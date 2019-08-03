Новый аватар: как не потеряться в Аньхое

Поездка в Аньхой — экзотическое приключение для тех, кто хочет увидеть настоящий Китай. Местные жители утверждают, что эта восточная провинция — средоточие достопримечательностей, дающих представление обо всех регионах страны. Здесь китайская история органично переплетается с современностью: старинные деревни становятся декорациями для съемок сериалов, древние фабрики продолжают выпускать свою продукцию, которая ценится так же высоко, как и сотни лет назад, чиновников обожествляют и приходят к их мемориалам, чтобы поклониться и попросить благословения, глубокие ущелья между отвесными скалами пересекают висячие стеклянные мосты и канатные дороги, а естественные термальные источники превращены в современные SPA-комплексы. При этом здесь почти нет иностранцев, и вокруг говорят только по-китайски. Как попасть в Аньхой, устроить себе незабываемое путешествие, попробовать местной кухни и выжить — выясняли «Известия».

Правильным курсом

Несмотря на то что Аньхой — регион не самый богатый, местное правительство старается активно развивать туризм, в том числе международный, вкладывая деньги в развитие инфраструктуры и транспорта и финансово поддерживая международные рейсы. По данным властей, в прошлом году аэропорт Хэфэя принял более 1 млн пассажиров, провинцию Аньхой посетили 17 тыс. туристов из России. Особое внимание уделяется рекреационному туризму — китайцы очень любят свою природу и гордятся ею, а взятый правительством курс на общее повышение уровня жизни обязывает обеспечить трудящимся достойные условия для отдыха и восстановления сил. У подножия гор Тяньчжушань даже есть русская деревня, куда состоятельные и не очень россияне приезжают изучать и практиковать цигун и тайцзицюань, а также поправлять здоровье.

Горы, камни и сосны

Самая известная достопримечательность малоизвестного за рубежом Аньхоя — горы Хуаньшань. Окутанные облаками скалы с прилепившимися к ним причудливой формы соснами стали объектом натурных съемок и прообразом летающих островов Пандоры в фильме «Аватар». Название Хуаньшань переводится как «желтые горы», но на самом деле они черные. До танской эпохи они так и назывались — Ишань. Но затем император Мин Хуан решил, что это слишком неблагозвучное название для такого легендарного места — здесь занимался духовными практиками великий Хуан-ди, или Желтый император. В честь этого легендарного персонажа, которого считают предком всех китайцев и основателем даосизма, горы и были переименованы.

К-1 Горы Хуаньшань Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Shi Guangde

Надо сказать, что у китайцев существует культ гор. Священные вершины даже делятся на две группы — даосские Пять великих гор и буддистские Четыре священных горы. И если ты поднимался на пик из одной группы, то во вторую лучше не лезть. Что же касается Хуаньшаня, китайский писатель и путешественник Сюй Сякэ сказал: «Вернувшемуся с пяти священных гор можно больше не ездить в горы, побывавшему на Хуаньшане можно не бывать на священных горах…»

Хуаньшань — один из первых ландшафтных заповедников Нового Китая, который был превращен в туристический объект. Его площадь составляет более 1200 кв. км, но для посетителей открыто лишь 150 кв. км. Подняться в верхнюю часть национального парка можно пешком, как это сделал в 1979 году 74-летний руководитель Китая Дэн Сяопин. Он шел в гору в течение пяти часов, после чего и распорядился создать в этом месте маршрут для массового туризма. После этого каждый руководитель КНР поднимался на Хуаньшань, чтобы проверить, как исполняются заветы великого реформатора. Цзян Цзэминь в свои 72 года прошел вверх всего несколько десятков метров. Дальше он идти не смог, его несли в паланкине, однако все газеты Китая сообщили, что он дошел сам. Ху Цзиньтао повезло больше — к моменту его подъема здесь уже построили фуникулер, и путь на вершину теперь занимает около 10 минут. Сейчас классический туристический маршрут включает подъем на гору, обход особенно примечательных вершин, камней и сосен, наблюдение за закатом и восходом солнца.

