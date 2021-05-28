Тролли, духи и Эйзенштейн: чем заняться гению в Ташкенте
Пока «Форсаж 9» движется к миллиарду по кассовым сборам, а «Истребитель демонов» устанавливает рекорд для аниме в России, новинки не пытаются тянуть одеяло на себя. Зато в этот уикенд стартуют шедевр Александра Федорченко, байопик Туве Янссон, свежий якутский хоррор, американский триллер русского режиссера и забавная немецкая комедия. «Известия» выбрали то, на что стоит сходить в кино на этой неделе.
«Последняя «Милая Болгария»
Каждый фильм Алексея Федорченко — как драгоценная жемчужина, которая как-то автоматически становится частью сокровищницы русского кино, сразу попадает в разряд обязательной для просмотра классики. Штучный товар, всегда ироничный, умный, мудрый, многослойный, многокультурный, энциклопедический и абсурдный. Кино как бы не для всех — и в то же время для всего человечества, что подтверждают сотни международных наград его картин. На последнем ММКФ «Последняя «Милая Болгария» получила приз за режиссуру, и это только начало пути.
Кадр из фильма «Последняя «Милая Болгария»
Действие происходит в Алма-Ате, где эвакуированный Эйзенштейн снимает вторую серию «Ивана Грозного». В соседней с режиссером комнатке живет молодой селекционер Леонид, он мечтает восстановить из нескольких семян редкий сорт яблок «Милая Болгария» — наследство отца. В руки Леонида попадает рукопись прошлого жильца Курочкина. Это псевдоним Зощенко, а книга — его роман «Перед восходом солнца». Истории всех названных людей сплетаются в безудержном эстетском танце, трагикомическом, условном, но при этом очень точном в исторических деталях.
У фильма будет необычный выпуск: сначала ему в один день устроят по премьере во всех часовых поясах России, причем Федорченко по видеосвязи пообщается со всеми зрителями. Затем, но не сразу, картина пойдет более традиционным прокатом, чтобы посмотреть ее могли уже все желающие.
Режиссер: Алексей Федорченко
В ролях: Илья Белов, Константин Итунин, Джавахир Закиров, Алёна Артёмова, Александр Блинов
«Иччи»
Якутское кино в прошлом году из гурманского синефильского продукта вдруг стало самым модным трендом в России. Сначала «Пугало» получило главный приз на «Кинотавре», потом «Черный снег» победил на «Окне в Европу», теперь выходит хоррор «Иччи», и у него тоже судьба должна сложиться благоприятно.
Кадр из фильма «Иччи»
Это второй полный метр режиссера Костаса Марсаана, того самого, чей дебют «Мой убийца» претендовал на американский «Золотой глобус» несколько лет назад. В центре сюжета — история семьи по мотивам притчи о блудном сыне. Младший живет с родителями на одинокой ферме и круглосуточно пашет на тракторе, получая только оплеухи от властного отца. Старший приехал из города с русской красавицей-женой и сыном после долгого отсутствия, но залез в большие долги. Отец не хочет помогать взрослому мужчине, а между братьями отношения быстро ухудшаются, тут и до преступления недалеко. Кроме того, над семьей повис рок, якутский дух иччи, важный персонаж местной мифологии, который решил вмешаться в жизнь этих людей и помочь кому-то из них переместиться в иной мир. Грань между галлюцинациями и реальностью тут почти не ощущается, и от этого становится особенно жутко, а режиссер не берет на себя труд что-либо объяснять. Остается смотреть и бояться, в то же время восхищаясь изощренностью рассказа.
Режиссер: Костас Марсаан
В ролях: Борислав Степанов, Марина Васильева, Илья Яковлев, Матрёна Корнилова, Ильяна Павлова
«Туве»
Как легко догадаться, это биографическая драма о создательнице главной финской франшизы, вселенной муми-троллей, без которых невозможно себе представить ни один сувенирный магазин в этой стране. Повествование охватывает период молодости Туве Янссон, которая, оказывается, после войны вела более чем богемный по тем временам образ жизни. Художница осмеливалась публично курить, открыто флиртовала (и не только) с известным политиком, а потом еще и завела роман с женщиной, театральным режиссером Вивикой Бэндлер.
