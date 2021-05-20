«Вообще не волнуют сборы девятого «Форсажа»

Девятый «Форсаж» многие сравнивают с историей Каина и Авеля, и авторы экшена с этим не собираются спорить. В самом длинном фильме всей серии поместилось сразу два, а может быть, и три самостоятельных произведения, причем дать публике пережить этот опыт в кино для студии Universal важнее, чем собрать кассу, рассказали «Известиям» актер Вин Дизель и режиссер картины Джастин Лин накануне ее выхода в российский прокат.

— Сейчас непростое время, чтобы выпускать фильмы. Особенно такие большие релизы, как «Форсаж», предыдущие части которого собирали по миллиарду долларов. Чего вы ожидаете от девятого фильма в этом отношении?

Вин Дизель: Этот вопрос я сам задавал себе миллионы раз. И вот что решил. В данном случае меня вообще не волнуют сборы, наработка, роспись и всё, что обычно заботит продюсера. Меня интересует только ощущение от кинопросмотра. Я ведь прекрасно умею считать, мне очевидно, что выгоднее всего сделать так, как сейчас поступают все: выпустить кино одновременно с большим экраном на стриминге, получить грандиозную прибыль от продаж . Ну хорошо, «грандиозную», может быть, смелое слово, хотя точно это будут приличные деньги, очень большие.

Но! Уже больше года мы смотрим почти все фильмы дома, и это стало невыносимо. Нам нужно в кино! Нам нужен тот опыт, благодаря которому мы любим кино! И именно это воодушевляет меня, когда я думаю о «Форсаже 9». Он выходит именно тогда, когда нам так нужно вернуться к забытым переживаниям просмотра на большом экране с другими людьми, мы соскучились по этому ощущению!

Вообще не волнуют Кадр из фильма «Форсаж 9» Фото: Universal Pictures

— Между прочим, во многих странах кинотеатры до сих пор закрыты, так что там ни ощущения, ни переживания не будет. Мне-то лично кажется, что вы так спешите, потому что у вас уже 10-я часть на подходе, так что и ждать уже нельзя.

В.Д.: Мне нравится ход вашей мысли (смеется)! Пожалуй, вы недалеки от истины. Знаете, Universal вообще очень решительно, даже дерзко работает с этим релизом. Например, мы были среди первых, кто решил перенести выпуск фильма в связи с пандемией в прошлом году. Может, даже вообще первыми. И не меньшую дерзость студии я наблюдаю сейчас. В США, как вы знаете, фильм выйдет только в конце июня, на месяц позже, чем у вас в России. Мы рассчитываем, что к тому моменту уже все кинотеатры у нас в стране откроются, но, если честно, мы понятия не имеем, чего можно ожидать. Год был беспрецедентным, сравнивать не с чем. Но лично я рад, что картина всё же выходит на большой экран. И так ждать пришлось слишком долго.

— Джастин, казалось, вы никогда не вернетесь в «Форсаж», после того как сняли части с третьей по шестую. Что вас заставило все-таки вновь взять управление на себя? И какие условия вы поставили?

Джастин Лин: Да, в общем, никаких. Когда я сделал шестой фильм, действительно ощутил усталость. Мне хотелось попробовать что-то новое — и я всё это попробовал, сделал что хотел. Но я никогда не жег мосты. Мы со студией Universal постоянно были на связи. Они регулярно интересовались, как там у меня дела и не желаю ли я, ну так, вдруг, вернуться. Помню, лет пять назад я такой сижу в монтажной, тружусь над тем, чтобы сократить «Стартрек: Бесконечность» там, где это необходимо, словом, весь в работе.

Вообще не волнуют Кадр из фильма «Форсаж 6» Фото: Original Film

И тут звонок. Вин Дизель начинает издалека: «Привет, Джастин, как у тебя жизнь, чем занимаешься?» Вот, говорю, монтирую, работы много, но мне нравится. А он заводит вдруг старую песню: «А вот не желаешь ли ты вернуться в «Форсаж», снять еще фильм?» И уже начинает мне рассказывать что-то про Доминика, про его путь, обстоятельства и прочее (Вин Дизель широко улыбается). Я его прерываю. «Вин, — говорю. — Ну сто раз уже обговорено было, что я свое дело сделал, я вышел из франшизы. И вообще мне некогда». А он так деликатно, ненавязчиво, очень мило продолжал, и это был не стратегический расчет, а просто мы были на связи, понимаете? Так что у меня не было ощущения, что я выпал из процесса, хотя физически я на съемках не присутствовал.

Но я всё равно бы не вернулся, если бы не было вдохновения или какой-то оригинальной идеи. И вот однажды мы беседовали с Вином и вдруг подумали, что почему бы нам идею семьи не развернуть в сторону кровного родства, а не единства духа. Мне всё это так понравилось, что я сразу позвонил на студию и сказал, что я хочу это делать. То есть это решение было вполне органичным. Так и рождается хорошее кино — не по расчету.

— А у вас было ощущение, что вы чего-то не доделали, не показали в прошлых частях и вот сейчас есть шанс?

Д.Л.: Пожалуй, все эти 10 лет мы с Вином постоянно болтали о том, что есть вещи, которые всегда остаются за кадром, их нет на экране. И очень часто мы думали о том, как бы «Форсаж» превратить в сагу, придать ей черты этого жанра и сделать таким законченным большим полотном. Было миллион идей, как это можно сделать, но вот сейчас мы поступили правильно.