Одна из главных достопримечательностей этих мест, незаметная глазу простого китайца и поражающая чужеземца, встречается прямо у входа на подъемник — это носильщики, которые вручную поднимают овощи, напитки и прочие продукты на вершину. Щуплые, невысокие мужчины с огромными икрами в одинаковых мягких тапочках, используя нехитрое приспособление из бамбука, напоминающее коромысло, медленно продвигаются вверх по каменным лестницам, закинув себе на плечи до 100 кг груза. За день они успевают совершить два восхождения на гору и заработать около 800 юаней (8 тыс. рублей).

Более традиционная для китайцев ценность Хуаньшаня — это необычной формы сосны, которые можно встретить только здесь и на Тайване на высоте не менее 800 м. Они способны прорастать сквозь скалы и получать оттуда питательные вещества. Эти деревья вдохновляли многие поколения местных живописцев и поэтов, на протяжении веков им придумывают разные романтичные названия. Так, 7-й генеральный секретарь ООН Кофи Аннан во время подъема на Хуаньшань попал под дождь. Раскрыв зонтик, он увидел неподалеку дерево такой же формы, о чем не преминул сообщить китайским товарищам. Теперь на этом месте висит памятная табличка, а сосна так и называется «Зонт». Здесь же можно увидеть «Хвост павлина», «Лапу дракона», «Притаившегося черного тигра», «Протягивающего руки ребенка», который стал знаменит после фотографии Дэн Сяопина, или «Супругов». Некоторые сосны приносят удачу, поэтому на них вешают ленточки, замочки и прочие символы, гарантирующие благополучие. Правда, есть и не очень гуманный обычай — китайцы считают, что при разводе во избежание дальнейших проблем надо найти свой замок и открыть его сохранившимся ключом, а это бывает проблематично.

К-2 Сосны, растущие на склонах гор Хуаньшань Фото: Global Look Press/Stefan Auth

Еще одно занятие, которому посвящают немало времени восходящие на Хуаньшань люди, — разглядывание необычной формы камней. Камни, как и деревья, в этих местах были главным украшением в доме богатого человека, их ценили и коллекционировали, не жалея денег. Причем цена камня определялась больше не его составом или формой, а стоимостью доставки — чем тяжелее, тем дороже. Сейчас на одной из далеких горных вершин, включив воображение, можно разглядеть Обезьяну, на другой — божество Гуаньинь в окружении детей, на третьей — Рыбака с сетью.

«Море облаков» — более динамичное и интересное для западного человека развлечение. Примерно каждые два дня на рассвете, особенно после дождя, можно наблюдать, как облака окутывают горы и расстилаются ковром под ногами. На Хуаньшане есть семь государственных гостиниц, где можно заночевать и встретить восход солнца.

Бамбуковый лес в окрестностях Хэфэя — популярное у китайских туристов место для прогулок. Поднявшись на вершину и вдоволь налюбовавшись восхитительными видами, за 60 юаней (600 рублей) можно пройтись по висячему стеклянному мосту, который очень натурально трескается под ногами с характерными звуками, или пролететь над ущельем в кресле зиплана за 40 юаней (400 рублей) .

Термальные источники

В прохладную погоду приятным завершением горного трекинга станет посещение терм, тем более что центрального отопления в Китае нет. К естественным горячим источникам, бьющим из-под земли, у местных жителей отношение особое. Здесь любят рассказывать предание о седом старике, который принимал ванны в течение 100 дней, после чего вдруг снова стал брюнетом. Современных SPA-комплексов в этой местности множество, они есть почти в каждом крупном отеле. В уединенном горном Huangshan Hotspring, например, 13 бассейнов . «Красное вино», «Виноградная лоза», «Весенние листья», «Рисовый суп», «Горькая полынь» — вода в каждом из бассейнов, разделенных цветущими растениями, имеет свою температуру и цвет в зависимости от состава лекарственных компонентов. Информацию о полезных свойствах и воздействии на организм каждого состава можно прочитать на установленных рядом с водоемами табличках на английском языке.

