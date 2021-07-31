Старый новый фильм: какую кассу приносят повторные показы классики

Повторные релизы фильмов стали серьезным подспорьем для кинотеатрального бизнеса этим летом . Из-за пандемии COVID-19 и смещения графиков фестивалей прокатчики испытывают дефицит новых картин, рассказали опрошенные «Известиями» представители отрасли. Ререлизы Рязанова, Тарковского, Меньшова и Верховена между тем собирают в прокате миллионы рублей . Однако, как отметили дистрибьюторы ретролент, дело идет нелегко, поскольку зачастую приходится преодолевать недоверие репертуарных директоров сетевых кинотеатров .

Зрители выбирают ретро

Повторные релизы — устойчивая тенденция лета 2021-го. В этот уикенд на больших экранах можно увидеть культовый оммаж Пола Верховена Альфреду Хичкоку «Основной инстинкт», также в планах прокатчиков — перевыпуски «Побега из Нью-Йорка» Джона Карпентера , «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара и «Римских приключений» Вуди Аллена. Кинособытием июля стали показы отреставрированных «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова и «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии , а в середине августа любителям отечественной классики представится возможность вновь лицезреть оскароносный хит Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе сети кинотеатров КАРО, повторный прокат лучших образцов мирового кино становится мейнстримом в Москве и Петербурге.

— Явление достигло таких масштабов, что нередко фильмы, запускаемые в прокат вторично, собирают десятки миллионов рублей, как это было, например, с франшизой «Властелин колец» , — сообщили «Известиям» в КАРО.

Старый новый фильм Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

По наблюдению аналитиков КАРО, это репертуарное направление стало серьезным подспорьем для кинотеатрального бизнеса в нынешнем году. С прокатчиками согласилась замгендиректора Госфильмофонда по научной работе Ольга Деревянкина, отметившая успех недавних перевыпусков фильмов «Берегись автомобиля» и «Июльский дождь» Марлена Хуциева. Она добавила, что запланированы восстановление и показ еще одного хита 1960-х — ленты «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова.

— Думаю, ретроленты в скором времени смогут составить конкуренцию современному кино — блокбастерам и анимированным приключенческим фильмам , — сказала «Известиям» Ольга Деревянкина.

В качестве аргумента собеседница привела факт возрастающей популярности ретроспектив на специализированных площадках — в кинотеатрах «Иллюзион», «Художественный», «Пионер», кинозалах Третьяковской галереи, летнем кинотеатре Garage Screen.

Старый новый фильм Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— На просмотры фильмов раннего советского периода и даже немых картин активно ходит молодежь, причем не только учащиеся кинематографических вузов . А недавно в «Иллюзионе» показывали «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, пленочную версию, собралось много людей , — отметила Ольга Деревянкина.

Тарковский вместо кинофастфуда

Голливудские блокбастеры и семейные мультфильмы сегодня обеспечивают основную долю кассы, поэтому вводить старое кино в массовый обиход хотят далеко не все прокатчики .

По признанию одного из пионеров нового направления — руководителя компании «Арткино прокат», директора кинотеатра «Мир искусства» режиссера Сергея Тютина, при запуске отреставрированного ререлиза приходится продираться через сопротивление репертуарных директоров кинотеатров. Ведь на серьезный бокс-офис здесь все же рассчитывать не приходится. Кроме того, в России не хватает художественных кинотеатров , специализирующихся на показе классики и не зависящих от крупных дистрибьюторов.

— Сейчас художественных кинотеатров в России — не больше десятка. Самый значительный по размеру — это, наверное, «Победа» в Новосибирске: там семь залов и в совокупности 1100 мест. Есть такие кинотеатры в Москве («Художественный», «Мир искусства», «Пионер», «Иллюзион»), в Ростове-на-Дону («Горизонт») , — отметил эксперт.

Старый новый фильм Кадр из фильма режиссера Марлена Хуциева «Июльский дождь» Фото: Искусство кино

Говоря о кассе, Сергей Тютин привел следующие цифры:

— «Кин-дза-дза!» собрал около 500 тыс. рублей, «Москва слезам не верит», надеемся, соберет более миллиона. Самые коммерческие из отечественной классики — Марлен Хуциев и Андрей Тарковский. «Июльский дождь» достиг планки в 3,5 млн рублей, Тарковский собирает по 6 млн. Но лучше идет зарубежная классика — перевыпуски «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, «Любовного настроения» Вонг Кар-Вая, «Вспомнить все» Пола Верховена давали от 5 до 10 млн .

Несмотря на все сложности, у повторного проката хороший потенциал, предположил собеседник «Известий». Увеличивающаяся конкуренция стала подталкивать крупные сети к выработке оригинального контента для нишевых аудиторий. Многих вдохновил успешный пример программы «КАРО.Арт» сети КАРО, которая продвигает авторское, экспериментальное и классическое кино: например, как подчеркнул Сергей Тютин, в кинотеатре «Октябрь» все стены завешаны афишами к фильмам Климова, Формана, Эмира Кустурицы и других мэтров.

Классика на безрыбье

Часть прокатчиков считает, что ретрорелизы хоть и набирают популярность, все же не станут драйвером бокс-офиса в стране . Их количество зависит от того, что происходит на мировом кинорынке.

Старый новый фильм Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Фильмы выпускали повторно в прокат и раньше, но гораздо в меньших объемах. Основная причина расцвета повторного проката — связанный с пандемией вакуум, когда кинотеатры открыты, но трафик небольшой , — рассказал «Известиям» основатель и директор кинотеатра «Англетер» (Санкт-Петербург) Стас Ершов.

Собеседник также напомнил, что многие прокатчики поставили хитовые релизы на «стоп» в ожидании лучших времен, а кроме того, из-за пандемии нарушился мировой фестивальный график .

— Каннский фестиваль в этом году сдвинулся с мая на июль, а это значит, что лучшие фильмы программы попадут в кинотеатры не летом, как это бывало в допандемийные времена, а в сентябре-ноябре . До этого времени ничего не остается, кроме как крутить старое кино, на которое при плотном репертуаре, как правило, просто не хватает сеансов.

Старый новый фильм Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В целом эксперты сошлись на том, что успех повторного проката зависит от трех обстоятельств: значимость ререлиза (ведь далеко не все старые фильмы выигрывают от просмотра на большом экране), качество реставрации и информационное сопровождение ленты. Недостаточно просто показать кино, нужно пригласить спикеров, которые могут интересно рассказать о событии или выпустить брошюру с сопроводительными материалами. Если все три фактора совпадают, ререлиз будет иметь успех.