Вообще не волнуют Кадр из фильма «Форсаж 9» Фото: Universal Pictures

— Вы решили впихнуть в «Форсаж 9» сразу два фильма, даже, пожалуй, в разных жанрах, из-за чего эта часть стала самой длинной во всей франшизе. Ход довольно рискованный, вам не кажется?

В.Д.: Ну, знаете, я давно понял, что без рискованных решений не бывает больших достижений. Нам важно было впустить зрителя в особое пространство, понять, откуда берут начало корни Доминика, моего героя. Он же сам теперь отец — и у него тоже был отец, это фундаментальная для сюжета параллель. Эволюция персонажа ведет нас вместе с ним к рефлексиям на тему отцовства, затем к воспоминаниям о собственном отце, а оттуда — к тому, чтобы мы узнали тайну Доминика.

У него есть брат, и связь с этим братом утрачена, там есть загадка, есть трагедия, нерешенная проблема. Для всего этого нам нужно вернуться к событиям, которые разворачивались задолго до времени действия первого фильма серии. Такие вещи быстро не рассказываются, отсюда и впечатляющий хронометраж нового «Форсажа». Забавно, мы никогда не формулировали для себя, что у нас два фильма в одном, но сейчас, когда вы это сказали, я понял, что это действительно так. И знаете что? Мне это нравится, мы правильно поступили!

Д.Л.: Вин очень правильно сказал, что рисковать — всегда интересно. Хотелось сделать историю, которая будет вся соприкасаться с основным сюжетом «Форсажа». Вы вот говорите про два фильма, а у меня ощущение, что их было даже три! И они все связаны тематически и эмоционально. Сейчас я вижу по реакции первых зрителей, что у нас все получилось, этот рецепт работает!

Вообще не волнуют Кадр из фильма «Форсаж 9» Фото: Universal Pictures

— Мне очень понравилось, что в «Форсаже 9» так много библейских отсылок: Каин и Авель, убийство, изгнание, искупление и т.д. Как считаете, можно считать этот фильм религиозным?

Вин Дизель: Слушайте, так здорово, что это считывается! Мы как-то старались не выпячивать это и, пожалуй, даже друг с другом не обсуждали во время работы, но люди, видевшие картину, очень часто отмечают вот этот нарратив Каина и Авеля как очевидную аллюзию . Поэтому я отпираться не стану. Я вообще всегда был убежден, что если люди что-то видят в фильме, то оно там действительно есть.

А что касается библейских аллюзий, то обратите внимание: один из ключевых символов во всей франшизе, а возможно, самый главный — нательный крест Доминика. Двадцать лет мы видели этот крест у него на шее, а теперь узнали, что он связан с важнейшими событиями из далекого прошлого.

— Мне кажется, многочисленные шутки и реминисценции на тему «Звездных войн» в фильме — тоже часть этого религиозного пласта.

В.Д.: И с этим не буду спорить. Хотя, с другой стороны, огромная часть произведений искусства тем или иным образом связана с библейскими архетипами или сюжетами. Здесь труднее найти исключения. Поэтому тут куда ни копни — везде оно будет.

Д.Л.: Почему-то всех прямо зацепили наши шутки о «Звездных войнах» , хотя для меня тут всё было очевидно: все они связаны со мной лично. Я рос на «Звездных войнах», в моем детстве они были повсюду. Но при этом лично мне всегда больше нравился «Звездный путь», я предпочитал быть аутсайдером в этом отношении. Так что для меня ирония над историей Скайуокеров — лишь нежный реверанс моему прошлому.

— При этом вы всё же отправили ваших героев в космос в этом фильме, так что следующим шагом уже будут межгалактические полеты и гиперпространство, нет? Куда-то же расти надо?

Д.Л.: Шутки шутками, но лично мне очень дорого, что «Форсаж» вырос не из комиксов или другой какой-то основы, так что мы свободны, можем делать что захотим . Лишь бы оно соответствовало общему духу «Форсажа». Поэтому я никогда не говорю «нет» просто так. Мне нужно сверить предлагаемое с вот этим духом, и у меня точно нет желания делать что-то лишь для того, чтобы шокировать или насмешить кого-то. Нужно, чтобы всё было честным по отношению к нашим персонажам. В девятом фильме мы действовали так же. Это не выпало из общего настроения фильма.

Вообще не волнуют Кадр из фильма «Форсаж 9» Фото: Universal Pictures

— Насколько близок мир «Форсажа» к нашему? Есть ли там коронавирус, увидим ли мы это в 10-м фильме, который вы наверняка уже сняли?

Д.Л.: Это очень важный вопрос. Мне не хотелось бы буквализировать связь вымышленной и объективной реальностей, но я всегда стараюсь ее сделать более философской, что ли. Когда мы Вином садимся обсуждать каждый новый «Форсаж», мы никогда не говорим о сюжете. Мы беседуем о том, что каждый из нас сейчас переживает . Наше внутреннее состояние.

Например, перед девятым фильмом мы оба поймали себя на том, что нам хочется вернуться в прошлое и переосмыслить его, проследить, какими ниточками оно связано с настоящим и будущим. Вот ради этого мы всё затеяли. Пандемия — это очень серьезно, но это временное явление и это не то, о чем нам действительно интересно думать. Она коснулась всех нас, она существует, но мне хочется говорить о вечных предметах , более универсальных.

— Что лично вам нравится больше всего в этой франшизе сегодня?