К-7 Отель Huangshan Hotspring Фото: Booking.com

Отдыхающим выдают полотенца и резиновые шлепанцы, угощают красным и зеленым чаем с печеньем и фруктами в неограниченном количестве. После водных процедур можно полежать на шезлонге в тени деревьев, послушать пение птиц и полюбоваться красивыми горными пейзажами. Абонемент на полный день с 12:00 до 23:00 обойдется в 268 юаней (около 2,5 тыс. рублей). За дополнительную плату — бассейн с рыбками и массаж. Гостей просят не приходить в термы в нижнем белье и слишком открытых купальных костюмах. Примеры приемлемых нарядов для мужчин и женщин приведены на стенде при входе. В ином случае не пустят или предложат купить более скромный наряд. Женские купальники в местном магазине больше похожи на роскошные цветастые платья со множеством рюшей и пышных юбок и с соответствующей ценой в несколько сотен юаней.

В Луцзяне, входящем в городской округ Хэфэй, построен один из крупнейших термальных комплексов Азии — Guoxuan Hot Spring Palace. Под его огромным куполом, изображающим звездное небо, размещаются бары, рестораны, отели, десятки маленьких термальных бассейнов и один гигантский, с горкой, искусственной волной и колоссальным экраном, на котором транслируются музыкальные видеоклипы. Вход в этот развлекательный SPA-комплекс стоит 100 юаней (около 1 тыс. рублей), а номер в отеле обойдется в 200–300 юаней (2–3 тыс. рублей) в день. На территории комплекса есть и отдельные коттеджи со своим бассейном на восемь двухместных номеров для дружеских посиделок и корпоративов по цене 68 тыс. юаней в сутки (680 тыс. рублей).

Фабричный трип

Рукописные пожелания — очень ценная вещь для каждого китайца и важная часть местной культуры. Их долго готовят с помощью разных специалистов — один сочиняет надпись, другой красиво пишет ее на бумаге, третий изготавливает специальную резную доску, четвертый переносит на нее надпись. Такие пожелания дарят на дни рождения, юбилеи и свадьбы, а получая в подарок, вешают на самое видное место в доме.

Технология изготовления туши, которой пишут иероглифы, не меняется здесь веками. Во время экскурсии по местной фабрике управляющий расскажет, как собирают сажу при сжигании горной травы, из которой делается тушь, и какая ценится выше, здесь можно понаблюдать, как рабочие, получающие в среднем 4 тыс. юаней в месяц (40 тыс. рублей), обрабатывают каждый брусочек, доставая его из-под дымящегося черного покрывала, обтачивают края напильником, украшают его узорами, вырезают из камня чернильницы. Всё, как и много веков назад, делается вручную, поэтому цены на товар — брусок длиной 3 см — начинаются от 50 юаней (500 рублей) и доходят до нескольких сотен. А уникальная резная чернильница из цельного камня огромных размеров, которую делали в течение двух лет, стоит $1 млн.

К-4 Процесс создания дощечек и посуды из уникальных твердых чернил Huimo, мастерская в Шэсяне, Аньхой, Китай Фото: Global Look Press/Xinhua/Du Yu

Ферментированный, или вонючий тофу, — традиционный продукт аньхойской кухни. Как и дорогие французские сыры, соевый тоже покрывается плесенью. В сыром виде его можно наблюдать на пешеходных улицах, где готовят и продают еду, — он похож на очень пушистый нежно-сиреневый мех. На фабрике по производству тофу покажут все стадии изготовления деликатеса, начиная от измельчения соевых бобов и заканчивая свежесваренными в соевом соусе со специями горячими плиточками, обманчиво напоминающими кусочки шоколада.

