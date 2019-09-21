Тропой хоббита: Новая Зеландия на берегу Черного моря

Российские туристы любят Турцию. Обычно она ассоциируется с Антальей, Бодрумом, Мармарисом, пенными вечеринками, пляжами Средиземного или Эгейского морей, системой «всё включено» и отдыхом до упаду. Некоторые еще любят прогуляться по улицам Стамбула, где раньше гуляли византийские императоры и турецкие султаны. В столицу бывшей Османской империи едут за покупками, а также чтобы посетить известные на весь мир святыни и дворцы. Но есть и другая Турция, с ее изумрудными лугами и плато. Такая, которую не отличить от Новой Зеландии. Она находится на берегу Черного моря. Зачастую она неизвестна не только иностранцам, но и самим туркам. О живописных бухтах и горах, прохладных пещерах и водопадах, будто сошедших с открыток — в материале «Известий».

Новая-преновая Зеландия

— Все-таки зря режиссер Питер Джексон не приехал сюда, к нам, снимать «Властелина колец», а отправился в Новую Зеландию. У нас дешевле, а виды такие кинематографические, от них прям дух захватывает: красивейшие реки и бурлящие водопады, зеленые горы и холмы. Всё утопает в зелени, а краски настолько сочные, как будто какой-то художник взял кисть и вмиг всё заиграло изумрудным цветом, — нахваливает плато Герастер наш гид.

В какой-то момент и правда начинаешь ощущать себя героем фильма. А еще в памяти всплывает реклама одного известного сливочного масла из далеких 1990-х: про новозеландских коров, которым повезло круглый год щипать траву на вечнозеленых пастбищах.

Т2 Озеро Узунгель, недалеко от города Трабзон, Турция Фото: Global Look Press/Martin Siepmann

На это плато мы отправились после завтрака в небольшом отеле, расположенном в горах. Чемоданы в номер поднимали по специальной веревке, до самого здания мы добирались пешком. Зимой сюда съезжаются любители горнолыжного спорта, местные жители рассказывают, что с января по апрель здесь не протолкнуться.

После трапезы все приготовились увидеть один из самых красивых маршрутов в мире. Дорога начинается с живописной тропинки, ведущей мимо столетних лесов с высокими деревьями и тысячами видов растений и цветов. Гид начинает поторапливать: надо успеть увидеть красоту до 11:30, потому что уже в полдень весь новозеландский вид спрячется за белоснежными облаками.

За пару дней путешествия ты, казалось, уже привык жадно вглядываться в пейзажи и наслаждаться каждой секундой поездки. Однако то, что предстало перед глазами на этот раз, кажется сказкой. Впрочем, ровно в 12:00 карета превратилась в тыкву, а плато, как нас и предупреждали, исчезло в густом тумане.

Автобус отправляется

За несколько дней до этого, ранним воскресным утром, мы собрались в Анкаре около комфортабельного автобуса, слабо представляя, что нас ждет впереди.

«Доброе утро, друзья, меня зовут Ахмет-бей, эти ближайшие семь дней мы проведем вместе и станем настоящей семьей», — так начинался наш необычный тур вдоль Черноморского побережья. Около сорока турок — семьи с детьми и неженатые пары из Анкары, Стамбула и небольших городов. Все пассажиры по очереди представились, рассказали немного о себе и заняли места в салоне. Учителя, продавцы, врачи, пенсионеры, студенты. Какие-то женщины с покрытой головой и в консервативных мусульманских платьях, кто-то — в открытой майке и коротких шортах. Среди них всего одна журналистка из России.

N6 Фото: Global Look Press/Russian Look/Viktor Pogontsev

Ахмет-бей решил, что рассказывать о Черноморском регионе лучше всего при помощи анекдота.

«Приезжают два турка-лаза (лазами в стране называют жителей Черноморского побережья, обычно они герои всяких юмористических историй. — «Известия») в США. Увидели афишу — концерт очень известного пианиста, решили сходить, послушать. Пианист был в ударе, зал рукоплескал. После концерта турки решили подойти к музыканту и поздравить его с таким успехом.

— Э, брат, а ты ведь из наших, лаз!

Пианист начинает отнекиваться, мол, всю жизнь прожил в Америке, на Черноморское побережье не ездил.

— Да ты точно наш, — настаивают лазы.

Музыкант сдался: «Ну у меня же блестящий английский, без акцента, как вы догадались?»

