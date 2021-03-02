Гости из прошлого: «Том и Джерри» возглавили прокат

В очередном раунде борьбы за выживание победили голливудские звери. «Том и Джерри» все-таки обошли «Конька-горбунка», но вырвались вперед с небольшим отрывом. Российская комедия «Батя» с Владимиром Вдовиченковым финишировала в топ-3, а вот «Родные» с Сергеем Буруновым в упорной борьбе все-таки уступили «Душе» и стали пятыми. В целом прокат продолжает расти — зрители стали активнее ходить в кино, грядущие длинные выходные обещают большие сборы. В итогах прошедшего уикенда и перспективах будущего разбирались «Известия».

Праздники-защитники проката

По данным ЕАИС, полнометражная игровая реинкарнация популярных мультперсонажей с Хлоей Грейс Морец в главной роли взяла на старте 254 млн рублей. Лидер прошлой недели, российская киносказка «Конек-горбунок», спустился на вторую строчку, но всё равно продемонстрировал очень хороший результат в 232 млн. При этом показатели посещаемости у фильма Олега Погодина даже выше, чем у голливудского конкурента — в среднем сеанс собирал 33 зрителя против 31 у «Тома и Джерри». Всего за две недели экранизация сказки Петра Ершова заработала почти 840 млн.

— Оба фильма претендовали на лидерство и почти весь уикенд шли ноздря в ноздрю. В итоге выиграла ностальгия по мультфильму 1990-х, — отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Но у обоих проектов отличная наработка — они явно не намерены сдавать позиций. Хороший «сарафан» обещает дополнительную кассу, даже несмотря на выход мощного релиза студии Disney — мультфильма «Райя и последний дракон». Впереди долгий праздничный уикенд, он благоволит хорошему прокату семейного контента, который в последнее время и так очень востребован.

Большие релизы и праздник уже помогли вернуть зрителей в кинотеатры. Если до длинных выходных аудитория уикенда составила 2 млн человек, то в этот уикенд пришли уже 3 млн. Длинные выходные по случаю Дня защитника Отечества и вовсе достигли планки в 4,3 млн. Впереди — снова три нерабочих дня подряд в связи с 8 Марта. Помимо диснеевской «Райи» запланировано еще несколько больших премьер, ориентированных на самую разную аудиторию, поэтому кривая посещаемости должна взмыть вверх.

«Батя» против «Родных»

В топ-3 произошла рокировка российских комедий — одна выбыла, другая прибыла. С результатом в 130 млн замкнул первую тройку фильм «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в роли сурового отца из 1990-х. С учетом превью в праздничный уикенд релиз записал на свой счет отличную для жанра сумму в 257 млн.

В свою очередь, фильм «Родные» — про отца (Сергей Бурунов), везущего семью на Грушинский фестиваль, — отвоевал еще 40 млн (этого хватило для пятой строчки) и почти довел совокупную кассу до 450 млн. Правда, его постоянный конкурент, мультфильм «Душа», который только что получил «Золотой глобус», на третьей неделе соперничества смог-таки немного — на 1 млн — вырваться вперед и занять четвертую позицию. Всего за шесть недель проката анимация получила от российских зрителей более 1,2 млрд рублей.

— «Родных» затмил успех «Бати», рассчитанного на ту же аудиторию, — констатировала Ольга Зинякова. — А в четверг выйдут сразу три яркие отечественные комедии, претендующие на большую кассу. Это «Рашн юг» (еще один проект от сценариста «Родных» Жоры Крыжовникова), сиквел фильма «Гуляй, Вася!» и «Пара из будущего» — со звездой «Родных» Сергеем Буруновым в одной из главных ролей. На фоне такого противостояния «Родным» будет непросто продолжать привлекать зрителей, но «сарафан» может помочь им и дальше оставаться в прокате.

Что до еще одной российской комедии — «Спасите Колю!» с Дмитрием Нагиевым — ее борьба за зрителя близка к финалу. Картина заработала 6 млн и спустилась с пятой строчки на девятую. И снова релиз показал худшие показатели посещаемости в топ-10 — сеанс собирал в среднем 6 человек в зале. В общей сложности две недели проката принесли релизу 45 млн.

«Пугало» для подражания

Едва не попала в топ-10 мистическая драма «Пугало» якутского режиссера Дмитрия Давыдова, победившая на последнем «Кинотавре». Ее результат — 4,7 млн рублей. Отставание от десятого места — скандинавской драмы «Рыцари справедливости» с Мадсом Миккельсеном — составило меньше полумиллиона.

— Для нишевого фестивального кино это хороший результат, — отметила эксперт. — И лучший из аналогичных релизов этой недели. Впереди в топ-10 — только блокбастеры и мейнстрим.

«Пугало» — не первый якутский фильм в федеральном прокате (раньше уже выходила драма «Костер на ветру» того же режиссера, триллеры «Мой убийца» и «Черный снег»). Но это первый релиз в относительно широком прокате. Тем не менее до звания самого кассового якутского фильма «Пугалу» пока далеко. Два года назад комедия «Агент Мамбо» только за счет проката в родном регионе заработала более 16 млн рублей.

Перед 8 Марта и длинными выходными в прокат выйдет особенно много мощных премьер. Безусловный фаворит гонки — диснеевский мультфильм «Райя и последний дракон». Кроме того, за внимание зрителя поборются сразу четыре больших российских релиза. Это уже упомянутые выше комедии «Рашн Юг», «Пара из будущего» и «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», а также байопик легендарной лыжницы Елены Вяльбе «Белый снег».

Среди нишевых релизов — архивный прокат шедевра гонконгского классика Вонга Кар-Вая «Любовное настроение», канадский хоррор «Реинкарнация. Пришествие дьявола» и российский документальный фильм «Она — океан».