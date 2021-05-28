Тролли, духи и Эйзенштейн: чем заняться гению в Ташкенте

Пока «Форсаж 9» движется к миллиарду по кассовым сборам, а «Истребитель демонов» устанавливает рекорд для аниме в России, новинки не пытаются тянуть одеяло на себя. Зато в этот уикенд стартуют шедевр Александра Федорченко, байопик Туве Янссон, свежий якутский хоррор, американский триллер русского режиссера и забавная немецкая комедия. «Известия» выбрали то, на что стоит сходить в кино на этой неделе.

«Последняя «Милая Болгария»

Каждый фильм Алексея Федорченко — как драгоценная жемчужина, которая как-то автоматически становится частью сокровищницы русского кино, сразу попадает в разряд обязательной для просмотра классики. Штучный товар, всегда ироничный, умный, мудрый, многослойный, многокультурный, энциклопедический и абсурдный. Кино как бы не для всех — и в то же время для всего человечества, что подтверждают сотни международных наград его картин. На последнем ММКФ «Последняя «Милая Болгария» получила приз за режиссуру , и это только начало пути.

Тролли, духи и Эйзенштейн Кадр из фильма «Последняя «Милая Болгария» Фото: Cinedoc

Действие происходит в Алма-Ате, где эвакуированный Эйзенштейн снимает вторую серию «Ивана Грозного». В соседней с режиссером комнатке живет молодой селекционер Леонид, он мечтает восстановить из нескольких семян редкий сорт яблок «Милая Болгария» — наследство отца . В руки Леонида попадает рукопись прошлого жильца Курочкина. Это псевдоним Зощенко, а книга — его роман «Перед восходом солнца». Истории всех названных людей сплетаются в безудержном эстетском танце, трагикомическом, условном, но при этом очень точном в исторических деталях.

У фильма будет необычный выпуск: сначала ему в один день устроят по премьере во всех часовых поясах России , причем Федорченко по видеосвязи пообщается со всеми зрителями. Затем, но не сразу, картина пойдет более традиционным прокатом , чтобы посмотреть ее могли уже все желающие.

Режиссер: Алексей Федорченко

В ролях: Илья Белов, Константин Итунин, Джавахир Закиров, Алёна Артёмова, Александр Блинов

«Иччи»

Якутское кино в прошлом году из гурманского синефильского продукта вдруг стало самым модным трендом в России. Сначала «Пугало» получило главный приз на «Кинотавре», потом «Черный снег» победил на «Окне в Европу», теперь выходит хоррор «Иччи», и у него тоже судьба должна сложиться благоприятно.

Тролли, духи и Эйзенштейн Кадр из фильма «Иччи» Фото: Capella Film

Это второй полный метр режиссера Костаса Марсаана , того самого, чей дебют «Мой убийца» претендовал на американский «Золотой глобус» несколько лет назад. В центре сюжета — история семьи по мотивам притчи о блудном сыне . Младший живет с родителями на одинокой ферме и круглосуточно пашет на тракторе, получая только оплеухи от властного отца. Старший приехал из города с русской красавицей-женой и сыном после долгого отсутствия, но залез в большие долги. Отец не хочет помогать взрослому мужчине, а между братьями отношения быстро ухудшаются, тут и до преступления недалеко. Кроме того, над семьей повис рок, якутский дух иччи, важный персонаж местной мифологии, который решил вмешаться в жизнь этих людей и помочь кому-то из них переместиться в иной мир. Грань между галлюцинациями и реальностью тут почти не ощущается, и от этого становится особенно жутко, а режиссер не берет на себя труд что-либо объяснять. Остается смотреть и бояться, в то же время восхищаясь изощренностью рассказа.

Режиссер: Костас Марсаан

В ролях: Борислав Степанов, Марина Васильева, Илья Яковлев, Матрёна Корнилова, Ильяна Павлова

«Туве»

Как легко догадаться, это биографическая драма о создательнице главной финской франшизы, вселенной муми-троллей , без которых невозможно себе представить ни один сувенирный магазин в этой стране. Повествование охватывает период молодости Туве Янссон , которая, оказывается, после войны вела более чем богемный по тем временам образ жизни. Художница осмеливалась публично курить, открыто флиртовала (и не только) с известным политиком, а потом еще и завела роман с женщиной, театральным режиссером Вивикой Бэндлер.