Одно из любимых развлечений китайских трудящихся, которое может заинтересовать и туристов, — сбор винограда. Стоит отметить, что виноград в Китае отменный, здесь растет более 120 сортов. На частный виноградник в окрестностях Хэфэя ежедневно отправляются сотни китайцев, чтобы нарезать себе прямо с лозы крупных, красивых, зеленых, красных и черных гроздьев. Каждому посетителю выдается личная корзина и ножницы. Все сорта растут рядом, чтобы наполнить корзину, хватит пяти минут. На выходе служители упаковывают виноград в фирменные коробки и взвешивают. Один килограмм свежесрезанной сочной и сладкой ягоды обойдется в 10 юаней (100 рублей). Есть на месте можно без ограничений.

Китайский Голливуд

Сохранившиеся в Аньхое старинные деревни, в которых по-прежнему живут люди, стали не только туристическими объектами, но и естественными декорациями для киносъемок. Название деревни Хунцунь, которая существует уже 880 лет, переводится как «Очень большая деревня». Сейчас в ней насчитывается 1400 жителей. Здесь Энг Ли снимал фэнтези «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» — ленту, получившую «Оскар» и ставшую самым кассовым неанглоязычным фильмом в истории американского проката. В Хунцуне сохранилась школа, которой уже 200 лет, со всеми деревянными интерьерами, здесь даже можно посидеть за партой и потрогать всё руками, имение состоятельного торговца с гаражом, бассейном, комнатой бухгалтера, где тот считал деньги хозяина, и детской, а также 600-летнее озеро, у которого стоит задержаться, — местные жители считают его местом силы. На улицах деревни кипит жизнь — здесь идет бойкая торговля едой и сувенирами, прогуливаются молодожены в свадебных нарядах и рыщут в поисках экзотических мест для селфи многочисленные китайские туристы.

К-3 Деревня Хунцунь Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhang Duan

В деревне Сюли, название которой переводится как «Прекрасное место», снималось множество китайских сериалов, в основном сцены периода Мин и Цин — конца XIV — начала XX века. Здесь до сих пор сохраняется традиционный стиль одежды и домашней утвари. Один из местных жителей, заработавший денег на изготовлении холодного оружия для киноиндустрии, свез в деревню сохранившиеся в округе старинные дома. Их можно отличить по белым стенам, черной черепице и богатой резьбе деревянных интерьеров. Здесь есть музей наличников, собранных в округе, театр под открытым небом, где ежедневно с небольшими перерывами, даже при отсутствии зрителей, выступают артисты, полутемный зал для проведения партсобраний с портретом председателя Мао над покрытым зеленым бархатом столом, фотостудия, где можно сняться, загримировавшись и одевшись в стиле Старого Китая, древняя гостиница, на ресепшне которой вместо магнитных карточек-ключей висят внушительные деревянные доски.

Заброшенную деревню в городском округе Луян, в которой с недавних пор обосновались художники, местное правительство превратило в Центр искусств. Здесь деятели культуры самостоятельно растят огурцы и кабачки, параллельно создавая произведения искусства. К одному из отцов-основателей запросто можно зайти в гости и прервать его послеобеденный сон. Джан Хун Бинь — знаменитый в этих местах певец — с удовольствием сыграет и споет «Катюшу», продемонстрирует видеоролик со своим выступлением на сцене китайского Колонного зала Дома союзов и отведет в затерянную в листве стеклянную мастерскую жены-фотографа, которая делает потрясающие снимки окрестностей с помощью квадрокоптера. В доме гончара, который признался, что пока не смог ничего продать, так как туристов очень мало, можно попробовать слепить собственную вазу , а в местном баре с модными интерьерами в стиле лофт, несколько выбивающемся из окружающей действительности, предложат кофе, прохладительные напитки, а также творения местных мастеров.

Исторические памятники

Усадьба Ли Хунчжана — видного государственного деятеля Цинской империи XIX века — находится на главной торгово-пешеходной улице города Хэфэя. Это строение в традиционном китайском стиле: у входа гостей встречают каменные львы, которые отпугивают злых духов, а за входными дверями — защищающая жилище от посторонних взглядов стена теней с огромным иероглифом «фу», который означает счастье и благополучие. Классический дом зажиточного китайца состоит из нескольких павильонов с деревянными интерьерами, украшенными богатой резьбой, и дворов, соединенных переходами.