— Просто другие люди, садясь за рояль, пододвигают стул к музыкальному инструменту, и только мы, лазы, — рояль к стулу».

N4 Местные фермеры, горы Кюре, провинция Кастамону, Турция Фото: Global Look Press/Martin Siepmann

Жители Анкары и Стамбула любят передразнивать необычный акцент лазов и их манеры, а также то, как те танцуют и поют. Черноморцев это не останавливает — они продолжают делать то, что им нравится.

Чем дальше мы отъезжаем от турецкой столицы, всё больше углубляясь в регион Черного моря, тем веселее и зажигательнее становятся песни в салоне. В Стамбуле и Анкаре, где в основном принято слушать лирические баллады о неразделенной любви, подсмеиваются над незатейливыми и не обремененными особым смыслом напевами черноморцев.

На выходе из автобуса туристов уже встречают местные жители с тулумом — турецкой разновидностью шарманки — и кеменче — трехструнной скрипкой. Пляски турок с Черноморского побережья — это своего рода смесь греческого сиртаки и кавказских танцев . Совсем скоро нам предстоит в этом убедиться. Сам не замечаешь, как уже стоишь в кругу и, держась за руки, в атмосфере всеобщего веселья, выписываешь ногами необычные пируэты.

Турецкие чайные плантации

После танцев отправляемся перекусить. Если в Анкаре, Измире, Стамбуле и Анталье местные жители еще наведываются в разные итальянские, американские и японские рестораны, то жители Черноморского побережья любят исключительно местную кухню. Особое место в их жизни занимает мясо . Турки шутят, что, возвращаясь из-за границы, они первым делом отправляются есть кебаб, только так можно почувствовать, что находишься на родине.

Т3 Турецкий завтрак Фото: Global Look Press/ZB/Jens Kalaene

В Турции настоящий культ оливок : во всех магазинах и на рынках в течение всего года продаются десятки разных видов. Если наши в банке кажутся безвкусными и пресными, то турецкие, покрытые сверху маслянистой пленкой, отличаются ярким и неповторимым вкусом. Их обязательно подают на завтрак.

Первой трапезе турки вообще уделяют большое внимание. Особенно важен воскресный завтрак, когда за столом собирается вся семья. Он может длиться по несколько часов и нередко плавно перетекает в обед . На столе белый хлеб — всегда свежий и ароматный — или только что испеченные булочки с кунжутом — симит (к слову, каждый турецкий регион хвастается, что готовит их лучше остальных), свежие овощи, яйца, разные виды сыров, несколько видов джема (из клубники, малины, шелковицы, вишни, инжира, апельсинов) и меда, перченую колбаску из говядины, которую называют «суджук». Всё это кладут в маленькие пиалы и тарелки так, чтобы гостям было удобно дотянуться и попробовать каждое блюдо.

Останавливаемся около одной из турецких чайных плантаций. Огромные зеленые кустарники, уходящие вдаль, лазоревое небо и палящее солнце — возникает ощущение, что ты вовсе не в Турции, а на одной из индонезийских плантаций. В Турецкой Республике чай выращивают с 1946 года.

— Возможно, никто и не слышал про знаменитые турецкие плантации, всё потому, что мы его не экспортируем — всё успеваем выпить сами. Наша страна — на первом месте по потреблению чая во всем мире, — гордо заявляет гид.

В это очень легко поверить.

Т1 Собиратели чая в провинции Ризе, северо-восток Турции Фото: Global Look Press/A. Hartl

Автобус делает остановки раз в час, на каждой из них турки заказывают чай, и это несмотря на то, что в салоне его постоянно разносят всем желающим. Норма для турка — по три-четыре стакана ароматного напитка за один присест . Помимо этого, в небольших магазинах пассажиры автобуса то и дело покупают орехи, леблеби (лакомство, получаемое из бобов нут, которые вначале сушат, а потом поджаривают. — «Известия»), мороженое, лукум и пахлаву, которую в Турции называют «баклава». Местные жители довольно равнодушны к привычным нам тортам и пирожным, предпочитая лакомства собственного приготовления.

«Домик для хоббита»

Напившись чая и наевшись обильно сдобренных фисташками лепестков теста, пропитанных сахарным сиропом, подъезжаем к водопаду Гелинтюлю. Он по праву считается настоящим чудом природы. Посмотреть на него съезжаются турки со всех уголков страны. Высота водоската достигает нескольких десятков метров. Несмотря на жару, от гремящей струи воды веет прохладой.