Тролли, духи и Эйзенштейн Кадр из фильма «Туве» Фото: Russian World Vision

При этом нельзя сказать, чтобы судьба Янссон сложилась удачно: ее картины никто не покупал, а маленькое guilty pleasure, комиксы про троллей, медленно входили в моду, хотя сама Туве предпочла бы, чтобы публика лучше оценила ее портреты.

Весь фильм держится на игре великолепной финской актрисы Альмы Пёвсти , смелой, умной и трагичной. Она безупречно передает бунтарский дух писательницы, ее гордость и уязвимость. Это, конечно, феминистское кино, по накалу не уступающее временами куда более раскрученному «Портрету девушки в огне». Кроме того, это попытка понять, из чего выросли притчи о муми-троллях и как они связаны с жизнью автора.

Режиссер: Зайда Бергрот

В ролях: Альма Пёвсти, Криста Косонен, Шанти Рони, Джоэнна Хаартти, Кайса Эрнст

«Амнезия»

Отток кадров в Голливуд из России усиливается. Мы уже явно «потеряли» для нашего производства Кантемира Балагова, Илью Найшуллера, Максима Арбугаева, Аскольда Курова, вот-вот к ним присоединится Роман Кантор, который после «Анны К» для Netflix наверняка отправится работать в США. Исключительно на европейские деньги уже много лет снимают Виктор Косаковский и Сергей Лозница.

Тролли, духи и Эйзенштейн Кадр из фильма «Амнезия» Фото: World Pictures

Вот и еще одно имя — Александр Черняев. Здесь он снимал Алексея Чадова и Гошу Куценко, в США ему сразу доверили триллер о маньяке-убийце с Джонатаном Ризом Майерсом в главной роли . Майерс — звезда первой величины, 20 лет назад он играл у Вуди Аллена, Оливера Стоуна, Тодда Хейнса, Майка Фиггиса, Миры Наир и Энга Ли, новому поколению он известен по сериалу «Викинги». Здесь его персонаж страдает потерей памяти и никак не может понять (или на самом деле может?), действительно ли он серийный убийца . Несмотря на вторичный сюжет, фильм выглядит очень достойно, а снимал его прекрасный русский оператор Федор Лясс, который тоже давно смотрит на Запад, и это уже не первый его опыт в Голливуде.

Режиссер: Александр Черняев

В ролях: Джонатан Риз Майерс, Франческа Иствуд, Уильям Форсайт, Мэлик Йоба, Джеймс Остин Керр

«Помогите, я уменьшил своих родителей!»

Популярная американская франшиза «Дорогая, я уменьшил детей» обрела второе дыхание в Германии. В 2015 году вышла первая часть, «Помогите, я уменьшил свою училку!» , которая, между прочим, прокатывалась и в России, правда, без большого успеха, хотя впоследствии стала востребованной в онлайн-кинотеатрах как отличная семейная комедия. Серия про родителей была снята еще в 2018 году, но до нас она дошла только сейчас, практически накануне выхода третьего фильма, где девальвации подверглись уже друзья главного героя.

Главный герой трилогии — школьник Феликс. Переходный период дается ему нелегко. Он поменял школу, у него проблемы с «предками», зато есть хорошие приятели, с которыми он предпочитает проводить всё свободное время. Собственно, завязка фильма и основана на очередной «терке» с родителями , потому что они хотят ехать в Дубай, а Феликс хочет тусоваться с друзьями. Но поездки не будет, а отец и мать окажутся размером с Дюймовочку. Тут-то Феликсу и придется попотеть.

Режиссер: Тим Трагезер

В ролях: Оскар Кеймер, Лина Хускер, Аня Клинг, Аксель Штайн, Джулия Хартманн