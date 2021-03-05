Премьеру фильма «Форсаж 9» перенесли на июнь

Американская студия Universal Pictures в третий раз перенесла премьеру финальной части боевика «Форсаж 9». Об этом в четверг, 4 марта, сообщило издание The Variety.

Новой датой премьеры стало 25 июня. Изначально фильм намеревались выпустить 2 апреля 2021 года, а затем — 28 мая.

Премьеру картины вновь перенесли из-за страха студии, что она может не окупиться. Создатели вложили в ленту $200 млн, и для получения прибыли необходимо, чтобы зрители по всему миру скупали билеты.

В Universal рассматривали несколько вариантов в качестве даты выпуска фильма, не исключали даже 2022 год. между тем было принято решение откладывать дату релиза постепенно с учетом начала вакцинации в США. Кроме того, было объявлено, что кинотеатры страны вновь скоро вернутся к работе, пишет REGNUM.

Вслед за «Форсажем 9» студия на год перенесла пятую часть франшизы «Гадкий я», мультфильм «Миньоны: Грювитация» выйдет на экраны кинотеатров 1 июля 2022 года, отмечает телеканал «360».

За время пандемии самыми кассовыми фильмами стали «Чудо-женщина 1984», собравший в прокат $16,7 млн, а также «Том и Джерри»: сборы проекта в прокате составили $14,1 млн.

В октябре прошлого года создатели «Форсажа» подтвердили завершение франшизы после 11-го фильма.