Возвращения короля». То, что без Джексона в том или ином качестве не обойдется, было понятно. Но снова садиться в режиссерское кресло Джексон первоначально не собирался — по крайней мере на словах. Однако пришлось. Повесть Толкина — тонкая книжка, вдвое тоньше любого из томов «Властелина». Джексон, однако, решил и из этого делать трилогию.

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Вопрос «зачем», разумеется, имеет чисто риторический характер — достаточно посмотреть на кассовые сборы. Первая часть — миллиард, вторая — миллиард без малого, третья — еще столько же. Ничего, что «ядерные» поклонники Толкина пришли в ужас — в конце концов не они делают бокс-офис.

Человек, снявший шесть из ста самых кассовых фильмов в истории, разумеется, — один из самых состоятельных кинематографистов мира. У него гигантское поместье в Новой Зеландии и коллекция ретросамолетов. Он, безусловно, самый известный новозеландец за пределами своей родины, и его вклад в развитие страны не только культурный, но и экономический: «толкиновский туризм» (до пандемии, конечно) стал существенной строкой национального дохода. У него, наконец, безупречная личная репутация — вещь в эпоху «культуры отмены» немаловажная: прочный союз с соавтором Фрэн Уолш, двое детей.

А что же кино? Джексон не снимает уже семь лет, если не считать документального кино. Фильм «Они никогда не станут старше» о солдатах Первой мировой удался, по любым оценкам. В конце ноября на канале Disney выйдет титанический (вновь в трех частях) проект о последнем годе существования The Beatles, основанный на уникальных архивных видеоматериалах. Но нет никаких слухов о новых художественных проектах, за исключением гипотетического «Тинтина-2» (к первой части этой анимации Стивена Спилберга по легендарным бельгийским комиксам Джексон приложил руку как продюсер).

Ловец снов
Питер Джексон получает звезду на голливудской Аллее славы

Питер Джексон получает звезду на голливудской Аллее славы, 2014 год

Фото: ТАСС/PA Images/Lionel Hahn

Возможно, он просто устал. А может быть — такое тоже бывает, хотя и нечасто — ощущение от того, что уже всё сделано, оказалось всепобеждающим. Во второе верить бы не хотелось — мало кто так, как Питер Джексон, умеет рассказывать сказки взрослым.

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