Т5 Водопад Гелинтюлю Фото: Depositphotos

После этого гид просит одеться потеплее — предстоит спуститься в пещеру Караджа, которая находится в провинции Гюмюшхане. Она образовалась свыше 15 млн лет назад. Внутри первое, что поражает, — огромные наросты сталактитов и сталагмитов. Барельефы и массивные колонны из каменных отложений невероятной толщины и формы. Растут они крайне медленно — всего по 1 см в 250 лет, то есть в год — всего на 0,04 мм, что намного медленнее коралловых рифов.

При этом сама пещера небольшая, туристы шутят, что больше похожа на домик для хоббитов.

Жемчужина Черноморского побережья

Постепенно подъезжаем к настоящему особняку. Он расположен в районе Соуксу в Трабзоне — столице Черноморского побережья, который по праву называют его жемчужиной.

— В этом доме жил первый президент Турции — Мустафа Кемаль Ататюрк, — рассказывает Ахмет-бей.

Правда, тут же поясняет, что жил — это слишком громко сказано. Глава государства всего несколько раз останавливался в этом доме, возведенном в конце XIX века и ранее принадлежавшем одному из самых богатых представителей трабзонской аристократии. В этом трехэтажном белоснежном особняке бережно хранят все вещи и предметы быта, связанные с Ататюрком. Мустафа Кемаль — один из немногих правителей, которых так почитают после смерти .

Так, Амасья в первую очередь гордится небольшим музеем Ататюрка. Здесь первый лидер Турецкой Республики разрабатывал план освободительной войны против Греции. Впрочем, это место известно на всю страну еще и как «город шехазаде» — наследников султана Османской империи. Считалось, что тот, кого отец-падишах отправил в Амасью, — его главный наследник, претендент на трон. В небольшой провинции будущие повелители учились управлять большим государством.

N7 Дом, в котором периодически проживал Мустафа Кемаль Ататюрк, Трабзон, Турция Фото: Haber Lüfter/haberlutfen.com

Неподалеку город Самсун , занимающий особое место в сердце каждого турка. Именно там Ататюрк начал свою борьбу с иностранными оккупантами за независимость страны в 1919 году. Он прибыл в Самсун на корабле «Бандырма», который не сохранился до наших дней. Пятнадцать лет назад турецкие власти воссоздали точную копию судна, открыв в нем музей.

Вообще на всем пути мы постоянно встречаем портреты первого турецкого лидера, памятники, возведенные в его честь, а также места, связанные с ним. Причем речь идет не только о больших городах, но и о маленьких поселках. Каждый населенный пункт в Турции, казалось, борется за то, чтобы быть причастным к этому человеку и славной странице истории своей страны.

Так, в деревне Чанкыры Мустафа Кемаль впервые появился в европейской шляпе, а не в традиционной для страны феске. Эти головные уборы, к слову, Ататюрк, которого в стране до сих пор считают иконой стиля, спустя некоторое время вообще запретит надевать. Ношение шляпы стало своего рода революцией в моде государства, образованного на обломках Османской империи.

Вдоволь насладившись историей, вновь выезжаем на природу, за окном сменяют друг друга города и поселки, каждый из которых славится чем-то особенным.

— Вот это Кастамону — город чеснока, а вот это место известно производством необычной халвы — «чекме-хельва», которая рассыпается при небольшом прикосновении к ней, в этом месте выращивают лучшие в стране лимоны... — не устает перечислять наш гид.

N8 Рыболовецкий порт в провинции Синоп, Турция Фото: Global Look Press/Martin Siepmann

Пейзаж сменяется: нежно-голубые озера и природные парки, разбитые вокруг них, а также еловые леса вдохновляют любителей активного отдыха. Здесь множество парашютистов, велосипедистов, любителей спортивной рыбалки и пешеходных прогулок.

У Ахмет-бея остался для нас последний сюрприз — бухта Хамсилос и национальный парк, расположенные неподалеку от города Синоп . В воде цвета морской волны любят заниматься дайвингом и подводной охотой, кто-то выезжает покататься на катере.

Но вот недельное турне по нетипичной Турции заканчивается, автобус приезжает в Анкару.

— Знаете, я еще никогда не выезжал за пределы своей страны, но сейчас у меня такое чувство, будто за эту неделю я совершил кругосветное путешествие, — делится впечатлениями один из туристов.