В павильонах усадьбы Ли Хунчжана — очень высокие потолки и пороги, что свидетельствует о высоком статусе владельца. За гостевым домом находится вход на женскую половину, которая закрывалась во время визитов посторонних. Женщинам выходить к гостям запрещалось. Девушкам же, которые хотели удачно выйти замуж, вообще не рекомендовалось покидать женскую половину дома, которая отличается особенно высокими порогами, как бы намекавшими посетителям, что их лучше не переступать.

В экспозициях усадьбы представлен весь жизненный путь одиозного сановника и исторические события с ним связанные. Здесь, например, можно увидеть шелковые вышивки, которые украшали халаты чиновников. По их содержанию и сюжету определяются ранг и сфера приложения сил государственного деятеля. Одеяния с птицами носили гражданские служащие, с животными — военные. Чем выше ранг чиновника, тем меньше в его отличительном знаке используется золота.

К-6 Портрет Ли Хунчжана, 1896 год Фото: commons.wikimedia.org

Ли Хунчжан был одним из первых милитаристов Китая. На одной из экспозиций представлена гигантская винтовка, изготовленная на местном заводе в 1896 году. С орудием длиной более 2 м надо было управляться втроем — двое держали, один нажимал на курок. Здесь же представлена история создания Военно-морских сил Китая, которое было поручено Ли Хунчжану, но завершилось неудачей.

Занимался он и развитием образования. В XIX веке китайцы очень неохотно ездили за границу за знаниями — кроме насаждаемых правителями убеждений о самодостаточности, исключительности и культурном превосходстве страны перед остальным миром, их пугали встречами с необычными существами, обладающими цветными глазами и белыми волосами, фактически нечистью. Поэтому восемь студентов-героев, отучившихся за границей с 1874 по 1889 год и по возвращении получивших серьезные посты на родине, попали в особый список Ли Хунчжана.

Дипломатическая деятельность чиновника тесно связана с Россией, он присутствовал на коронации Николая II, в 1896 году подписал Союзный договор между Российской империей и Китаем, дал согласие на продление Великой Сибирской магистрали по кратчайшему пути до Владивостока через китайскую территорию.

К-7 Три гильотины в суде Кайфэн, провинция Хэнань, которые якобы использовал Бао Чжэн для исполнения своих приговоров Фото: flickr.com/drnan tu

Мемориальный комплекс Бао Чжэна — судьи, имя которого стало символом честности и неподкупности, — располагается в парке Баохэ. Он занимает огромную территорию, и большая его часть — это озеро. Поле лотосов рядом с мемориалом образовалось неслучайно, этот цветок считается символом чистоты. Надо сказать, что чиновник в Китае — человек очень уважаемый. Им может стать только тот, кто полностью отдает себя служению обществу, работает 24 часа в сутки и умеет налаживать отношения со всеми без исключения.

Бао Чжэн судил злоумышленников, не обращая внимания на звания, сословия и финансовое состояние, за что после смерти был обожествлен как Бао-гун, или владыка Бао. К его могиле ходят поклониться, когда надо добиться справедливости или получить благословение на удачный исход дела. Здесь можно погулять по парку среди бамбука, посидеть в беседке и подумать о вечном, зайти к колодцу, вода которого, как гласит легенда, поможет распознать недобросовестного служащего. Если продажный чиновник выпьет этой воды, у него начнет раскалываться голова. В музейном комплексе среди экспонатов можно увидеть разнообразные сцены из жизни Бао-гуна, а также гильотины для преступников из разных сословий: в виде дракона — для родственников императора, в виде тигра — для гражданских и военных чиновников, в виде собаки — для простолюдинов.

