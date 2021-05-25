Гонка за признанием: «Форсаж 9» стартовал хуже ожиданий

Прогнозы рынка сводились к тому, что новый «Форсаж» за первый уикенд наберет более 500 млн рублей. Этого не произошло: касса боевика составила, по данным ЕАИС, 452 млн рублей. «Мортал Комбат» в свои первые выходные заработал больше, 863 млн. На третьем месте «Годзилла против Конга» (438 млн). Для картины, которой кинотеатры отдали половину всех сеансов уикенда, «Форсаж» прошел слабо.

И машина мчится вдаль

У «Форсажа» были все шансы доказать, что по-настоящему ожидаемое кино способно собирать в России очень хорошо. Теперь же индустриальные издания пишут, что девятый фильм показал худший старт за 10 лет: в 2011 году пятый «Форсаж» заработал за первый уикенд 309 млн рублей. А уже у шестого было 527 млн, у седьмого — 718 млн, у восьмого — 704 млн. Даже спин-офф «Форсаж: Хоббс и Шоу» сумел заработать 479 млн. Тревогу рынка вызывает то, что общие сборы всех «Форсажей» после пятого обязательно переваливали за миллиардную отметку, и от новой картины, еще и в отсутствие конкурентов, ждали высокого результата.

Возможно, не оправдавшиеся прогнозы связаны с тем, что картину выпустили не в четверг, как чаще всего происходит, а в среду, которая при подсчете результатов не учитывается. Но в тот день «Форсаж» успел заработать 94 млн рублей, и если считать с ними, то касса боевика составляет 567 млн, а это уже больше, чем у шестой части и «Хоббса и Шоу». О достижении миллиардной отметки пока говорить рано, но похоже, это все-таки случится. Пока в 2021 году такой рубеж преодолело лишь три фильма: «Последний богатырь: Корень зла», «Душа» и «Конек-горбунок» — семейные картины, одна из которых еще и вышла в новогодние праздники. Остальные релизы не дошли даже до 0,9 млрд.

У «Форсажа» есть ряд козырей, которые должны помочь: популярность франшизы растет из фильма в фильм, при этом серия приближается к финалу, так что интерес у публики особый. В режиссерское кресло вернулся после длительного перерыва Джастин Лин, который до этого снял четыре «Форсажа», вывел серию на новый уровень качества и популярности, а после шестого фильма ушел из франшизы будто бы навсегда. Наконец, девятую часть ждали больше года, она должна была выйти весной 2020-го, но была перенесена из-за карантина, а в США она вообще планируется к прокату только через месяц. Все это должно помочь блокбастеру со сборами.

Поезд-беглец

За второе место развернулась нешуточная борьба, причем ее участников вряд ли кто-то мог предсказать. «Серебро» в итоге отошло ко второму «Кролику Питеру» (53,2 млн), а ведь казалось, что оно достанется аниме «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» (52,6 млн), у которого стартовые позиции были неизмеримо слабее. Да, это рекордсмен японского проката, один из самых кассовых релизов прошлого года в мире, но аниме в России чаще всего шло в кинотеатрах скромно, а тут фильм, который уже несколько месяцев лежит в интернете, да еще и для аудитории 16+, кровавый и жестокий.

И вдруг выясняется, что аудитория ждала именно его, зрителей не обманула смена названия, потому что сериал и мангу у нас знают как «Клинок, рассекающий демонов». У «Кролика» было 14 тысяч сеансов, у нового анимационного голливудского хита «Спирит непокорный» 12 тысяч, а у «Истребителя» — 6 тыс. И в итоге почти 30 зрителей на сеансе — как у «Форсажа». Лучший старт для аниме в России. Касса уже больше, чем у последних хитов Макото Синкая, самого успешного сегодня автора аниме. Похоже, после этого дистрибьюторы заново присмотрятся к аниме, как они сделали, когда «Мэри и ведьмин цветок» заработал 87 млн в 2018 году. Тогда чуть ли не каждые две недели выходило по японскому мультику, но без должной рекламы и точечной работы они все собирали гораздо меньше денег. Постепенно поток иссяк, но теперь у аниме вновь есть шанс: им могут заинтересоваться крупные игроки. «Истребителя» выпустила Sony, и если у фильма останутся сеансы, он обойдет «Мэри» и установит новый рекорд в своей нише.

— Поклонников азиатской культуры и аниме в России много, и тем не менее успех «Истребителя демонов» действительно стал приятным сюрпризом, — согласилась в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова. — Фильм показал отличный старт и обещает побороться за звание самого кассового аниме в России.

Эксперт объяснила, что упомянутый выше «Спирит Непокорный» финишировал четвертым потому, что ему помешала конкуренция с «Кроликом Питером 2», маркетинговая компания которого была гораздо активнее. Семейная аудитория распределила симпатии между этими двумя фильмами. В итоге «Спирит» набрал лишь 29 млн, почти в два раза меньше, чем «Истребитель», а разница в наработке у них почти в четыре раза.

Пятое место у триллера «Пила: Спираль». Он собрал 25 млн рублей, общая его касса в России составляет 117 млн, но самое важное — благодаря скромному бокс-офису в разных странах франшизе «Пила» удалось по совокупной кассе добрать необходимое до миллиарда долларов, о чем с готовностью отрапортовали индустриальные издания.

В ближайший уикенд не предвидится больших релизов, и топ-5 бокс-офиса, вероятно, останется тем же. Но стоит обратить внимание на новый шедевр Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария» по мотивам романа Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Картина только что получила приз за режиссуру на ММКФ и уже считается одним из главных отечественных фильмов года.