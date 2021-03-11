Россияне увидят премьеру «Форсажа 9» на месяц раньше американцев

Финальная часть боевика «Форсаж» в России выйдет в кинопрокат на месяц раньше, чем в США, пишет 11 марта «Бюллетень кинопрокатчика».

Премьера фильма для российского зрителя состоится 20 мая, что на пять недель опережает выпуск фильма в прокат в Штатах, запланированный на 25 июля. Дата выхода на экраны в домашнем регионе была изменена, исходя из общего положения дел на рынке кинопроката в США.

О третьем переносе премьеры американская студия Universal Pictures сообщила 4 марта. Показ картины вновь перенесли из-за страха студии, что она может не окупиться из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. Создатели вложили в ленту $200 млн, и для получения прибыли необходимо, чтобы зрители по всему миру скупали билеты.

В Universal рассматривали несколько вариантов в качестве даты выпуска фильма, не исключали даже 2022 год. Между тем было принято решение откладывать дату релиза постепенно с учетом начала вакцинации в США.

В октябре прошлого года создатели «Форсажа» подтвердили завершение франшизы после 11-го фильма.