Традиционная кухня

Главный деликатес и самое изысканное блюдо аньхойской кухни, которым настойчиво будут угощать дорогого гостя, — ферментированная рыба. Она имеет специфический запах и довольно высокую стоимость, поэтому хозяева очень удивляются, когда блюдо не пользуется спросом. Еще одно местное национальное блюдо — тушеный петух. Как соглашаются сами китайцы, он не очень хорошо жуется, зато, по их мнению, невероятно вкусен. Одно из любимых лакомств жителей Аньхоя — хрустящие чипсы, которые можно сделать самостоятельно, если случайно забыть на огне кастрюлю с рисом, а затем аккуратно отодрать от стенок то, что осталось. Также на столе всегда будет присутствовать приготовленный разными способами ферментированный тофу, вареные бобы, орехи, грибы, побеги бамбука, рисовые булочки, лапша.

В подогреваемых горелками объемных блюдах будет шкворчать в невообразимых количествах разнообразное мясо — говядина, баранина, курятина, голубятина, лягушатина с приправами и острыми соусами. Надо сказать, что для приготовления мясных и рыбных блюд аньхойцы обычно берут самые вкусные части — те, что на костях, в головах или жабрах. Филейные части таинственным образом исчезают и на столе не появляются.

Сильно увлекаться всем этим великолепием не стоит, так как на десерт обычно выносят несколько супов и бульонов, приготовленных без соли, пельмени и рис. Редко встречающиеся сладости в виде корня лотоса, который можно макать в сахар, булочек с фасолевой начинкой вместо изюма или арбуза подают в самом начале трапезы, где-то между бобами и очередной порцией мяса.

К-5 Клиенты местного ресторана пробуют блюдо из тофу Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Guo Chen

Главный напиток за столом — зеленый чай местного производства. Его подливают и пьют постоянно — перед началом, в начале, середине, в конце трапезы. Иногда в качестве напитка могут предложить так называемый рисовый сок — это жидкость, которую слили после отваривания риса, или китайскую кока-колу.

Виноградное вино здесь стоит недешево — минимум 100 юаней (1 тыс. рублей) за бутылку в супермаркете. Поэтому больше распространена водка или желтое сливовое вино, напоминающее белый массандровский портвейн, но без сахара.

Если не удалось съесть всё, что выставлено на столе, а это физически невозможно, переживать не стоит — китайцы считают, что если гость всё съел, то он ушел голодным, а это большой удар по репутации хозяина.

Аньхойские лайфхаки

— Добраться до Аньхоя можно прямым рейсом компании Roayal Flight Москва – Хэфэй, время в полете 8 ч. 40 мин.

— Из Хэфэя ходит скоростной поезд до Хуаншаня, время в пути 1 ч.

— До крупных туристических объектов курсируют автобусы-экспрессы.

— Ехать в Аньхой лучше всего весной или осенью — летом прохлады и приятного освежающего ветерка не бывает даже ночью, зимой температура иногда опускается до отрицательных значений при высокой влажности.

— Покупать юани лучше на родине — иностранные карты практически нигде не работают, а поменять наличные в банке, где никто не знает иностранных языков и не может прочитать ваш паспорт, практически невозможно.

— Самостоятельно путешествовать по Аньхою можно, но сложно, — машину в аренду дают только обладателям китайских прав, поэтому придется обходиться общественным транспортом и стоять в очередях на туристические объекты среди сотен китайских путешественников.

— Перед поездкой стоит поискать офлайн-переводчик — мобильный интернет с китайской симкой не дает доступ к привычным европейцу сервисам, большинство надписей выполнены на китайском, и, кроме этого языка, никакой другой местным жителям неизвестен.

— П ривычную еду и напитки в аньхойской глубинке найти сложно — у китайцев нет молочного производства, мясо и рыба обычно готовятся в очень остром соусе, поэтому съедобные продукты придется поискать.

— Л авки торговцев больше похожи на склад ненужных вещей на даче — что из выставленного представляет собой товар, а какие коробки приготовили, чтобы вынести на помойку, отличить сложно, цены нигде не указаны. В лавках надо разговаривать, расспрашивать, выискивать, торговаться, поэтому без переводчика здесь не обойтись.

— Е сли вам говорят, что здесь этого нет, можно спросить еще раз, и ответ может оказаться совершенно противоположным.