Кадр из фильма «Туве»
При этом нельзя сказать, чтобы судьба Янссон сложилась удачно: ее картины никто не покупал, а маленькое guilty pleasure, комиксы про троллей, медленно входили в моду, хотя сама Туве предпочла бы, чтобы публика лучше оценила ее портреты.
Весь фильм держится на игре великолепной финской актрисы Альмы Пёвсти, смелой, умной и трагичной. Она безупречно передает бунтарский дух писательницы, ее гордость и уязвимость. Это, конечно, феминистское кино, по накалу не уступающее временами куда более раскрученному «Портрету девушки в огне». Кроме того, это попытка понять, из чего выросли притчи о муми-троллях и как они связаны с жизнью автора.
Режиссер: Зайда Бергрот
В ролях: Альма Пёвсти, Криста Косонен, Шанти Рони, Джоэнна Хаартти, Кайса Эрнст
«Амнезия»
Отток кадров в Голливуд из России усиливается. Мы уже явно «потеряли» для нашего производства Кантемира Балагова, Илью Найшуллера, Максима Арбугаева, Аскольда Курова, вот-вот к ним присоединится Роман Кантор, который после «Анны К» для Netflix наверняка отправится работать в США. Исключительно на европейские деньги уже много лет снимают Виктор Косаковский и Сергей Лозница.
Кадр из фильма «Амнезия»
Вот и еще одно имя — Александр Черняев. Здесь он снимал Алексея Чадова и Гошу Куценко, в США ему сразу доверили триллер о маньяке-убийце с Джонатаном Ризом Майерсом в главной роли. Майерс — звезда первой величины, 20 лет назад он играл у Вуди Аллена, Оливера Стоуна, Тодда Хейнса, Майка Фиггиса, Миры Наир и Энга Ли, новому поколению он известен по сериалу «Викинги». Здесь его персонаж страдает потерей памяти и никак не может понять (или на самом деле может?), действительно ли он серийный убийца. Несмотря на вторичный сюжет, фильм выглядит очень достойно, а снимал его прекрасный русский оператор Федор Лясс, который тоже давно смотрит на Запад, и это уже не первый его опыт в Голливуде.
Режиссер: Александр Черняев
В ролях: Джонатан Риз Майерс, Франческа Иствуд, Уильям Форсайт, Мэлик Йоба, Джеймс Остин Керр
«Помогите, я уменьшил своих родителей!»
Популярная американская франшиза «Дорогая, я уменьшил детей» обрела второе дыхание в Германии. В 2015 году вышла первая часть, «Помогите, я уменьшил свою училку!», которая, между прочим, прокатывалась и в России, правда, без большого успеха, хотя впоследствии стала востребованной в онлайн-кинотеатрах как отличная семейная комедия. Серия про родителей была снята еще в 2018 году, но до нас она дошла только сейчас, практически накануне выхода третьего фильма, где девальвации подверглись уже друзья главного героя.
Главный герой трилогии — школьник Феликс. Переходный период дается ему нелегко. Он поменял школу, у него проблемы с «предками», зато есть хорошие приятели, с которыми он предпочитает проводить всё свободное время. Собственно, завязка фильма и основана на очередной «терке» с родителями, потому что они хотят ехать в Дубай, а Феликс хочет тусоваться с друзьями. Но поездки не будет, а отец и мать окажутся размером с Дюймовочку. Тут-то Феликсу и придется попотеть.
Режиссер: Тим Трагезер
В ролях: Оскар Кеймер, Лина Хускер, Аня Клинг, Аксель Штайн, Джулия Хартманн